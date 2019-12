PRIHVAĆEN REBALANS ZAGREBAČKOG PRORAČUNA, VEĆI JE ZA 15 MILIJUNA KN; OPORBA KRITIZIRA: ‘Netko neozbiljnost mora platiti, a to su građani’

‘Ovaj rebalans govori o igrokazu koji se radi s proračunom, o šarenoj laži sa slabim rezultatima koje će platiti Zagrepčani’, ustvrdila je Mrak-Taritaš

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u ponedjeljak su na sjednici većinom glasova prihvatili rebalans proračuna, kojim se on povećava za 15 milijuna kuna, pa sada iznosi 8,205 milijardi kuna, uz kritike oporbe da građani plaćaju sve više i više kako bi netko radio sve manje i manje.

U ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a i Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez Saša Molan ocijenio je kako je rebalans proračuna “najbolja slika lošeg upravljanja Zagrebom” i ustvrdio da to što rebalans dolazi na sjednicu u prosincu govori o “ozbiljnosti” vođenja grada.

Netko tu neozbiljnost, dodao je, mora platiti, a to su građani s obzirom da se porezi i prirezi povećavaju za 180 milijuna kuna.

“Nismo vidjeli što je Gradska uprava radila po pitanju prihoda od, primjerice, najma površina. Građani plaćaju sve više i više da netko radi sve manje i manje”, ustvrdio je Molan.

‘Zagrepčani ne dobivaju ništa’

S tom konstatacijom složila se i Anka Mrak Taritaš (Klub gradskih zastupnika Glas-a i HSU-a) koja ističe da Zagrepčani ne dobivaju ništa, a ubuduće će dobivati još manje.

Interesantni su, kaže, projekti koji se rade s državom. U 2019. planirano je 60 milijuna kuna za Imunološki zavod, a realizirano je nula kuna, za Sveučilišnu bolnicu predviđeno je milijun kuna, a realizirano nula.

Projekti vezani za EU smanjuju se za dva milijuna kuna, plan gospodarenja otpadom-interventna mjera smanjuje se za 110 milijuna kuna, za 33 milijuna kuna smanjuje se energetska obnova javnih zgrada, pet milijuna manje je za sortirnicu jer nema lokacijske dozvole, a za biciklističku magistralu nije se povuklo 1,8 milijuna kuna.

Prihodi od poreza veći, ulaganja u kapitalne objekta manja

“Ovaj rebalans govori o igrokazu koji se radi s proračunom, o šarenoj laži sa slabim rezultatima koje će platiti Zagrepčani”, ustvrdila je Mrak-Taritaš.

Gradski zastupnik Matej Mišić (SDP) izrazio je zadovoljstvo povećanjem prihoda od poreza za 210 milijuna kuna, ali pritom upozorio da su plaće za zaposlene u Gradskoj upravi povećane za 123 milijuna kuna, a najveće je povećanje u Uredu gradonačelnika za pet milijuna kuna.

“Što se tiče ulaganja u kapitalne objekte, zabilježeno je smanjenje od 20 milijuna kuna, za objekte komunalne infranstrukture je 40 milijuna kuna manje, a za gradnju cesta 70 milijuna kuna. Sve se to smanjuje neovisno što su prihodi od poreza veći”, naglasio je.

Povećavaju se subvencije ZET-u za 70 milijuna kuna, a tom istom ZET-u, ističe Mišić, omogućit će se kreditno zaduženje od 537 milijuna kuna za žičaru.

Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) upozorio je da su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta sa 130 milijuna kuna smanjena na 80 milijuna.

“Prije godinu dana bilo je 132 milijuna kuna, a rebalansom se smanjilo za 57 milijuna kuna. Jasno je da do smanjenja može doći zbog javnih nabava i nepredviđenih situacija, ali očito se to događa godinama. Meni to izgleda kao proračunska rezerva koja se napuhuje pa se rebalansom smanjuje. To nije dobra praksa”, poručio je Tomašević.

Gradski zastupnik Vladimir Andrić (HSLS) upozorio je da su troškovi koji nisu investicijski sve veći i veći, pa ako se ovako nastavi slijedi propadanje infrastrukture i života.