PREVARIO STOTINE SLAVONACA: “Obeća posao, uzme novac i nestane”

Zvonko Robić iz Velike Barne kod Grubišnog Polja prijavio je policiji prevaranta i njegovu pomoćnicu iz Vinkovaca. Tvrdi da je riječ o istom 61-godišnjem policiji poznatom prevarantu koji je samo do 2010. godine navodno prevario više od 200 ljudi obećavajući im posao.

Kako nije sankcioniran, čini se da je varati nastavio i poslije te je teško i pretpostaviti koliki je stvarni broj prevarenih. Robić, otac četvero djece, iz obitelji u kojoj nitko nije zaposlen, povjerovao je priči neznanca da će mu zaposliti sina i ostao bez 1.100 kuna.

“Nakon oglasa u jednom oglasniku da prodajem zemlju i stariju kuću nazvao me muškarac koji se predstavio kao Željko Marković. U razgovoru mi je rekao da je predstavnik belgijske tvrtke sa sjedištem u Zagrebu, a potom i pitao znam li neku mlađu nezaposlenu osobu koja bi radila na dostavi kanditorskih proizvoda. Rekao sam da mi je sin nezaposlen, a on je zatražio sinov broj mobitela”, priča prevareni Robić za Glas Slavonije.

Nestali s novcem

Neznanac je tvrdio da će plaća biti 3400 kuna, te pozvao oca i sina u Vinkovce da donesu dokumente. Mladić je navodno trebao početi raditi 15. listopada, a prije toga otići po kombi tvrtke u kojoj će raditi u Osijek jer je prethodni vozač dao otkaz. Robić i njegov sin otišli su 27. rujna u Vinkovce i na kolodvoru se sreli sa Željkom i ženom koja im se predstavila kao Marija i pokazala iskaznicu, navodno, vinkovačke bolnice. Tražili su 900 kuna za radno odijelo i 200 kuna za sanitarni minimum. Nakon što su Robići dali novac, Željko i Marija sjeli su u srebrni Peugeot, vinkovačkih registracija, obećavši da će se brzo vratiti. Međutim, par je “nestao”, a Robićima nije preostalo ništa drugo nego da se vrate kući.

Zvonko Robić kaže kako je poslije otkrio da je tzv. Željko zapravo M. J. iz Vinkovaca. Robić navodi novije primjere gdje je prevarant pozvao mladića iz Malih Zdenaca na željeznički kolodvor u Osijeku, uzeo mu novac i nestao. Njemu je obećao posao prodaje smrznute tjestenine. Robić spominje i primjer mlađe osobe kojoj je, obećavajući posao. M. J. 18. srpnja uzeo novac kod vinkovačkog trgovačkog centra.

Policija se bavi slučajem

Iz PU vukovarsko-srijemske navode da je protiv M. J. još 23. siječnja 2009. godine podnesena kaznena prijava zbog lažnih obećavanja zaposlenja te prijevare više osoba. M. J. je tada priveden istražnom sucu Županijskog suda u Vukovaru. Međutim, u to vrijeme bilo je propisano da se takve prijevare progone po privatnoj tužbi. No, izmjenama u Kaznenom zakonu od ove godine došlo je do toga da, ako su žrtve platile i manje od 1000 kuna, mogu prijaviti prijevaru i policija će prevaranta goniti po službenoj dužnosti, objasnili su za Glas Slavonije.

Policija je pozvala sve prevarene da se obavezno jave.

Glas Slavonije/Danas.hr