PRIČA O PODUZETNICIMA KOJI PRKOSE VIRUSU I ŽELE OBNOVITI ŠUME: Od sadnice drva u čarobnoj kugli do pošumljavanja dronom

Poduzetnik, obrtnica i biolog pokrenuli se zanimljiv start up čiji je cilj podizanje svijesti o propadanju šuma, ali i poticanje osobnog angažmana na pošumljavanju – sadnice autohtonog drveća stižu u originalnom i ekološkom pakovanju

Gorana Ladišića, poduzetnika, jednog od kreatora projekta O2, ovih je dana bilo poprilično teško uhvatiti. On sam također dostavlja proizvode klijentima na sve strane. „Ništa meni nije teško, a i tko će pažljivije dostaviti od nas koji smo dali dušu u ovu priču…“, kaže u razgovoru za Net.hr jedan od onih koji unatoč pandemiji pokušava ostati hladne glave i raditi i gurati i dalje svoj novi poduzetnički projekt.

Zapravo, projekt O2 je nastao upravo nekako u vrijeme početka pandemije, u veljači 2020. Goran Ladišić je još 2017. godine odlučio dramatično promijeniti svoju poslovnu karijeru, nakon dvadesetak godina rada u menadžmentu nekoliko poznatih tvrtki pokrenuo je mali vlastiti biznis, proizvodnju i prodaju posebnih, ekološki prihvatljivih boca, Freewa (Free Water Project), a sada je krenuo još jače – u zeleno.

Zajedno s Martinom Šimunković, obrtnicom koja izrađuje unikatne staklene kugle i predmete, te znanstvenikom, Dušanom Jelićem, upustio se u kreiranje proizvoda koji podižu svijest o uništavanju šuma, ali i na vrlo kreativan i zanimljiv način – potiču pošumljavanje.

Mladice drveća u kuglama od puhanog stakla

„Projekt O2 je projekt razvoja osviještenosti i potrebe zaštite šuma kroz socijalno potaknutu sadnju stabala, odnosno šuma, kroz proizvode Koogle Earth i Forest in the Box s inovativnom formulom koja omogućava korisniku da sam uzgoji stablo, te Seed Bombs, biorazgradive kuglice sa sjemenkom drveta. Svo sjeme ima deklaraciju porijekla (certifikat), a u ponudi su samo autohtone i neinvazivne vrste. Projekt donosi biotehnološka rješenja na tržište uz multidisciplinarni pristup agronomije, šumarstva, poduzetništva, WEB/GIS tehnologija i socijalnih mreža. Cilj projekta jest poticanje društveno odgovornog ponašanja kroz kupnju proizvoda i podršku projektu od strane pojedinaca, grupa i tvrtki.“, stoji u službenim materijalima o projektu.

Pojednostavljeno rečeno, radi se o sjajno dizajniranim i poticajnim „paketima“ sa sjemenom, ili već izniklim mladicama drveća. Koogle Earts su ručno izrađene, puhane staklene kugle, mini staklenici, inkubatori za rast sjemena i mladica. U kugli, primjerice, dobivate majušni hrast, odnosno, mladicu izniklu iz žira, a na vama je potom obaveza da svoje mini drvo posadite u pravoj prirodi. Stalak za Koogle Eart je izrađen od opožarenog drva, te se tako projekt O2 uključuje i u čišćenje područja razorenih požarima – kakvih je, na žalost, mnogo u Hrvatskoj.

Forest in the Box je drvena kutija sa pripremljenim materijalom za uzgoj više sadnica stabala u posudicama od recikliranog papira. Izrađena je u potpunosti od biorazgradivih materijala i edukativnog je karaktera, namijenjena je obiteljima s djecom, vrtićima, a može biti korištena i u školama kao dio kurikula o klijanju bilja.

