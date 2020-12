PRIČA O MLADOM HRVATSKOM POLITIČARU KOJEM SU OTROVALI PSA IDE DALJE: ‘Znam kome smetam, to ti je kao da se s rogatim bodeš’

Mještani se ne žele baviti pretpostavkama, ali ne isključuju političku osvetu

Goran Mavrinac iz Čavala na Grobinšćini pored Rijeke, član stranke Akcija mladih i vijećnik u tamošnjem Općinskom vijeću, tvrdi da mu je netko otrovao psa koji je potom uginuo, a idućeg dana u dvorištu je našao prijeteću poruku u kojoj piše da se “makne iz politike” jer će u suprotnome završiti kao i njegov pas.

OGLASIO SE MLADI POLITIČAR KOJEM SU OTROVALI PSA I OSTAVILI JEZIVU PORUKU: ‘Nisu me mogli kupiti…’

Trovanje je, kaže, potvrdio veterinar u Rijeci. “Znači kad mi je rekao da je pas otrovan, svašta mi je prolazilo kroz glavu, drugo jutro sam našao poruku na kojoj piše, nakon svega toga: ‘Makni se iz politike ili ćeš finit kao svoj pas”, rekao je Mavrinac za RTL.

Sve se dogodilo za vrijeme sjednice općinskog vijeća, dok nije bio kod kuće.

‘Danas je sve moguće. Žao mi je životinje’

Vijećnik poručuje da zna kome on smeta. “Danas smo se trebali ja i on šetati, a on je dva metra ispod zemlje, radi ljudi koji ne dopuštaju da izražavamo svoje mišljenje i radi kojih se moja generacija seli u Irsku, Švedsku i tako dalje. Znam kome smetam, ja ne mogu prstom ukazati ovaj ili onaj je to napravio jer bih vam lagao. I krivo bih svjedočio, a to ne želim. Samo znam kome smetam u Općini, od vladajućih pa nadalje”, rekao je Mavrinac.

Mještani se ne žele baviti pretpostavkama, ali ne isključuju političku osvetu. “A sve je moguće, danas je sve moguće. Žao mi je životinje, to je nedužno stvorenje”, rekla je Suzana Karajković. “Žao mi je blaga, a o političarima isto imam neko svoje mišljenje, ali ne bih ga iznijela”, kazala je Veronika Hebib.

MLADOM POLITIČARU U DVORIŠTU KUĆE OTROVALI PSA PA MU OSTAVILI ODVRATNU PORUKU; On poručuje: ‘Milijuni kuna nestaju…’

Načelnica Općine Čavle, Ivana Cvitan Polić, kaže da je šokirana divljačkim činom. Dodaje da je Mavrincu ponudila pomoć te da nikada nisu imali većih nesuglasica oko projekata. Mavrinac, pak, napominje da je doživio niz političkih nepravdi. A ističe i prijepore oko svoje ideje o jednoj grobničkoj općini, umjesto sadašnje dvije. “Znate kako su mi svi rekli? Nekolicina mještana s kojima sam razgovarao su me pitali što se dogodilo. To ti je tako kad se s rogatim bodeš”, rekao je. Policija je potvrdila da je slučaj prijavljen.