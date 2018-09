PREVRUĆE VAM JE ZA SREDINU RUJNA? ONDA NEMAMO DOBRE VIJESTI: Stiže novi toplinski val, temperature će biti i 10 °C više od prosjeka

Novi toplinski val mogao bi sljedeći tjedan pogoditi Europu, a u Hrvatskoj bi temperature mogle biti čak i više od 30 °C

Kako izvještava Severe Weather Europe, čini se da bi nas idući tjedan mogao dočekati novi toplinski val u cijeloj Europi. Prema prognozi temperature bi mogle biti čak 8-10 °C više od prosječne temperature za sredinu i kraj rujna u centralnoj, zapadnoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi.

Ako se prognoza pokaže točna i doista se ostvari temperaturna anomalija, moguće je sljedeći tjedan u nekim dijelovima Hrvatske očekivati opet vruće i tople dane s temperaturama tijekom dana čak i više od 30 °C.

Prema DHMZ-u, nakon nestabilnijeg vremena do kraja ovog tjedna, s mogućim pljuskovima i grmljavinom, od ponedjeljka se očekuje opet porast temperature do oko 27 °C.

Sutra stiže kiša

Sutra nas tako očekuje djelomice sunčano, a od sredine dana mjestimice lokalno oblačnije uz poneki pljusak i grmljavinu, uglavnom u Istri i unutrašnjosti Dalmacije te u gorskim područjima.

Kiša će biti češća krajem dana i osobito u noći u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima te na sjevernom Jadranu.

Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne ponegdje do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom od 24 do 29 °C.

U subotu bura na Jadranu

U subotu će biti promjenjivo, ponegdje s kišom i lokalnim grmljavinskim pljuskovima, češće i izglednije u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. U nastavku razdoblja će biti pretežno sunčano.

Vjetar na kopnu uglavnom slab, u nedjelju do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Od nedjelje temperatura zraka u porastu.