Seed Bombs su samoklijajući paketići sjemena drveta koji se automatizirano izbacuju iz zraka pomoću drona, kako bi se što efikasnije provelo pošumljavanje teško dostupnih opožarenih, posječenih ili razorenih područja. Sjeme koje se koristi u samoklijajućim paketićima načinjenih od smjese različitih omjera gline, pijeska i supstrata, isključivo je od autohtonih vrsta drveća, specifičnih za područje koje se pošumljava.

Uskoro i aplikacija za ‘vlasnike’ drveća

No, osim tih ciljanih manjih paketa, tim, zajedno s tvrtkom Brainit radi i na razvoju web aplikacije radnog naziva Tree for Life koja će vlasniku mladice pružati informaciju o lokacijama pogodnim za sadnju stabla, informacije o tome gdje se nalazi najbliže područje za sadnju, koje se vrste preporučuje saditi na tim područjima, u koje vrijeme, način sadnje, itd. „Tako želimo motivirati one koji kupe naše sjemenke i sadnice da ih posade, a onda i prate kako rastu, pa i objavljuju napredak na društvenim mrežama.“, kaže Ladišić.

Na pitanje je li ideja koju pokreće vidio negdje u inozemstvu, Ladišić odgovara: „Ma kakvi. Radi se posve o domaćoj priči. Ne znam radi li možda netko nešto slično negdje vani, ali nismo se inspirirali na taj način.“

Poduzetnička ideja je doslovno nastala na kvartovskoj kavi, u zagrebačkom naselju Gajnice. Razgovarao je s Martinom Šimunković, kojoj je sezona proizvodnje staklenih kugli do tada uglavnom bila veza za Božić, što bi se još moglo napraviti s tim ručno rađenim kuglama, kako proširiti proizvodnju. Pa su tako osmislili i prvu ideju, kuglu sa sadnicom drva, no, trebali su stručnjake, one koji će znati kako sadnici iz kugle osigurati ozbiljan život. Vidjeli su tekst u novinama o biologu Dušanu Jeliću koji radi na aquaponik sustavu uzgoja hrane, ali i na usavršavanju pošumljavanja – dronovima. Javili su se dr. Jeliću, i od tada rade kao tročlani tim.

Ideja je bljesnula u veljači, u svibnju su imali tim, u srpnju prve proizvode, a od listopada – prodaju. Neovisno o pandemiji i svim rezanjima budžeta u tvrtkama, uspjeli su već ove sezone prodati solidnu količinu kugli i kutija s mladicama drveća kao božićne poklone.

Na proljeće kreće pošumljavanje dronom

„Naravno da to nisu samo božićni pokloni. Ali poklopilo se da su neke kompanije odlučile spojiti ekologiju s tradicijom poklanjanja, i sada dostavljam naše kugle i boxove sa sadnicama na sve strane. Veselim se da je odaziv dobar. To nam je znak da naš projekt ima budućnost. Ozbiljno, formalno, startamo s početkom nove godine, ali mislim da mogu reći da smo do sada već „prodali“ prilično veliku šumu.“, kaže Ladišić.

Već sada pregovaraju i o ambicioznijim projektima pošumljavanja dronom jer mnoge kompanije prepoznaju njihov projekt kao društveno odgovoran. Sada rade „drvo po drvo“, a već od proljeća 2021. bi trebale narastati cijele šume uz njihovu asistenciju.

No, koliko je dugačak put od prodane mladice do one koja će doista biti zasađena u prirodi?, pitamo poduzetnika koji ne skriva entuzijazam i uvjerenje da je ovo poslovni poduhvat koja ima budućnost.

„Uvjeren sam da će svi oni koji dobe našu mladicu, ili je kupe, kad vide taj prekrasni zeleni početak života, poželjeti nastaviti pratiti rast, razvoj, od mini drva do pravog snažnog drva. Tu smo za sve upute i podršku. Ne želimo da naše mladice propadnu, da završe posušene. Želimo da doista izrastu u drvo.“, kaže Goran Ladišić, menadžer i poduzetnik koji brižno, s velikim zadovoljstvom, i osobno dostavlja mini drveće.