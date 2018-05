PREVARANTI HARAJU TURISTIČKIM TRŽIŠTEM: Problemi se vrlo lako mogu izbjeći, evo i kako

Iznajmljivači često olako prepuštaju upravljanje apartmana poznanicima, studentima ili ljudima koje im je netko preporučio što na koncu dovede do neželjenih komplikacija.

Hrvatski iznajmljivači ove su se sezone susreli s jednim velikim problemom. Riječ je o tzv. bookerima kojima je Dalmacija preplavljena, a koji nude svoje usluge iznajmljivačima. No, problem je u tome što takvi aranžmani i angažmani iznajmljivačima nerijetko prisjednu.

“U jako puno slučajeva čula sam da su oni koji su drugima vodili apartmane bez ugovora, odnosno uredno registrirane turističke agencije ili tvrtke, ostali dužni vlasnicima jer im nisu isplatili to što su usmeno dogovorili. Zato je, naglašavam, najvažnije potpisati ugovor koji definira prava i obveze iznajmljivača i vlasnika smještajnih kapaciteta, a on mora i jedino može biti sklopljen s turističkom agencijom”, savjetuje iznajmljivače vlasnica agencije “Amabile” Martina Nimac-Kalcina u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Tko se smije baviti rezerviranjem?

Iznajmljivači često olako prepuštaju upravljanje apartmana poznanicima, studentima ili ljudima koje im je netko preporučio što na koncu dovede do neželjenih komplikacija.



Nimac-Kalcina poručuje da se nitko osim vlasnika apartmana ili vlasnika i zaposlenika turističke agencije ne smije baviti rezerviranjem smještaja.

“No, takve se stvari nažalost rade kao i mnoge takve slične, ali to je onda odnos između iznajmljivača i onoga tko to radi – koji je nezakonit, a za samog iznajmljivača i jako rizičan. U takvom se odnosu iznajmljivači najčešće opeku jer bivaju izvarani. Svaka ozbiljna turistička agencija stavit će na uvid iznajmljivaču prodajne kanale na kojima ga je oglasila, a on će znati gdje se točno njegov smještaj i po kojim cijenama prodaje”, objašnjava Nimac-Kalcina.

Komentari pod povećalom

Lažni overbooking posebno je popularan način prijevare. Gostima se prikazuje jedan apartman, a kad stigne na željenu adresu, pod izlikom da nešto s apartmanom nije u redu, odvodi ga se na drugu lokaciju u apartman koji je redovito lošije kvalitete.

Ipak, web-oglašivači počeli su detaljnije pratiti tko i kako se na njihovim stranicama oglašava, a posebnu pažnju posvetili su i komentarima gostiju.

Također, u zadnje vrijeme se sve češće isti privatni smještaj, na istom prodajnom kanalu – oglašava više puta. “I onda dolazi do zavrzlama jer se preklapaju rezervacije. Takvo što se ne bi smjelo raditi, a ako vlasnik apartmana ima svoje rezervacije, onda je dužan obavijestiti agenciju s kojom surađuje da su njegovi termini popunjeni”, kaže Nimac-Kalcina za Slobodnu Dalmaciju.