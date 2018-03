PREVIRANJA OKO ISTANBULSKE KONVENCIJE: Plenkovića stišću sa svih strana, ali on još drži najjaču kartu u rukama

Biskupi, političari, preživjeli branitelji, udovice palih branitelja, pravni stručnjaci, akademici, laici, znani i neznani – mnogi su već prodefilirali javnim prostorom otkako traje rasprava ili bolje reći – galama o ratifikaciji Istanbulske konvencije

Ta je javna rasprava možda više od ijedne dosadašnje bila obilježena silnom ostrašćenošću sudionika, naročito protivnika ratifikacije, a moglo se čuti i mnoštvo suludih tvrdnji i tumačenja o stvarnom i izmišljenom sadržaju Konvencije.

Prvi su hrvatski biskupi prionuli tumačenju koje se nametnulo kao temeljni argument protivnika ratifikacije Istanbulske konvencije prema kojemu ona u domaće zakonodavstvo “podvaljuje” rodnu ideologiju i njenu terminologiju. Točnije, termin “rod” oko kojeg se i digla sva galama. Mimo toga, i zagovornici i protivnici ratifikacije suglasni su da žene treba zaštititi od nasilja. Možda tek neki s figom u džepu.

Hrvatski narod ne treba rod, dovoljan mu je spol

Nakon što su sredinom prosinca prošle godine hrvatski biskupi pozvali na javnu raspravu o Istanbulskoj konvernciji – s čijom ratifikacijom Hrvatska debelo kasni – ona je krenula očekivanom silinom i žarom nerijetko skrećući u slijepe ulice. Prvi skandal u nizu izazvalo je Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) od čije se izjave kasnije ogradilo i samo vodstvo HAZU-a tvrdeći da nije njihov službeni stav. To vijeće smatra da je rodna ideologija neprihvatljiva za hrvatski odgojno-obrazovni sustav, a usto je uvjereno da bi se Istanbulskom konvencijom djeci i mladima nametnuo tzv. “rodno neutralan” odgoj.

Ukratko, trebamo se okrenuti svojoj ontološkoj datosti – spolu – a odbaciti onu vremenom joj nakalemljenu društvenu datost – rod.

Plašenje Conchitom Wurst i bespolnim vanzemaljcem

Osnovana je i građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj koja je potom krenula raspačavati letke i širiti svoju istinu o Konvenciji. Ti horror-leci očito služe za zastrašivanje svih koji nisu pročitali samu Istanbulsku konvenciju niti se o njoj informirali iz pouzdanih izvora da to i ne učine. U njima su sugestivno, a ne informativno ponuđene slike Conchite Wurst, austrijskog pjevača-transvestita koji s Istanbulskom konvencijom ima veze koliko i s Daytonskim sporazumom, zatim Kanađanina koji je prošao 110 operacija kako bi postao “bespolni vanzemaljac”, ali i priče o tome kako će muškarci bez ikakvih zadrški ulaziti u ženske zahode, kako će se spol moći mijenjati na temelju obične izjave, o “gender switch” danima dječjim vrtićima kada će djevojčice dolaziti odjevene u dječake i obrnuto, o tome kako će odvojenost spola i roda postati obvezujuća i ugorziti pravo roditelja na odlučivanje o odgoju djece… Ukratko,o svemu i svačemu, samo ne o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji o čemu Konvencija zapravo govori.

Rasprava o Istanbulskoj otišla u neku drugu dimenziju

Dok su se iz Bruxellesa u čudu pitali zašto Hrvatska odgađa ratifikaciju Istanbulske konvencije i zašto uoopće toliko dugo nagvažđa o tome treba li uopće žene zaštititi od nasilja, premijer Plenković se “izvlačio” na ono što je ispravno uočio: da je rasprava o Konvenciji ovdje dobila drugu dimenziju (bolje reći: prešla u neku drugu dimenziju) pa je u veljači najavio da će se uskoro “pokušati razdvojiti stabla od šume”. Uslijedili su pritisci na Plenkovića sa svih bokova, ne samo iz oporbe nego i iz vladajuće koalicije. Dok je HNS s lijevog krila koalicije tražio da se ne čeka dugo s ratifikacijom, s desnog krila isto je tražio i Hrast, one-man stranka, ali da bi se “vidjelo je li HDZ doista demokršćanska stranka”. Hrvoje Zekanović iz te stranke potom će najaviti i građanski referendum o ratifikaciji Konvencije.

Čestitavši 8. ožujka, Međunarodni dan žena, premijer Plenković je najavio da će za tjedan-dva Konvencija doći na dnevni red Vlade i potom biti upućena u Sabor na ratifikaciju. Taj drugi tjedan iz Plenkovićeve izjave upravo je ovaj koji teče.

Mnogi HDZ-ovci ne gledaju “turske serije”

Nakon Plenkovićeve najave na Dan žena, počelo je kuhati unutar samog HDZ-a. Da ni tamo neće biti jedinstva, barem do glasovanja, prvi je natuknuo HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej kada je, upitan je li za Istanbulsku konvenciju, komičarski odgovorio: “Ne gledam turske serije.” Ubrzo su i mnogo važniji stranački igrači od Culeja poručili isto: Milijan Brkić, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Miro Kovač… Priliku je smjesta iskoristila i Željka Markić, šefica udruge U ime obitelji, utrčavši u nebranjeni politički prostor te, proširivši kut gledanja, poručila da je Plenković iznevjerio birače HDZ-a i da je vrijeme za referendum o promjeni izbornog sustava. Drugim riječima, da Plenković zbog stava o Istanbulskoj više na predstavlja one koji su ga izabrali.

