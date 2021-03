PREPUCAVANJE SE NASTAVLJA; Jandroković uzvraća Milanoviću: ‘Čovjek voli biti u blatu, voli biti prljav. To od mene neće dobiti’

Predsjednik Sabora Jandroković na Milanovićeve je riječi odgovorio odmah popodne, prije sastanka Predsjedništva HDZ-a

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović potvrdio da će predložiti Zlatu Đurđević za svoju kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda te je oštro napao HDZ, premijera, Vladimira Šeksa i Gordana Jandrokovića, oglasio se i predsjednik Sabora, kojega je predsjednik u svom istupu u Petrinji danas nazvao “vjernim Gogom”. Kazao je i da je Ivi Sanaderu virio “iz rukava i iz nogavice”.

“Ja sam predsjednik Republike i ako je potrebno, ja njega (premijera) zovem na razgovor. S obzirom da je on već navio svoje vrtne patuljke koji govore danima u njegovo ime, poslao je jasne poruke, on bi želio ucjenjivati, moj prijedlog je Zlata Đurđević”, kazao je Milanović.

“Vegeta i on su svugdje”

“Bavimo se sada mjesecima njome, a ne pravno-političkim HDZ-ovskim smicalama koje uništavaju hrvatski pravni predak i proceduru na Ustavnom sudu. S obzirom da sam u ovoj igri duže od Plenkovića i svih njih, osim od Šeksa, ali on nikada nije bio na vrhu, ja to sve jako dobro znam i vidim. Gogo ustav tumači kao Vegetin recept. Vegeta je svugdje i on je svugdje”, kazao je Milanović o Jandrokoviću.

“Stranački čovjek na vrhu Ustavnog suda, potpuno privatno i to koliko god dugo hoće i kada hoće, drži predmet u ladici, imenuje suca izvjestitelja, to je napravio odmah, zašto? Kada je Grabar-Kitarović kao predsjednica, tražila da se sud očituje o Ovršnom zakonu, za koji je ona smatrala da je neustavan, trebalo im je dvije godine. Zašto nisu odbili odmah i rekla da nisu u pravu”, kazao je Milanović i dodao da je u Josipovićevu slučaju to trajalo i duže, a on smatra da predsjednik ne treba pisati Ustavnom sudu.

Jandroković: Čovjek voli biti u blatu

Predsjednik Sabora Jandroković na Milanovićeve je riječi odgovorio odmah popodne, prije sastanka Predsjedništva HDZ-a. Kazao je da je Milanovićev ton vrlo štetan i da očekuje da će nakon njegovog istupa Milanović nastaviti s uvredama.

“On mene želi uvući u to da se nas dvojica vrijeđamo. Ja sam s njime znao polemizirati u Saboru u mandatu 2011. do 2015. Poslije svake takve rasprave vi se osjećate prljavo. Meni to nije fino, njemu to očito je. Čovjek voli biti u blatu, voli biti prljav. To od mene neće dobiti”, kazao je Jandroković.

Istaknuo je da bi prekršio zakon kada bi predsjednikov prijedlog stavio na dnevni red Sabora. “Ako postoji procedura, sve je definirano u Ustavu i zakonu o sudovima i nije mi jasno zašto Predsjednik Republike ne želi postupati prema zakonu. Osim ako nas ne želi dovesti sve u kavgu u prljavštinu, da građani onda navijaju. Ovo nije tema političkog nadmetanja, nego provedbe Ustava i zakona i nema šanse da se tu moje mišljenje promijeni. Insistirat ću do kraja na tome”, zaključio je Jandroković.