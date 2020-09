PRESUDA ZBOG KOJE JE U SABORU NASTAO KAOS: ‘Tuđman je sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu s ciljem uklanjanja muslimana’

Peović je formalno u pravu jer je Međunarodni kazneni sud u Haagu u presudi šestorici lidera Herceg-Bosne doista utvrdio da je i prvi hrvatski predsjednik sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu

Rijetko viđenu buru u Hrvatskom saboru u četvrtak je izazvala zastupnica Radničke fronte Katarina Peović svojom izjavom o prvom hrvatskom predsjdeniku Franji Tuđmanu. U raspravi o Prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, koja se ispočetka doimala rutinskom, govorilo se o osnivanju visokoobrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove za obrambeni i sustav domovinske sigurnosti.

Nakon što je ministar obrane Mario Banožić kazao da će sveučilište nositi ime Franje Tuđmana, za riječ se javila Peović upitavši “je li nam potrebno novo Sveučilište i ne bismo li 25 godina nakon rata trebali raditi na demilitarizaciji”. Potom se osvrnula i na najavljeni naziv tog sveučilišta.

S desna ‘poludjeli’ na Peović zbog konstatacije o Tuđmanu

“Je li prikladno ime Franje Tuđmana prigodno s obzirom na to da je Međunarodni kazneni sud utvrdio da je on sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu”, upitala je Peović. To je izazvalo burne reakcije zastupnika HDZ-a, ali i drugih stranaka desnice. HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner kazao je da je “sramotno i besprizorno u ovoj zgradi tvrditi da je dr. Franjo Tuđman zločinac”.

“On je stvaratelj hrvatske države, bez njegova vodstva pitanje je kako bi država izgledala i bi li oni koji danas o njemu tako govore uopće tu sjedili. Ili bi bili negdje u Užicama”, rekao je.

Oštar prema Peović bio je i Marijan Pavliček iz Kluba Hrvatskih suverenista. “Kako vas nije sramota da možete reći da je prvi hrvatski predsjednik zločinac? Pa on je vama omogućio da ovdje danas sjedite! To je nečuveno! Hvalite zvijezdu petokraku koja je razarala Vukovar, a smatrate da je prvi hrvatski predsjednik zločinac. Trebate biti udaljeni sa sjednice”, rekao je Pavliček. Njegov stranački kolega Hrvoje Zekanović izjavu Katarine Peović čak je nazvao “najskandaloznijom u povijesti Hrvatskog sabora”.

Nije izrekla neistinu, već se pozvala na presudu Haškog suda

No, stavimo li strasti na stranu i suočimo se s činjenicama, vrlo lako dolazimo do priopćenja Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu od 29. svibnja 2013. godine, koje se u cijelosti može pročitati OVDJE, a također i sažetka presude koji se može pročitati OVDJE. Prema onome što tamo piše i što je, u stvari, hrvatskoj javnosti već odavno poznato, Peović jučer u Saboru nije izrekla neistinu, samo je uznemirila nacionalne duhove.

Ukratko, spomenuto priopćenje Haški je sud izdao povodom prvostupanjske presude šestorici lidera Herceg-Bosne – Jadranku Prliću, Bruni Stojiću, Milivoju Petkoviću, Valentinu Ćoriću, Slobodanu Praljku te Berislavu Pušiću. Njih šetorica osuđeni na ukupno 111 godina zatvora, zbog udruženog zločinačkog pothvata od siječnja 1993. do travnja 1994. godine, tijekom rata u BiH.

“Njegov kažnjivi cilj je trebao biti postignut zločinima koje su počinile snage HVO-a kroz kampanju etničkog čišćenja nehrvatskog stanovništva. Vijeće je zaključilo da ‘u većini slučajeva, zločine nije nasumice počinila šačica nediscipliniranih vojnika. Naprotiv, zločini su bili ishod plana koji su pripremili sudionici u udruženom zločinačkom pothvatu kako bi otjerali muslimansko stanovništvo iz Herceg-Bosne”, stoji u priopćenju Haškog suda povodom izricanja prvostupanjske presude šestorci.

Cilj zločinačkog pothvata, objavio je sud, bio je “uklanjanje muslimanskog stanovništva s područja na kojem je vodstvo bosanskih Hrvata, s vodstvom Hrvatske, željelo da ostvari hrvatsku dominaciju”. Vijeće je većinom glasova zaključilo “da je konačni cilj udruženog zločinačkog poduhvata bio da se stvori hrvatski entitet, uglavnom u granicama Banovine Hrvatske iz 1939. godine, kako bi se ujedinili Hrvati u Bosni i Hercegovini. Ta područja su kasnije trebala biti prisajedinjena Republici Hrvatskoj, ili ostati u bliskoj asocijaciji s njom”.

‘U zločinačkom pothvatu sudjelovali Tuđman i Šušak’

U istom priopćenju nadalje stoji: “Osim šestorice optuženih, više osoba se pridružilo i doprinijelo ovom udruženom zločinačkom pothvatu i sudjelovalo u njemu, uključujući, među ostalima: Franju Tuđmana, predsjednika Republike Hrvatske, Gojka Šuška, ministra obrane Republike Hrvatske, Janka Bobetka, generala Hrvatske vojske i Matu Bobana, predsjednika Hrvatske Zajednice (kasnije Republike) Herceg-Bosne.”

Šestorici je potvrđena prvostupanjska presuda 29. studenoga 2017. godine, a samo izricanje presude ostalo je upamćeno po samoubojstvu generala Praljka, koji je u sudnici ispio otrov. Prlić je osuđen na 25 godina zatvora, Stojić, Praljak i Petković na po 20 godina, Ćorić 16, a Pušić 10 godina zatvora – sveukupno 111 godina.

Nakon što je šestorici izrečena pravomoćna presuda, priopćenjem se oglasilo i Tužiteljstvo Haškog suda istaknuvši, među ostalim, da je “presuda potvrdila postojanje međunarodnog oružanog sukoba zato što je Hrvatska imala cjelokupnu kontrolu nad HVO-om, koji je počinio široko rasprostranjene zločine”.

Carla del Ponte pripremila optužnicu protiv Tuđmana

Sve u svemu, Peović je formalno u pravu jer je Međunarodni kazneni sud u Haagu spomenutom presudom doista utvrdio da je i Tuđman sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu. No, ona jučer u sabornici Tuđmana nije nazvala ratnim zločincem, kako su joj to smjesta spočitali Reiner, Pavliček, Zekanović i drugi. Iz spomenute presude se iščitava da je Tuđman, odnosno hrvatski državni vrh, bio pokrovitelj tog udruženog zločinačkog pothvata zbog kojeg je osuđena “šestorka”. Sâm Tuđman umro je koncem 1999. godine i protiv njega nikada nije podignuta optužnica u Haagu.

No, valja se sjetiti i izjave bivše glavne haške tužiteljice Carle del Ponte koja je za CNN 2001. godine kazala da je optužnica protiv Tuđmana bila pripremljena. Upitana je li pripremala optužnicu protiv bivšeg hrvatskog predsjednika, del Ponte je najprije rekla da Tuđmana “valja ostaviti da počiva u miru”, a na ponovljeno pitanje odgovorila je: “Bio bi optužen za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti”.

Međutim, navodno pripremljena optužnica protiv Tuđmana nije se odnosila na udruženi zločinački pothvat u BiH, već na zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tijekom vojno-redarstvenih operacija “Oluja” i “Bljesak” 1995. godine.