Iz Vlade su tih dana donekle pokušali ublažiti napade izjavom da će možda, po uzoru na Poljsku, usvojiti Istanbulsku konvenciju uz neke ograde. Poljska se, naime, ogradila od “rodne ideologije” zauzevši stav da će primjenjivati samo one dijelove Konvencije koji su u skladu s njenim ustavom te zbog toga zaratila s Europskom unijom.

U stranci tinja, a na društvenim mrežama bukti bijes

Potpaljivanjem atmosfere protiv sadržaja Istanbulske konvencije kojih u njoj nema ili su sporedni, planulo je nezadovoljstvo dijela javnosti koje već tjednima bukti na društvenim mrežama, a očituje se u nezadovoljstvu Plenkovićevim HDZ-om koji je, eto, iznevjerio demokršćanska načela stranke. Pritom je zaboravljeno kako su, recimo upravo HDZ-ovci, ali tada iz oporbe, prozivali vladu Zorana Milanovića zbog otezanja ratifikacije. Milanovićeva vlada to je mogla učiniti no, kako je nedavno otkrila Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova u toj vladi, ratifikaciju je zakočila tadašnja ministrica socijalne politike Milanka Opačić uz argument da bi to u tom trenutku donijelo dodatn troškove državi i njenom resoru.

Kako god, Plenković je sada izložen ogromnim pritiscima s desnice, iz Crkve i konzervativnih krugova, a očito i od donedavno hibernirajuće oporbe unutar samog HDZ-a. U tom smislu ne zaboravimo Tomislava Karamarka koji, po vlastitim riječima, planira povratak u politiku čim obavi neke privatne poslove.

Istanbulska konvencija (ni)je obavezna lektira u HDZ-u

Plenković je oponentima u stranci vrlo oštro odbrusio pretprošlog vikenda na proslavi obljetnice velikogoričkog HDZ-a. Na kritiku jednog stranačkog veterana koji je ustvrdio “da HDZ ne treba usvojiti zakone koji nisu u skladu sa Božjim i prirodnim zakonima” Plenković je podsjetio stranačke kolege da je taj dokument “izrađivan u vrijeme HDZ-ove vlade u drugoj polovini prošloga desetljeća” te da su na njemu radili i HDZ-ovi eksperti. “Savjetujem da je pročitate, a onda tek da donosite stavove, da ne skačete na temelju jedne debate koja se trenutno vodi u javnom prostoru, u zaključke bez da ste vidjeli tekst, da ste razumjeli njegove posljedice”, glasila je dosad najodvažnija Plenkovićeva unutarstranačka poruka.

Na to mu je par dana kasnije uzvratio Davor Ivo Stier koji je, sada već možda bivšem prijatelju poručio da je uvredljivo protivnicima Istanbulske konvencije govoriti da nisu dovoljno pametni ili informirani.

Ne bude li ratifikacije, bit će izvanrednih izbora?

Početkom prošloga tjedna održan je i vrući sastanak Predsjedništva HDZ-a nakon kojega je poslovično hladnokrvni Plenković kazao kako su kod “većine kolegica i kolega vrlo jasno otklonnjene neke nedoumice” oko Konvencije. Međutim, iz kuloara je iscurilo da je na tom sastanku Plenković oponentima u stranci zaprijetio i rušenjem Vlade što bi vodilo k izvanrednim parlamentarnim izborima. O tome danas piše i Nacional prema čijim je izvorima Plenković spreman odesti Hrvatsku na izbore već prije rujna, ako se ne postigne konsenzus oko ratifikacije Istanbulske konvencije. To je, čini se, najjača karta koju Plenković drži u ruci, a njome ostale u šaci. Pritom ju nije ni krio niti ju je morao puno objašnjavati jer jasna je k’o dan: Ako će netko srušiti Vladu, to ću biti ja, ali onda pola vas neće biti ovdje.

Inboxi će biti puni, a baterije mobitela prazne

Silan je pritisak na HDZ i napose samog Plenkovića. Kada se saznalo da u nekim crkvama svećenici na misama s oltara otvoreno kritiziraju njegove stavove o Istanbulskoj konvenciji i vjernicima čitaju poziv na subotnji prosvjed protiv iste u Zagrebu koji počinje ispred sejdišta HDZ-a, biva donekle jasnijom i jučerašnja posve neobična čestitka koju je Plenković uputio zagrebačkom nadbiskupu, kardinalu Josipu Bozaniću povodom njegovog – imendana!

Koliko je pritisak na HDZ-ovce govori i pismo Željke Markić koje je u ime udruge U ime obitelji razaslala na brojne adrese. U njemu je tablica s adresama i kontaktima svih župaisjki odbora HDZ-a te svih saborskih zastupnika te stranke. “Kontaktirajte telefonom i mailom svoje saborske zastupnike, županijske odbore HDZ-a u svojoj županiji i središnjicu HDZ-a i recite im da ne želite ratifikaciju Istanbulske konvencije…”, poručila je. Izvjesno je da će u danima koji predstoje inboxi HDZ-ovaca biti dobrano popunjeni, a baterije u mobitelima svako malo prazne.

