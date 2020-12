PRIJATELJSTVO BRANITELJA BRANKA I MALOG SIRIJCA: Slave prvi zajednički Božić, a dječakova blagdanska želja tjera na suze na oči

Mahmoud pjeva o Božiću, a Branko će pjevati o Bajramu kada bude vrijeme

Umirovljeni branitelj Branko Škrtić i dječak Mahmoud Al Fahel, koji je inače izbjeglica iz Sirije, najbolji su prijatelji. Na putu njihova prijeteljstva ne stoji čak ni 51 godina razlike kao ni različita nacionalnost, vjera i kultura. Njihovo veliko prijateljstvo još je ljetos osvojilo domaću javnost kada je na televiziji izašao prilog upravo o njima. Sada se ova dva prijatelja pripremaju za prvi zajednički Božić u Karlovcu.

“Mi smo susjedi. Sad ako ćemo brojati krvna zrnca – onda k vragu, žalosno što smo u 21. stoljeću. Po meni je uopće deplasirano govoriti o tim različitostima, jer smo mi svi Božja djeca. Što nam Bog kaže – ljubi bližnjeg svoga kao sam sebe. Pa tko sam ja da kršim zapovjedi Božje”, rekao je umirovljeni branitelj Branko za HTV.

“Branko je meni najbolji prijatelj. Branko je jako dobar za mene, šali se sa mnom, grli me svaki dan, jako je dobar! Kad imam domaću zadaću dolazim kod Branka i mame Ane. Oni su mi kao roditelji. Branka ne bih mijenjao za ništa”, istaknuo je učenik Mahmoud.

Mahmoud nikada prije nije doživio Božić

Sirijac Mahmoud nikada prije nije doživio katolički blagdan Božić jer on i njegova obitelj su muslimanske vjeroispovjesti. Ipak, dječja radoznalost briše religijske razlike pa maleni Sirijac često ispituje Branka o tome što se propovijeda u Bibliji.

“Kad razgovaramo o tome on dolazi do zaključka koji mu ja ne namećem, da je Bog jedan. Samo su različiti načini molitve na različitim jezicima. Netko se klanja, netko se prekriži. Te različitosti se ne smiju niti primjećivati. Sveta tri kralja – dva su bila bijelci, Melkior je bio crnac. Je l’ mi sad imamo pravo mrziti crnce? Ja nisam išao 90. i 91. u rat za to. Ja sam išao za demokraciju, mir, toleranciju i ljubav”, govori Branko za HRT.

Ako pitate Mahmouda, tolerancija definitivno nije izumrla. On je jedini učenik muslimanske vjeroispovijesti u svom razredu. Brankova žena Ana Škrtić, kako ju Mahmoud zove “mama Ana”, kuha najbolje i ovaj učenik je i danas iz škole stigao na ručak kod Škrtićevim. Kako kažu, svima im je važno da svoje prve zajedničke božićne blagdane dočekaju zdravi.

Što Mahmoud želi za Božić? Staro normalno i zdravlje za obitelj

“Kod nas je Božić uvijek veselo razdoblje. Mada u zadnje vrijeme i nije tako veseo zbog gubitka naše kćeri Martine, ali nastojimo ga zbog unuke i druge kćeri proslaviti na dostojanstven način kako mi to katolici običavamo”, rekla je Ana Škrtić za HRT.

Branka je dotukla tragedija gubitka kćeri te doslovno šest mjeseci nije mogao prihvatiti da njegove mezimice više nema pa se razbolio, dobio dijabetes i visok krvni tlak. Brankov život više nije imao smisla, dok u njega nije ušetao Sirijac Mahmoud. On je u Brankov život došao s razlogom te mu vratio smisao koji je kćerinim odlaskom izgubio.

Mahmoud pjeva o Božiću, a Branko će pjevati o Bajramu kada bude vrijeme. Učenik iz Sirije ne moće dočekati božićno jutro da Branku pokloni dar koji je za njega smislio. Osim čokolade, Mahmoud ispod drvca ne želi skupe igračke, nove tenisice ili mobitel, nego za Božić želi zdravlje za svoju obitelj i staro normalno. Dječak u Hrvatskoj živi s roditeljima i braćom, dok su mu dvije sestre udane u Turskoj.

Stalno se čuje sa sestrama i sretan je što ih ima te će svojim malim nećacima pričati o Božiću koji će prvi put u životu proslaviti i to s novim članovima svoje obitelji – Brankom i Anom, piše HRT.