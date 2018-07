PRETUČENI VOZAČ UBERA OPET ZAVRŠIO NA HITNOJ: ‘Napao me bez razloga i iz mržnje, šakom me udarao u glavu…’

Dok taksist P.V. tvrdi da je sve bila namještaljka, da ga je vozač Ubera isprovocirao, a da je on inače nenasilni i odlikovani hrvatski branitelj, 29-godišnji vozač Ubera M.L. kaže da je zbog snažnih bolova od dobivenih udaraca danas ponovno završio na Hitnoj

U četvrtak prijepodne u Dubrovniku se dogodio fizički obračun između jednog gradskog taksista i vozača Ubera.

I dok taksist P.V. tvrdi da je sve bila namještaljka, da ga je vozač Ubera isprovocirao, a da je on inače nenasilni i odlikovani hrvatski branitelj, 29-godišnji vozač Ubera M.L. kaže da je zbog snažnih bolova od dobivenih udaraca danas ponovno završio na Hitnoj.

“Želim da odgovara za ovo što je napravio”

Za Libero portal ispričao je svoju verziju ovog incidenta kazavši kako se neposredno prije incidenta svojim vozilom kretao s Ploča u smjeru Pila. Tada mu je taksist P. V. oduzeo prednost pri izlasku s parkinga na Buži.

“Na to sam mu ja zatrubio kako bi ga upozorio jer me je ugrozio u prometu. On je to shvatio kao osobnu uvredu te me nakon 20 metara zaustavio i odmah bez priče me počeo tući kroz prozor. Udario me 4-5 puta šakom u lice te nakon što sam pokrio lice, nastavio me udarati desetak puta u potiljak i stražnji dio lubanje. Imam par hematoma, otečen mi je vrat i imam posjekotinu iza uha”, kazao je vozač Ubera.

“Napadnut sam bez ikakvog razloga i iz čiste mržnje tog taksista prema Uberu i želim da država reagira i da gospodin adekvatno odgovara za ovo što je napravio”, rekao je za Libero portal.

