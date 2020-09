ZAŠTO SU ZAGORSKI ŠKOLARCI DOBILI OVE ČUDNE MASKE? O SITUACIJI SE OGLASIO TAMOŠNJI ŽUPAN: ‘Naručili smo tri modela…’

Župan Kolar je na konferenciji za novinare objasnio da su pripremajući se za novu školsku godinu, već ranije nabavili 100 tisuća kirurških maski, a kada je 27. kolovoza došla preporuka kako će to biti obaveza županija kao osnivača, krenuli u postupak nabave i kontakt s proizvođačima

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar rekao je u utorak da je došlo do greške u distribuciji zaštitnih maski za neke škole u županiji, u kojima su učenicima dostavljene prevelike, no to je ispravljeno, a učenici će do sutra dobiti manje maske.

Ranije danas lokalni portali objavili su informaciju da su učenici u Krapinsko-zagorskoj županiji dobili prevelike maske.

Župan Kolar je nakon toga na konferenciji za novinare objasnio da su pripremajući se za novu školsku godinu, već ranije nabavili 100 tisuća kirurških maski, a kada je 27. kolovoza došla preporuka kako će to biti obaveza županija kao osnivača, krenuli u postupak nabave i kontakt s proizvođačima.

Odlučili su da će za početak svakoj učenici i učeniku dati po dvije maske, jednu na početku, a jednu na kraju tjedna za sljedeći tjedan, tako da se maske mogu prati.

„Smatrali smo da bi bilo dobro za onu djecu koja su u prijevozu, osigurati maske i onda smo odlučili da to napravimo za sve. Ovdje su tri modela maski koje smo naručili i trebale su biti podijeljene – jedne djeci od 1. do 4. razreda, druge za one od 4. do 8., a treće za naše profesore i nastavke, eventualno i za naše srednjoškolce“, rekao je Kolar.

SMIJATI SE ILI PLAKATI? Evo kakve maske su dočekale zagorske učenike: ‘S ovim se troje djece mogu omotati’; A čak ni to nije najgore

Greška u distribuciji

Dodao je da su osigurali i zaštitne vizire ravnateljima te dezinfekcijska sredstva za ruke te čišćenje podova i ostalih površina.

„Nažalost, prilikom distribucije dogodila se greška, tako da su u desetak osnovnih škola djelomično otišle krive maske. U 20 osnovnih škola i sve njihove područne škole, a imamo ih 53, ravnatelji su se očitovali oko veličina maski i nisu imali nekakvih primjedbi na maske i njihovu veličinu“, pojasnio je Kolar.

U svih devet srednjih škola nije bilo nikakvih primjedbi. Ravnatelji osnovnih škola donijeli su odluku s obzirom da se po preporukama učenicama nižih razreda ne trebaju davati maske, da ih podijele starijim učenicima, a Županija je dostavila druge maske.

„Moja isprika. To je isključivo moja odgovornost jer sam ja trebao provjeriti je li distribucija provedena na pravi način. Ispričavam se svim roditeljima, prije svega, čija su djeca dobila neprimjerene veličine maske i ravnateljicama i ravnateljima koje smo doveli u jednu neugodnu poziciju“, izjavio je krapinsko-zagorski župan.

Maske stižu sutra

Greška je ispravljena danas, a posljednje će škole maske dobiti sutra ujutro, prije početka nastave.

„Ono što je bitno je da prema onim epidemiološkim uvjetima, nismo napravili niti jedan jedini propust“, kazao je Kolar.

Što se tiče cijene, rekao je da su maske nabavili od tri različita dobavljača – i za 33 tisuće platnenih maski utrošili 196.416 kuna, a za 100 tisuća kirurških maski, koje su naručili već ranije pripremajući se za školsku godinu, 122.500 kuna.

Podsjetio je da samo u jednoj osnovnoj školi, onoj u Loboru, zbog zaraženog djelatnika koronavirusom, nastava nije počela u školi, već se odvija online.