PRIČA JEDNE MAME: ‘Moj sin je rođen u Kanadi i nikada nije imao zdravstvenih problema. Sve se promijenilo kad smo se vratili u Brod’

Zdravlje im je ugroženo već godinama zbog zagađenog zraka, a sada nemaju ni pitku vodu. Kada će Brođani normalno prodisati?

Gradonačelnik optužuje Crodux, Crodux negira krivnju, ministar vraća lopticu na lokalnu vlast i krivi ih da nisu promijenili filter u vodovodu. U međuvremenu stanovnici Slavonskog Broda nemaju pitke vode u slavinama. Ipak, ne smijemo dopustiti da u drugi plan padne problem s kojim Brođani žive već godinama. zrak je zagađen, kažu situacija se ne poboljšava, a ima dana kad od smrada ne žele napustiti svoje domove.

GRADONAČELNIK PRED SVIMA ŽESTOKO NAPAO MINISTRA: ‘Zašto nema nalaza? Krijete li nešto od Brođana?’

Ugroženo je zdravlje djece

Javila nam se jedna mama koja kaže kako su problemi sa zdravljem njenog sina počeli tek kad su doselili u Slavonski Brod iz Kanade.



Ovo je priča mame Nikoline.

‘Moj sin je rođen u Kanadi gdje je i živio prvih godinu i pol svog života. 2014.godine, ja (trudna tad 5 mjeseci sa svojim trećim djetetom), suprug i dvoje djece se vraćamo nazad u Brod iz Kanade gdje smo živjeli četiri godine i gdje nam je prvih dvoje djece rođeno. Sin nikad nije imao nikakvih zdravstvenih problema. U 8.mjesecu 2015. godine kreću problemi s njim u vidu suhog kašlja i plitkog disanja i to se proteže sve do 11.mjeseca iste godine kad završava u bolnici. Iz bolnice je otpušten s dijagnozom alergijska astma i s terapijom koja se sastoji od inhalacije flixotidom 2×2 potiska, inhalacijom ventolinom i uzimanjem merlath granula. U otpusnom pismu doktor navodi da respiracijski simptomi mogu biti pokrenuti između ostalog i onečišćenim zrakom. Terapiju sin uzima sve do prošle godine. Svo ovo vrijeme dijete mi je imalo probleme s disanjem i koristio je pumpice za olakšanje tih tegoba i inhalatore. I evo baš ovih dana, nakon kratkog zatišja, kašalj se vratio i to baš u vrijeme kad ne možete normalno disati kad izađete van od užasnog smrada.’

NOVA SNIMKA OTKRIVA DA BENZIN CURI VEĆ 6 DANA? Ministar prebacuje lopticu na lokalnu vlast: ‘Još 2010. ste trebali promijeniti filter!’

Zrak je zagađen već godinama

Prije samo nekoliko dana Brođani su po tko zna koji put prosvjedovali zbog onečišćenja zraka iz Rafinerije nafte u Bosanskome Brodu i zato što ne vide pomak u rješavanju tog problema.

Brođani su u petak s prosvjeda poručili kako je neprimjerno da se Vlada solidarizira s Velikom Britanijom protiv Ruske Federacije, a to isto nije spremna učiniti sa stanovnicima Slavonskoga Broda kojima zrak onečišćava Rafinerija nafte u Bosanskome Brodu.

“Nama se ljudi sele zbog onečišćenja. Mlade obitelji nam odlaze jer ne žele svoju djecu odgajati u ovakvoj sredini, ali to očito nikoga ne zabrinjava”, rekla je aktivistica Karmen Dizdar-Grgurević.