Osobno preuzimam odgovornost na sebe za previd koji se dogodio u ovom konkretnom slučaju. Ujedno bih želio ponuditi i ispriku svima onima koji su zatražili propusnicu iz stvarne potrebe, ali su ju duže čekali zbog toga što je sustav bio preopterećen zahtjevima, među kojima je i ovaj pokušaj performansa populističke naravi, kazao je župan Željko Kolar

Viktor Šimunić iz Oroslavlja zatražio je propusnicu pod zahtjevom da se boji otići u crkvu u Oroslavlju ili Stubičkim jer će biti vjerojatno gužve, a ova crkva na Jarunu je zaista velika, te bi tamo istinski mogao naći svoj duhovni i božićni mir.

Kako smo već pisali, ta propusnica je bila odobrena te je njome mogao doći u Zagreb na misu iz Krapinsko-zagorske županije. No, samo sat vremena nakon što je 24sata objavio taj članak, reagirao je i Stožer civilne zaštite.

Preko sustave ePropusnice Šimunić je nakon objave njihova teksta dobio poruku da se propusnica opoziva. Razlog: Propusnica je zatražena s ciljem zlouporabe!

Javio se i župan

No, priča ovdje ne staje! Javio se i župan krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, a njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Željeli bismo istaknuti da su do danas, četvrtka, 24. prosinca 2020. godine djelatnice i djelatnici koje rade na izdavanju propusnica obradili 16.815 zahtjeva, izdano je 14.436 dok ih je 2379 odbijeno/preusmjereno.

Zahtjevi koji su došli kroz sustav e-građanin su obrađeni, a paralelno se radi i na rješavanju zahtjeva koji pristižu putem mailova (pristiglo ukupno 7.995) i telefonski, ili pak onih koje ljudi dolaze osobno predati. U ponedjeljak, 22. prosinca na poslovima obrade zahtjeva radila je 21 osoba, dok su u utorak i srijedu taj posao radile ukupno 34 osobe do 20,30 sati od kojih je 10 ostajalo raditi do 23,30 sati – sve s ciljem da čim prije pomognemo građankama i građanima koji trebaju propusnice.

Preuzeo odgovornost na sebe

Vezano za slučaj g. Šimunića, potvrdu mu je izdala djelatnica koja radi od kuće u samoizolaciji jer boluje od korone. Unatoč tome, ona je izrazila želju da bude na raspolaganju te da barem malo doprinese tome da se smanji ogroman pritisak koji je nastao zbog velikog broja pristiglih zahtjeva, na čemu joj se osobno zahvaljujem.

Gospodin Šimunić propusnicu nije zatražio iz stvarne potrebe već samo iz želje da, kako je i sam rekao „dokaže da je cijeli sustav izdavanja propusnica iracionalan i besmislen“, i u trenutku kad je to javno obznanio, propusnica mu je poništena. Unatoč tome, osobno preuzimam odgovornost na sebe za previd koji se dogodio u ovom konkretnom slučaju.

Ujedno bih želio ponuditi i ispriku svima onima koji su zatražili propusnicu iz stvarne potrebe, ali su ju duže čekali zbog toga što je sustav bio preopterećen zahtjevima, među kojima je i ovaj pokušaj performansa populističke naravi.”

‘Što sam ja to zlorabio? Sramota je da se tako blamiraju’

No, nakon što mu je propusnica poništena zbog tzv. zlouporabe, Viktor Šimunić je za 24sata kazao: ‘Što sam ja to zlorabio? Poslao sam zahtjev, oni su ga odobrili, nisu me ništa pitali. Nevjerojatno je čime se oni bave i u manje od sat vremena od objave članka, oni su se brinuli kako meni poništiti propusnicu. A moj susjed je još nije dobio za posjet majci. To je primjer kako sve kod nas funkcionira. Poručuju mi da sam bio zločest, pa sam dobio po prstima. Tako sve kod nas funkcionira: glasan si, nema promaknuća. Pobuniš se, nema posla. Sramota je da se tako blamiraju. Neka radije riješe propusnice ljudima čiji roditelji čekaju nemoćni da ih netko dođe posjetiti’.

