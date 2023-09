Prijepodne nas očekuje oblačno i nestabilno vrijeme, no uz to nas i ponegdje očekuje razmjerno toplo. Na zapadu i u unutrašnjosti Dalmacije očekuju nas izraženiji pljuskovi te će oni nastavljati svoj put prema unutrašnjosti. Očekuje nas moguće nevrijeme i tuča, ali najviše bi nam problema mogla stvoriti obilna kiša, pogotovo u Dalmaciji. Poslijepodne u središtu i sjeverozapadu očekuje nas slično vrijeme, no ponešto hladnije vrijeme nego uz obalu. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također nas očekuje kiša, no s nešto većim temperaturama, prognozirao je Dorian Ribarić za RTL.

I meteorolog Dragoslav Dragojlović je za HRT prognozirao za vikend osjetnu promjenu vremena, s padom temperature zraka i povremenom kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, ponegdje i izraženijima. Lokalno je moguće i olujno nevrijeme, tuča, uglavnom na Jadranu i pijavice. I pritom još u subotu većinom umjereno i jako jugo, gdjekad na udare i olujno, a u nedjelju jaka i olujna bura, mjestimice vjerojatno i s orkanskim udarima, pa će biti prometnih ograničenja.

Opasnost od jakog grmljavinskog nevremena

Ravateljstvo civilne zaštite i DHMZ oko 14 sati izdali su upozorenje: "Izraženo grmljavinsko nevrijeme kreće se prema Lastovu, a kasnije prema Korčuli i Pelješcu. Mogući su olujni udari vjetra i tuča te obilna kiša u kratkom vremenu."

Česta kiša u subotu

U subotu na istoku Hrvatske promjenjivo, pa i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom. Ponegdje pljuskovi mogu biti i izraženiji. Jutarnja temperatura od 17 do 19 °C, a najviša dnevna između 23 i 26 °C. U središnjoj Hrvatskoj osjetno svježije, bez izraženog dnevnog hoda temperature zraka. Bit će većinom oblačno s kišom, ponegdje vjerojatno i u obliku obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, a u gorskim krajevima većinom tmurno i oblačno. Povremeno će biti pljuskova s grmljavinom, mjestimice i jače izraženih. Ujutro će uz obalu puhati umjereno jugo, koje će oslabjeti, a poslijepodne i navečer zapuhat će umjerena i jaka bura. Temperatura zraka u gorju od 14 do 18 °C. Uz obalu jutarnja od 19 do 21 °C, a najviša dnevna između 21 i 24 °C.

U Dalmaciji nestabilno, često s pljuskovima s grmljavinom, ponegdje i olujnim nevremenom praćenim jakim vjetrom i obilnom kišom. Puhat će umjereno i jako jugo pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 19 °C, uz obalu između 22 i 24 °C, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 26 °C.

Podjednaka temperatura zraka bit će i na jugu Hrvatske, gdje će uz promjenjivu naoblaku biti pljuskova i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana.

Smirivanje u ponedjeljak

U nedjelju u unutrašnjosti većinom oblačno još s kišom, te osjetno svježije, uz povremeno umjeren sjeverni vjetar. U ponedjeljak postupno smirivanje, a kiše će još biti uglavnom u prvom dijelu dana. U utorak djelomice sunčano i toplije.

Na Jadranu u nedjelju promjenjivo s pljuskovima i grmljavinom. U ponedjeljak i utorak djelomice, pa i pretežno sunčano. U nedjelju će puhati jaka i olujna bura koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.