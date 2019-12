PRIČA OKO NESTALE DJELATNICE HV-A JE SVE ČUDNIJA: Traži je i Antiteroristička jedinica! ‘Mama se promijenila…’

Kći nestale djelatnice Hrvatske vojske pronašla je njezin crni Mercedes na puteljku uz južni savski nasip; automobil je bio otključan, s ključevima u bravi

Jadranka Skender (51), djelatnica Hrvatske vojske, nestala je u Zagrebu nakon što se 3. prosinca odvezla u Mercedesu gospićkih registarskih oznaka, nakon čega se MORH uključio u potragu. Skender je pripadnica Počasno-zaštitne bojne Oružanih snaga čije je radno mjesto bilo u sklopu Predsjedničkih dvora na Pantovčaku.

Jadrankin crni Mercedes gospićkih tablica pronašla je njezina kći Ines Skender na puteljku uz južni savski nasip, u blizini Hipodroma i Cimermanove ulice, u četvrtak oko 1 sat nakon ponoći. Automobil je bio otključan, s ključevima u bravi, i u njemu su bile njezine osobne stvari. U novčaniku nije nedostajao novac, a njezine dvije kartice pronađene su poslije u stanu, javlja Jutarnji list.

Nije puno pričala o poslu

Ines je nestanak prijavila prvo u VI. policijskoj postaji u Novom Zagrebu, da bi je vrlo brzo nakon toga prebacili u 7. policijsku postaju Trešnjevka.

“Koliko ja znam, jer mama nije puno pričala o poslu i na kojem točno radnom mjestu radi, bilo je to računovodstvo. Mi smo u ponedjeljak, 2. prosinca, bile zajedno kod liječnika i dogovorile se da će sljedeći dan ona doći oko podneva k meni na posao. U utorak je svoju liječnicu na poslu pitala za nalaze i oni su bili dobri. Tog smo se dana čule oko 20.50 sati i posljednji put. U srijedu je oko podneva trebala doći k meni na posao. Prošlo je podne, nije došla, ali ja se nisam brinula jer sam mislila da je na dežurstvu, a tada se obično nije javljala”, ispričala je Ines za Jutarnji list.

Dodaje kako Jadranka nije govorila o poslu, kao ni o tome kakve su vrste ta dežurstva. Iako joj je Ines poslala poruke, nije odgovarala. “Oko 16.30 nazvala sam maminu sestru, svoju tetu, s kojom je mama živjela i rekla mi je da se ni njoj nije javila. A ona nije bila takav tip osobe da se ne javi. Naprotiv, ako bi zapela u prometu, javila bi se porukom da će kasniti”, kaže Ines.

Nije došla na posao

Oko 18 sati nazvala je majčinu kolegicu s posla koja joj odgovorila da Jadranka uopće nije došla na posao. “Rekla mi je: ‘Zlato, mama danas nije ni došla na posao!” Nakon toga je otišla u policijsku postaju u Novom Zagrebu gdje je prijavila nestanak.

“Uzeli su podatke, rekla sam sve što sam znala, nudila sam im ime i broj mobitela. Oko 19 sati rečeno mi je da će slučaj preuzeti postaja na Trešnjevci i kad smo tamo došli, već su znali o čemu se radi. Pitala sam policajce jesu li ‘pingali’ mobitel, ali nitko nije reagirao. Govorili su mi da čekaju Vojnu policiju, ‘šutali’ su me kao ping-pong lopticu. Tada se odlučilo da će se ići na teren, i to uz Savu. Otišla sam i ja i uz nasip sam pronašla mamin Mercedes. Policajci su bili na drugoj obali Save i došli su”, kaže Ines za Jutarnji list.

Bilo joj je čudno što je po vjetrobranskom staklu bilo šljunka te što je i u nedjelju na istom mjestu bio parkiran Golf koji je bio i u vrijeme Jadrankina nestanka. Policija nije pronašla nikakav koristan trag. U četvrtak su u potrazi sudjelovali i vatrogasci s dronom i sonarom. Ines tvrdi da potraga dosad nije dala nikakav rezultat.

Promijenila se u posljednje vrijeme

“Moja majka se promijenila u posljednje vrijeme, to sam primijetila, rekli su mi to i njezini kolege na poslu s kojima sam razgovarala. Bila je puna planova, ne vjerujem da bi sebi nešto učinila. Stekla sam dojam da policija zaključuje kako se radi o samoubojstvu, ali ja u to ne vjerujem”, kaže Ines.

Dodaje da joj je neobična činjenica da su u potragu za Jadrankom uključeni i antiteroristički timovi Vojne policije. “Je li oteta? Sklonija sam tome vjerovati”, kaže Ines za Jutarnji list.

Ines je za Net.hr kazala kako njezinu majku, prema njezinim saznanjima, nisu niti tražili dok se vijest o nestanku nije proširila medijima. “Upravo radi vas je i traže. Dok jučer nije sve zaorilo u medijima, dva dana je nisu tražili koliko ja znam. Ogromno hvala svima. Jasno mi je da nije baš neka priča, još jedna nestala osoba u nizu, ali dok mediji pitaju gdje je boje se da će kamere izaći van pa traže. Vrijeme nam prebrzo curi, a ono nam je najveći neprijatelj”, rekla je Ines.

“Tražili su prvu večer i sutradan, poslije toga su navodno prebacili na Sisak koji mi ništa službeno nije rekao. No neslužbeno da nitko nije tražio aktivnu potragu nego samo obavijest na razini zemlje da se traži, i to je to. Jučer kad su mediji grunuli mobitel mi se nije gasio, otišli su za Sisak, odjednom se aktivno traži… Inspektor me i zamolio da pitam medije za pomoć jer dok ima interesa medija i javnosti i oni rade”, rekla je kći nestale za Net.hr.