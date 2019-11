PRIJATELJI I SURADNICI OPRAŠTAJU SE OD BRANKA LUSTIGA: ‘Dokazao je da je moguće pobijediti sve nedaće; dobrota je koračala s njim’

Kad pomislimo da nam ne ide u životu samo bi se trebali sjetiti Branka Lustiga i iskonsku snagu koju je nosio u sebi. Dokazao je da je moguće pobijediti sve nedaće, kazao je radisjki urednik i voditelj Ljudevit Grgurić prisjetivši se Lustigovog gostovanja u njegovoj emisiji

Od danas preminulog Branka Lustiga, filmskog producenta i dvostrukog Oskarovca te bivšeg logoraša iz Auschwitza opraštaju se prijatelji i suradnici.

Među brojnima koji tuguju za Lustigom je i Ljudevit Grgurić – Grga, poznati voditelj i urednik HRT-a u čijoj je radijskim Oscarom nagrađenoj emisiji “Gladne uši” Lustig svojedobno gostovao.

UMRO JE BRANKO LUSTIG: Preživio je dva nacistička logora, ostvario impozantnu svjetsku karijeru i osvojio dva Oscara

‘Tužan sam kao da je umro netko iz moje obitelji’

“Ono što ću uvijek nositi u srcu je taj susret s Brankom i emisija u kojoj je otvorio svoju dušu. Zauvijek ću pamtiti rečenicu koja je i svojevrsni lajtmotiv njegove životne priče, a to je da će do kraja života raditi dobra djela. Jako sam se vezao uz tu divnu dušu, i vjerujem da će se ostvariti ono što sam mu obećao, a to je da ću kad se u Zagrebu otvori Muzej holokausta radijski Oscar biti jedan od eksponata kao sjećanje na velikog čovjeka kao što je bio Branko Lustig. Kad pomislimo da nam ne ide u životu samo bi se trebali sjetiti Branka Lustiga i iskonsku snagu koju je nosio u sebi. Dokazao je da je moguće pobijediti sve nedaće”, kazao je Grgurić, za Večernji list.

Vijest da je 88-godišnji Lustig preminuo, nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević doznao je od novinara Večernjeg lista te je bio jako potrsen njome.

“Tužan sam kao da je umro netko iz moje obitelji. Imamo jako puno zajedničkih uspomena, teško mi je izdvojiti samo jednu. Volio sam ga jer je u svemu bio veliki čovjek. Nitko od nas ne smije zanemariti njegovu ogromnu ulogu u promociji Hrvatske”, rekao je Blažević.

‘Doći od blata Auschwitza do dva Oscara mogu samo najbolji’

“Čitava moja obitelj voljela je Branka. Znamo da je otišao, ali nikako ne možemo prihvatiti tu činjenicu. Ja sam ga upoznao na Akademiji, bio sam zadnja generacija studenata kojima je predavao i od početka smo se jako zbližili. Zajedno smo radili dokumentarni film “Da se ne zaboravi”. Otišao je Najveći od svih nas, svi mi penjemo se gore za jedno mjesto sada kada broja 1 više nema. Doći od blata Auschwitza do pozornice Kodak Theatra u Los Angelesu i na njoj dva puta primiti Oscara za Najbolji film mogu samo Najbolji od najboljih. A Branko je zaista bio najbolji, i producent i čovjek i prijatelj. Mi koji smo ga znali izgubili smo puno, oni koji nisu još i više”, kazao je prodicent Fran Juraj Prizmić, koji je bio Lusigov student, ali i suradnik.

I producent i putopisac Boris Veličan prisjetio se druženja s Lustigom.

“Boris, uvijek budi na strani naših, čak i kad su malo u krivu – govorio mi je Branko Lustig savjete vezane uz koprodukcije i servise sa strancima. Pio sam kavu i upijao iskustvo čovjeka kojem sam četiri godine bio asistent na Akademiji Dramske Umjetnosti u Zagrebu. Četiri filma smo obrađivali sa studentima: “Schindlerovu listu”, “Gladijatora”, “Kraljevstvo nebesko” i “Američki gangster”. Znao sam ih kao da sam ih ja radio. Sjećam se također kad mi je pričao da se onaj (iz prve mu se nije mogao sjetiti imena), pomozi mi…ah, da, George Clooney, zaljubio u medicinsku sestru na jednom setu u Mađarskoj, zatim kako je prisustvovao svađi Russela Crowea i Ridleya Scotta gdje su stvari letjele unaokolo zbog jedne jedine rečenice u scenariju. Od Lustiga sam naučio kako se zaštititi u poslu koji radimo, kako biti odlučan i kako pri tome ostati čovjek”, kazao je Veličan.

Dodao je damu suze ne daju da prepriča još i što mu je Lustig jednom prilikom rekao na Žumberku.

‘Ruku pod ruku s njim koračala je dobrota’

Vijest o smrti nekadašnjeg logoraša Lustiga prenio je i Muzej Auschwitz na svojoj stranici na Facebooku.

Sućut povodom smrti Branka Lustiga, počasnog građanina Zagreba, na svojoj službenoj Facebook stranici prenio je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je također prijateljevao s Lustigom.

“S velikom tugom sam primio vijest o smrti, velikana koji je prije svega bio velik čovjek – čovjeka iznimna znanja, iskustva i nevjerojatne biografije. Koračajući zagrebačkim ulicama, s njim je, ruku pod ruku, hodala dobrota. Otišao je bard hrvatske i zagrebačke kulturne scene, moj veliki prijatelj, čovjek iza kojega ostaju velika djela i neizbrisiv trag u srcima svih koji su imali čast poznavati ga, razgovarati s njim, osjetiti dubinu ljudskosti kojom je zračio i kojom je osvajao.

Otišao je naš počasni građanin grada Zagreba, promicatelj demokratskih vrijednosti, tolerancije i razumijevanja među različitima.

U ovome trenutku osjećam obvezu naglasiti da sve na čemu smo zajednički radili, da sve ono što je započeo i što mu je mnogo značilo – ide dalje. I Dani židovskog filma, i Muzej tolerancije, i Spomenik žrtvama holokausta. S neizmjernim osjećajem praznine u duši upućujem vam izraze najiskrenije sućuti”, napisao je Bandić.