Shane Dayle (19) je rođen u Newbridgeu, irskom gradu koji broji 22 tisuće stanovnika, veličinom sličnom Čakovcu. Možda je upravo ta sličnost bila razlog da potraži novi život u tom hrvatskom gradu.

Hrvatsku je želio posjetiti već s 12 godina. Čuo je tada za Hrvatsku, za njezine ljepote, za propuh i pse dalmatinere. Nije ni slutio da će samo koju godinu nakon Hrvatska postati njegov novi dom, kazao je za eMeđimurje.

Iz Irske u Hrvatsku

"Tražio sam posao u svojoj zemlji jako dugo, ali bez uspjeha. Osim toga, više me nije ispunjavao život u Irskoj i znao sam da se želim preseliti", rekao je novopečeni Čakovčanin te dodao da je za preseljenje štedio i onda prije pet mjeseci došao u ovaj grad.

"Vrlo brzo sam našao posao", otkriva Shane koji radi u jednom restoranu kao pomoćni radnik i konobar.

Ističe da mu je plaća u Hrvatskoj manja nego što bi bila u Irskoj, no manji su i troškovi.

"U Irskoj je primjerice stanarina viša od minimalne plaće", kaže Shane koji je podstanar u Čakovcu za koji ima samo riječi hvale, kao i za ljude s kojima radi i koje je do sada upoznao.

"Čakovec mi se stvarno sviđa, uvijek imaš nešto za raditi. Osim toga, ne moram brinuti kad šećem navečer, osjećam se jako sigurno. Svi su jako prijateljski nastrojeni. Ljudi te tu pozdrave iako te ne poznaju, kažu 'dobar dan", kaže naš sugovornik koji je na biciklu počeo otkrivati i ostatak Međimurja.

"Upravo rješavam papire za boravak. Nadam se da ću nakon nego vremena dobiti trajni boravak, a u budućnosti i državljanstvo. Kratkoročno mi je želja bolje naučiti jezik, živjeti relativno dobrim životom. Nisam netko tko teži nekakvom luksuzu, važno mi je da mogu normalno živjeti", priznaje.

Jezik, hrana, stil života

Hrvatski jezik je počeo učiti godinu dana prije nego što je došao, no ističe da je najviše naučio otkad tu živi.

”Kolege su pune razumijevanja i razgovaramo još uvijek uglavnom na engleskom. Sada već razumijem dosta toga na hrvatskom, ali ako negdje zapne, to nije nikakav problem. Trudim se s gostima razgovarati na hrvatskom, koliko ide”, dodaje da može voditi osnovni razgovor te da mu je najkompliciranija riječ bila „štrcaljka”, otkrio je portalu eMeđimurje.

Uči jezik, upoznaje ljude, ali i našu hranu i običaje. Izvorne međimurske delicije još nije imao prilike kušati, no kaže da su naše pizze drukčije nego u Irskoj i da se još privikava na te okuse.

”Nadam se da se nitko neće uvrijediti, ali tu se sve vrti oko krumpira. Srećom pa ga volim. Ima sličnosti u našim jelima, ali isto tako i puno razlika”, govori Shane.

Sve u svemu zadovoljan je, a nedostaje mu obitelj, majka i dvije starije sestre koje nisu bili presretne kad je rekao da odlazi. Sada su ipak mirniji jer, priznaje, dobro živi. Još uvijek ima onih koji se čude zašto je iz Irske došao u Čakovec.

”Pa to je neka mješavina reakcija od toga dal' sam lud, pa pitanja tipa „čekaj, ti si otišao iz Irske” do pitanja „zašto?”. Uglavnom, kažem da Irska nije za svakog. Za nekog je dobra, za nekog ne, kao i svaka druga zemlja. Pomislio sam zašto ne probati nešto novo, nešto drukčije i to je to”, odgovara Shane.