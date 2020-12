PREVOZE PACIJENTE PO SNIJEGU, BURI I POD PUNOM ZAŠTITOM: ‘Najdraže nam je čuti kad netko od njih dobije organ, bubreg…’

‘Najbolje nas se može razlikovati po boji, naša su vozila bijele boje, dok su ona hitne službe žuta. Hitna ide na teren kada je netko životno ugrožen, dok smo mi hladni prijevoz’

Dubrovački dnevnik razgovarao je s vrijednom ekipom Saniteta Doma zdravlja. To su vozači, medicinske sestre i tehničari koji obavljaju hladni prijevoz, odnosno voze pacijente koji su nepokretni te sami ne mogu organizirati prijevoz do bolnice koji im je neophodan. Ono što je važno naglasiti je da voze sve pacijente koji su pozitivni ili se sumnja da su pozitivni na Covid 19, osim onih koji su životno ugroženi.

Vozač Goran Tušek naglasio je po čemu se razlikuju vozila Saniteta Doma zdravlja od onih od Hitne službe. “Najbolje nas se može razlikovati po boji, naša su vozila bijele boje, dok su ona hitne službe žuta. Hitna ide na teren kada je netko životno ugrožen, dok smo mi hladni prijevoz. U našem poslu prioritet je dijaliza, to odrađujemo svako jutro. Uglavnom se radi o nepokretnim pacijentima koji nemaju mogućnosti organizirati prijevoz do bolnice pa ovise o nama. Ujutro kupimo ljude, uglavnom ih je potrebno nositi, dovezemo ih na dijalizu gdje budu četiri sata te ih vraćamo doma. U međuvremenu, imamo ljude koje trebamo prevesti na neke preglede ili zahvate, a također i pacijente za koje se sumnja da imaju Covid 19”, kazao je Tušek koji već godinama radi na Domu zdravlja zajedno s kolegicom medicinskom sestrom Antonelom Zekušić.

Uskaču i kad su prometne

“Ako dođe do stanja da je potrebno reagirati onda uskačem ja, nema pravila koliko često pomažem. Također, događalo se i da vidimo prometnu nesreću, naravno, tada reagiramo. Evo primjer kojeg se sjećam, kada se odlomila stijena na putu prema gradu, tu smo izvlačili ljude i pomagali im. To je ujedno i najteži dio rada”, objasnila je Antonela Zekušić svoj dio posla.

U razgovor se uključio Antun Kobilić, također vozač, koji je kazao koji su najteži izazovi za vozače. “Izazov nam je hitnoća koju odrađujemo za bolnicu, a također vozimo pacijente za Split ili Zagreb kada zna biti grubo vrijeme po putu, snijeg ili bura što znatno otežava”, naglasio je Kobilić.

Tušek se osvrnuo na problem nepristupačnih mjesta po gradu. “Imamo redovito pacijente koji žive na nepristupačnim mjestima do kojih se ne može doći vozilom, recimo Mrtvo zvono u gradu, u tom slučaju imamo stolicu na kojoj ih nosimo ili vreću ako leži, a tu često i familija pronađe pomoć jer je potrebno više ljudi, a ako osoba ima više od 150 kila i vatrogasci dođu s opremom kako bi pomogli”, kazao je te objasnio kako surađuju s brojnim službama poput policije, vatrogasaca, Hitne službe, bolnice i Sanitata.

Pod punom zaštitnom opremom

“Ekipa Sanitata nam poslije svake ‘Covid’ vožnje dođe raskužati auto, a i nas, zaista su jako vrijedni i uvijek dostupni”, kazala je Zekušić, a na pitanje kako su zadovoljni sa suradnjom sa svim službama te međusobnoj umreženosti, svi su u glas potvrdili kako su jako zadovoljni.

Zekušić je i sama preboljela koronavirus, a smatra da ga je dobila od pacijenta. “Vrlo vjerojatno sam dobila Covid od pacijenta koji je poslan u samoizolaciju, a nisam dobila tu informaciju pa sam imala samo osnovnu opremu. Tada su i kolege završili u samoizolaciji”, kazala je te objasnila kako su uobičajena oprema maska i rukavice dok je za Covid potrebna puna zaštita, a to uključuje masku, rukavice, vizir i bijelo zaštitno odijelo.

Vozač Jure Tuka uključio se u razgovor te naglasio kako je vrlo naporno voziti pacijente pod takvom zaštitnom opremom do Zagreba. “Šest ili sedam sati provedete u odijelu i to je jako naporno. Dok je bio prvi val, dva ili tri puta mjesečno smo išli gore. Ne možete ništa, napor je to ipak, ali najvažnije nam je zdravlje, pacijenta i naše naravno. Nije lako voziti u tim uvjetima, a posebice po noći”, smatra Jure dok je njegov kolega Antun naglasio kako se svi gledaju što bolje zaštiti u svakom trenutku.

“Građanima bismo poručili da se pridržavaju mjera”, kratko je kazao dok je Zekušić poručila svima da trebaju misliti na svoju familiju, ako već ne misle na sebe. Kažu kako su zadovoljni opremom i vozilima, a Tušek je opisao suštinu njihova posla.

“Svaki dan smo s nekim pacijentima, upoznali smo njih i njihove familije, sprijateljili smo se, postanu dio nas. Najdraže nam je čuti da netko od tih pacijenata dobije organ, bubreg i onda ga sretnemo kako šeta putem, živi normalno… To je super osjećaj”, zadovoljno je kazao Tušek te naglasio kako je ekipa Saniteta zapravo jedna velika obitelj, piše Dubrovački dnevnik.

