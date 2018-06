PRIHVAĆENA NAGODBA, EVO KAKO ĆE IZGLEDATI VLASNIŠTVO AGROKORA: Gotovo pola koncerna ide u ruke Rusima

Privremeno vjerovničko vijeće u utorak je jednoglasno prihvatilo prijedlog nagodbe u Agrokoru, prema kojem će najveći pojedinačni vlasnik biti ruski Sberbank, s 39,2 posto vlasničkog udjela, te prema kojem će dobavljači koncerna u prosjeku ostvariti stopu povrata svojih potraživanja od 60 posto, a financijske institucije i ostali vjerovnici do 20 posto.

Kreditori ugovora o najstarijem zajmu i Sberbank dogovorili su sve uvjete produljenja spomenutog zajma, i to najkasnije do sredine 2019. s time da je refinanciranje moguće i prije tog roka, uz kamatnu stopu na razini Euribor + 8 posto. Od 10. siječnja do 10. veljače 2019. kamatna stopa će biti Euribor + 10 posto te raste za +0,50 posto PIK svaki idući mjesec. U srpnju 2018. godine platit će se 2 posto naknade, a u siječnju i travnju 2019. još po jedan posto naknade.

Mikro poduzeća su se do danas naplatila u 100-postotnom iznosu, dobavljači u prosjeku 60 posto, a financijske institucije i imatelji obveznica nisu ostvarili nikakav povrat. Dobavljači i imatelji obveznica imaju manji otpis potraživanja u odnosu na financijske institucije.

Razina povrata ovisi o tome na koji način su sredstva osigurana, a najveći povrat ostvaruju tražbine koje imaju nekretnine kao pokriće. Povrat HBOR-a bit će 100%, HPB-a 47%, Adris 25%, Franck 77%. Obvezničari 63 % uz 25% vlasništva, Sberbanka 52%, uz udio u vlasništvu 39, %, javlja N1.

Tekst nagodbe ima 7300 stranica, a Fabris Peruško je otkrio kakva će biti vlasnička struktura. Najveći suvlasnik bit će, kako je ranije spomenuto, Sberbanka s 39,2 posto, svi imatelji obveznica s 25 posto, VTB 7,5 posto i Zagrebačka banka s 2,3 posto, rekao je Peruško.