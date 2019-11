PRETUČENI TAKSIST IZ ZAGREBA PRVI PUT JAVNO PROGOVORIO: ‘Opalio sam hitac upozorenja, ali ni to nije pomoglo. Onda sam stavio pištolj uz nogu…’

Pretučeni taksist prisjetio se kobne večer kada je u svojem automobilu vozio dva mladića i djevojku: ‘Ja mislim da će mladić shvatiti, da je jednostavno doživio drugi rođendan’

Prije sedam mjeseci snimka premlaćivanja taksista šokirala je Hrvatsku. Pretučeni vozač u trenutku dok ga je putnik tukao u ruci je imao pištolj za koji ima dozvolu, ali se suzdržao i nije ga odlučio koristiti u samoobrani. “Ja mislim da će mladić shvatiti, da je jednostavno doživio drugi rođendan. Da taj kazneni postupak koji njega čeka se može dogoditi ipak samo živim ljudima”, rekao je pretučeni taksist za Potragu RTL-a.

Pretučeni taksist je Zagrepčanin sa samoborskom adresom, Vladimir Kinđerski, a na prvi medijski istup za RTL pristao je kako bi potaknuo razgovor o nasilju u društvu.

Eskalacija nasilja

“Prvi dio vožnje prošao je relativno normalno, ali muškarac na suvozačkom sjedalu, kako je vožnja trajala, postajao je sve agresivniji prema putnicima na stražnjem sjedalu. Znači, u principu, prema djevojci na zadnjem sjedalu je bila usmjerena njegova agresija. To je sve kulminiralo u jednom trenutku, a ona me zamolila da ga udaljim iz auta”, prisjeća se Vladimir. To se dogodilo nedaleko od odredišta kamo su krenuli pa je Vladimir odlučio odraditi vožnju do kraja.

“Kada smo došli do njegove destinacije, stali smo na autobusnoj stanici, ovaj i dalje nije htio izaći iz auta i postao je verbalno agresivan. To je otišlo do te mjere da sam ja u jednom trenu otipkao 112 na mobitelu i rekao: ‘Je li potrebno da zovem policiju?”, prepričao je Vladimir. Situacija je tada eskalirala. “U jednom trenu me uhvatio za vrat. Situacija je postala jako neugodna, ja sam dohvatio pištolj koji je bio s lijeve strane u futroli, nadajući se da će to biti dovoljno da prestane”, rekao je Vladimir.

No, nije prestalo. “Međutim, to njega nije smelo niti u jednom trenu, ma niti sekunde. On je nastavio s napadom, dvoje putnika sa zadnjeg sjedišta izašli su van iz auta, ja sam ih pritom zamolio da odmah zovu policiju”, prisjeća se Vladimir.

Hitac upozorenja nije pomogao

Vladimir je isto izašao, a zajedno s njim i napadač. U tom trenutku je nastala snimka. “Opalio sam hitac upozorenja, no ni to nije pomoglo, on je nastavio dalje. Situacija se dalje razvijala tako da sam ja cijelo vrijeme štitio ruku s pištoljem. Stavio sam pištolj uz desnu nogu, da mi ne bi uspio dohvatiti ruku s pištoljem, da ne bi došlo do kakvog slučajnog opaljenja prema nedužnoj publici koja se počela okupljati”, rekao je Vladimir.

Cijelo to vrijeme Vladimir nije htio upotrijebiti pištolj kako bi se obranio. “I dalje sam procijenio da situacija nije toliko kritična da je apsolutno nužno upotrijebiti vatreno oružje, ali on i dalje nije prestao. Udarao me i raskrvario u jednom trenu. Pokušavao sam se i vratiti u auto, ali me on sprječavao”, priča Vladimir.

Nakon nekog vremena ipak je uspio ući u automobil, ali nije mogao pobjeći. “Tada je uspio prema meni plasirati vrlo jaki udarac nogom, znači došlo je do ozbiljnih fraktura na glavi i licu, 3 loma su bila. Meni se zatvorilo vidno polje s lijeve strane i nisam više mogao kontrolirati situaciju. Obavijestio sam mladog gospodina da ćemo morati priču privesti kraju”, rekao je Vladimir, a stvar je u zadnjim sekundama spasila policija.

Besmislena agresija

“Kako netko može izbaciti toliku količinu besmislene agresije, apsolutno besmislene?”, pita se Vladimir, umirovljeni vojnik koji je prošao cijeli rat, te dodaje: “Ja sam se čitavo vrijeme trudio njega sačuvati neozlijeđenoga, na kraju sam i uspio. Ali to što se događa u njegovoj glavi mi je apsolutna nepoznanica.”

“Treba imati maksimum tolerancije, čak i prema ljudima koji nemaju toleranciju prema vama. Treba sačuvati čak i onoga koji je s druge strane.” Vezano za dvojicu muškaraca koji su snimili trenutke sukoba kaže: “Svakome osobno na njegovu dušu. To je ono što sam napominjao, kućni odgoj se ne može kupiti, ne može se naručiti poštom ili preko interneta. Čovjek ga ili ima ili nema, ako ga nema, čovjek mora malo raditi na sebi i malo se više truditi.”

Osim što mu nisu pomogli ni na koji način, u cijeloj situaciji pronašli razlog za ismijavanje. “To je meni osobno groznije od tučnjave koja se događala. Nedostatak empatije, suosjećanja, izrugivanje, nazivanje te situacije komedijom govori da se radi o moralnim idiotima. Znači ti ljudi na razini svojeg moralnog razvoja nisu prošli figurativno rečeno razinu amebe i ono što me čini tužnim jest spoznaja da takvih u ovoj zemlji ima sve više”, rekao je za RTL psihijatar Herman Vukušić.

Napadač nije kažnjen

Vladimir kaže kako napadač, inače sin državnog tajnika u Ministarstvu regionalnog razvoj i fondova EU, još uvijek nije sankcioniran. “Nema izrečene nikakve mjere zabrane prilaska ili bilo čega. Znači on do dana današnjeg nije od društva sankcioniran. Ni na koji način. Niti sam ja od njegovog pristupa zaštićen. Znači on meni može sutra legalno sjesti u auto, a to je po meni jedan veliki propust”, rekao je Vladimir.

Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda. “Meni ono što je najteže dokučiti je – besmisao. Besmisao tog nasilnog ispada. Nije bila riječ o pokušaju pljačke, nije bila riječ o bilo čemu što ima vidljiv motiv”, rekao je Vladimir za RTL.

