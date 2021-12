Kao što pandemija koronavirusa dolazi u valovima, tako u valovima, doduše češćim od pandemijskih, dolaze prepucavanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Iako je premijer svojedobno rekao da se povlači iz tog verbalnog rata, često tomu ne uspijeva odoljeti. U ponedjeljak je, recimo, rekao da mu je "gubljenje vremena komentirati Milanovićeve teme i konstrukcije" te da "ima puno važnijih stvari". No, već u četvrtak u Lavovu nije izdržao pa je uzvratio na Milanovićevu opasku da je njegov posjet Ukrajini "šarlatanski" u vrijeme kada je 100 tisuća ruskih vonika na granici s tom zemljom.

Šarlatanstvo, ljubomora, jugo u Zagrebu...

"Što znači ta manifestacija beskrajne ljubavi? Je li to vanjska politika Hrvatske? Ako zagusti, Plenković će zbrisati u Bruxelles, ali vojnici tamo neće ići. Vodi li se tako vanjska politika? To su užasno ozbiljne stvari. Za mene je to obično šarlatanstvo", rekao je Milanović.

"Ako je to izjavio, onda je to još jedna uspješnica. Vidim da je u top formi, briljantan je ovih dana, tako da će sigurno naši ukrajinski prijatelji biti oduševljeni takvom izjavom hrvatskog predsjednika. Pronosi slavu hrvatskoj vanjskoj politici. To je pravi put, čestitam mu i predlažem da samo tim putem nastavi. (…) Ne znam čemu takve konstatacije, valjda je opet bilo jugo u Zagrebu", ironično je Plenković replicirao Milanoviću.

Nastavilo se i u petak. Plenković je najprije komentirao Milanovićevu izjavu da se na kupovini francuskih borbenih aviona "maznulo" 200 milijuna eura", a potom se opet osvrnuo na Milanovićeve opaske o posjetu Ukrajini.

"To je valjda neka ljubomorna crta. On je u mrtvom strahu o tome što ću ja u životu raditi. (…) Trivije i šarlatanstvo koje baca u eter su na njegovu sramotu. Meni je njega čak malo i žao. On je inače inteligentan čovjek i ne kužim da on to sam ne shvaća. Ne vidim put kojim je krenuo", kazao je Plenković.

'Imamo inflaciju Milanovićevih izjava'

Zašto se neprestano prepiru i kada će prestati njihovo prepucavanje, pitali smo stručnjaka za politički marketing Jerka Trogrlića.

"Milanović ima potrebu biti u stalnom verbalnom klinču i fajtu. I to mu dobro ide. Ne govorim o tome koliko je sve to skupa pristojno i dobro za našu demokraciju i stil komunikacije, ali s obzirom na svoju verbalnu umješnost on izlazi kao pobjednik. No, ako to ponavljate svaki dan, pretvarate se u svađalicu. S druge strane, premijer Plenković uđe u zamku prepucavanja s predsjednikom, ali svaki put kad uđe, na neki način se valja u blatu, što mu nije potrebno. Prošloga tjedna ignorirao je sve što je dolazilo od predsjednika Milanovića, a ovaj tjedan očito nije uspio odoljeti", kaže Trogrlić.

U komunikacijskom smislu, Milanović bi mogao upasti u zamku stalnog verbalnog "zanovijetanja".

"Imamo inflaciju njegovih izjava, a kad nešto slušate svaki dan, nakon nekog vremena dođe do zasićenja. Koliko god on znao biti zanimljiv i bombastičan, ako se to ponavlja prestaje biti i zanimljivo i bombastično. Mislim da će efikasnost njegove komunikacije vremenom biti manja. A čim pažnja birača bude manja, moguće je da onda i on to smanji", ističe Trogrlić.

Izjava o ubojstvu obitelji Zec zasjenila sve

Ovotjedna Milanovićeva izjava o ubojstvu obitelji Zec ("Dobili su odštetu. Što još treba?") zasjenila je sve ostale, a bolji dojam je ostavio idućeg dana kada je pojasnio ono što je prethodno rekao. Nije to prvi puta da Milanović komunikacijski funkcionira na taj način. I Trogrlić kaže kako je u naknadnom istupu djelovao promišljenije.

"Njegov nagon da retorički pobijedi u svakom verbalnom sukobu, neovisno o tome kakve posljedice ostavlja, jači je od onoga da zaista kaže što je potrebno. To me osobno smeta i razočarava kod njega. On je verbalno izuzetno moćan političar i u konačnici može svojom duhovitošću i dovitljivošću biti jako prijemčiv, čak i ako nekoga uvrijedi ad hominem ili bubne nešto na razini Mire Bulja", kaže Trogrlić.

Kao primjer navodi Milanovićevo prepucavanje s ministrom obrane Marijom Banožićem u kojemu mu ovaj nije dorastao takmac.

"Plenković ni pozicijom ni verbalnom moći nije takav, on Milanoviću može parirati. No njih dvojica nisu u istom "sportu". Milanović nije dio stranačke politike i, barem zasad, ne izlazi na parlamentarne izbore, ali se na ovakav način praktički pozicionira kao jedina opozicija u državi. On to vješto koristi i time postaje jako bitan politički faktor. No, ako ga ignorirate, njegova snaga smjesta biva manja", ističe.

'Suludo je što Plenković ulazi u te svađe'

Trogrlić smatra da samo dvije stvari mogu smanjiti Milanovićev utjecaj: ako pretjeruje u komunikaciji i ako ga Plenković ignorira. Za sada se nijedna ne događa. On podsjeća i kako je Milanović u svome inauguracijskom govoru naglasio da, ako već na predsjedničkoj funkciji nema velikih ovlasti, njegove riječi mogu imati važnost i utjecaj.

"On to zaista ima i zato je bitno kako ih koristi. Ako na pravi način koristi svoj utjecaj i riječi, onda može mijenjati stvari i u smislu javne percepcije i u smislu stavova građana. Ako to radi prečesto ili onako kao na primjeru slučaja obitelji Zec, onda njegova riječ počinje djelovati destruktivno na društvo. A siguran sam da to nije bila njegova misija kad je stupao na dužnost."

Nasuprot njemu, premijer Plenković - kaže Trogrlić - po prirodi svoga posla ima velik broj dnevnih operativnih zadataka jer vodi državu u procesima koji su izuzetno zahtjevni. Stoga smatra suludim što Plenković ulazi u verbalne bitke s Milanovićem.