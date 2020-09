PRIČALI SMO S LJUDIMA KOJI SU NAGRADILI BANDIĆEV PROPALI PROJEKT: ‘Žao nam je što nisu bili uspješniji, ali imaju kvalitete…’

Iz platforme koja je nagradila projekt ‘Aktivnosti na Savi’ u sklopu ‘Ljeta na Savi’ kažu da taj maestralno propali festival ima arhitektonske kvalitete

Proteklog tjedna na Facebooku se manifestacija “Ljeto na Savi” pohvalila nagradom koju im je dodijelila slovenska platforma BigSEE u kategoriji “Pejzaž i urbani prostor”. Kao što smo već pisali, radi se o tome da je projekt “Aktivnosti na Savi” u prvoj fazi realizacije odnio pobjedničku nagradu.

Podsjetimo, BigSEE je platforma koja za cilj ima pokazati da se u Jugoistočnoj Europi može kreativno oblikovati budućnost pa zato nagrađuju različite arhitektonske kreacije, dizajnerske projekte itd. Budući da nam nije bilo jasno kako je moguće da propali i mizerno posjećeni festival gradonačelnika Milana Bandića u koji je “ulupano” 13 milijuna kuna osvoji bilo kakvu nagradu, poslali smo upit platformi BigSEE pa dobili odgovore.

‘Ljeto na Savi ima arhitektonske kvalitete’

Odgovore na pitanja u vezi nagrađivanja ovog festivala koji većina hrvatske javnosti pamti kao “debakl”, ponudio nam je Zmago Novak, direktor Zavod Biga – BigSEE neprofitne organizacije. Na početku nam kaže da je ono što je u vezi nagrađivanja “Ljeta na Savi” ovih dana izašlo u domaćim medijima, zapravo “nesretni nesporazum oko dvaju različitih projekata”. Objašnjava nam da je nagrađen arhitektonski projekt “Savske aktivnosti” dok je “Ljeto na Savi” zabavni, turistički i promotivni program “Savskih aktivnosti”.

“Možda bi ‘Ljeto na Savi’ bilo uspješno na nekom drugom mjestu, no to nema nikakve veze sa činjenicom da su kustosi BigSEE-a primijetili i ocijenili arhitektonske kvalitete ‘Savskih aktivnosti’. To se dogodilo mjesecima prije, vijest o nagradi objavljena je 24. svibnja 2020. na stranici Bigsee.eu, što znači da nagrada nije povezana s ishodom manifestacije”, govori Novak.

Što se tiče odabira pobjednika, Novak navodi da se oni odabiru među projektima na čiji se natječaj prijave njihovi autori ili investitori ili ih pak odabire tim kustosa BigSEE-a. Kaže nam da se taj tim sastoji od urednika i suradnika časopisa HIŠE i mreže međunarodnih stručnjaka. Međutim, nema odgovora na pitanje o konkurenciji i tko je sve ušao u uži krug za dobivanje nagrade.

‘Postoje brojni projekti koji u javnosti prvo nisu bili prihvaćeni’

Kako nam direktor Big SEE-a odgovara, kriteriji za dodjelu njihovih nagrada su profesionalni i cilj im je obuhvatiti što više aspekata, prije svega estetiku i svijest o široko shvaćenom kontekstu – dakle vremenu, prostoru, tradiciji itd. Kako kaže, žao mu je što “Ljeto na Savi” nije bio uspješniji projekt, ali da oni u Big SEE-u vjeruju da “događaji netipičnog ljeta nisu ni blizu presudi o ovom arhitektonskom projektu”.

Nismo sigurni je li direktor Novak upoznat s tim da se “Ljeto na Savi” kao ni “Savske aktivnosti” ove godine nisu održali niti neće, ali u odgovoru navodi kako bi budućnost ovog projekta mogla biti uspješnija.

“I u sadašnjoj, ali i povijesnoj arhitekturi, nemoguće je čisto odvojiti političko od estetskog i funkcionalnog. Što je neki projekt bliži politici, to je teže. Mnoge povijesne građevine koje smatramo ‘utjecajnima’, u današnjem kontekstu bi vjerojatno bilo nemoguće izgraditi. Isto je i sa ‘Savskim aktivnostima’ jer je prerano suditi prema ljetu u 2020. jer je ovo ljeto bilo nepredvidljivo. Žao nam je što ‘Ljeto na Savi’ nije bio uspješniji projekt, no čvrsto vjerujemo da događaji iz jednog netipičnog ljeta nisu ni blizu konačnoj presudi projekta u arhitektonskom smislu.

Postoje mnogi projekti diljem svijeta koje javnost u prvim godinama nije dobro prihvatila, ali su kasnije postali cijenjeni i od profesionalaca, ali i od šire javnosti. Naravno, postoje i suprotni slučajevi, ali jedna godina nije dovoljna za donošenje suda jer treba proći više vremena za to”, odgovorio nam je Zmago Novak iz BigSEE-a.

Premda su stručnjaci procijenili da bi projekt “Savske aktivnosti” trebao biti nagrađen, i dalje je stanovnicima metropole “gorak okus” u ustima na spomen “Ljeta na Savi”. Razlog za to krije se u činjenici da je zapravo njihova lova potrošena na nešto što je od samog početka bilo osuđeno na propast.

