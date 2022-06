Bivši SDP-ovci okupljeni u Udruzi Socijaldemokrata, najavljuju osnivanje stranke. "Mi smo se s bivšom strankom razišli zbog nedostatka demokracije unutar stranke i naša će stranka u tom segmentu biti drugačija. Ona će biti uključiva. Mi smo kroz udrugu otvorili prostor svima onima koji su slobodno misleći ljudi", kaže Ivana Posavec Krivec za Dnevnik.hr, dodajući kako bi trebali registrirati stranku do sredine srpnja.

"Ako je potrebno kriknuti onda će narod kriknuti, a mi ćemo biti tu koji ćemo ponuditi alternativu. Mi nismo krik, ja sam rekla da jasan krik treba Hrvatskoj. U ovom trenu ime ili opcije se ne uzimaju u obzir", dodala je Posavec Krivec.

Grbin za sada 'ne želi trošiti vrijeme'

Osnivanje stranke nije tek puka formalnost. Ako uspiju u tome, kao najveća oporbena stranka sa 18 zastupnika, mogli bi SDP-u preuzeti mjesto predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost. Grbin tvrdi da ga to ne brine previše. "Najavljuje se osnivanje stranke više od pola godine, ajde osnujte je pa da možemo o tome konkretno govoriti. I da znamo kako se zovete tko su vaši članovi i za što se zalažete, do tada ne želim trošiti na to vrijeme."

Koalicija s Možemo uvijek na stolu

Ali zato SDP itekako brine o parlamentarnim izborima. Iako do njih ima još dvije godine, ponovo su angažirali Alexa Browna, američkog PR stručnjaka kojem je zadatak popraviti imidž. Što je, čini se potrebno, obzirom na to da im ionako slabi rejting pada, pokazuje Crodemoskop. Browna je SDP angažirao i na izborima 2015. kada je došao u priliku formirati vlast Mostom, no oni su otišli k HDZ-u. Na pitanja o koalicijama i dalje odgovara neodređeno.

"Što se tiče koalicije sa Možemo! ona je na stolu, u nekim sredinama već funkcioniramo Zagreb, Rijeka, Primorsko-goranska županija, a kada se približe parlamentarni izbori vidjet ćemo na koji način ćemo funkcionirati u Hrvatskoj", rekao je Grbin.

I Tomislav Tomašević ističe da se o tome konkretno nije razgovaralo:

"Mislim da za to ima vremena naravno da će i suradnja na lokalnim razinama biti test proba. Ali u svakom slučaju mislim da smo već pokazali da jesmo za suradnju sa SDP-om, da možemo surađivati i na taj način i treba gledati na parlamentarne izbore."

S kim mogu surađivati socijaldemokrati?

"Ako bismo gledali iz današnje perspektive, mislim da nema neke opcije kojom bismo mi mogli podvući neku koaliciju", rekla je Posavec Krivec.