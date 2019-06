PREPUCAVANJE BAČIĆA I GRBINA I DALJE TRAJE: ‘Dajte više odlučite što želite pa da završimo s tim’

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin odgovorio je na izjavu Branka Bačića da on i SDP ‘brže mijenjaju stavove nego čarape’

“Poštovanom kolegi Branku Bačiću poručujem da je nekada dobro pročitati i članak, a ne samo naslov. Možda pogledati i video koji se nalazi u članku, ako je teško čitati… No dobro, bilo kako bilo, nek’ je on meni ‘spustio’, ako će to dovesti do rješenja problema Plenkovićevog postupka pred Povjerenstvom za sukob interesa, ako će to dovesti do Hrvatske bez sukoba interesa, nepotizma i korupcije. Ali neće.

A neće jer poštovani kolege iz HDZ ne žele Hrvatsku bez sukoba interesa, nepotizma i korupcije što pokazuju svakog dana, svakim svojim potezom pa i ovim. Poštovani kolega Bačić: ako ne želite da o Plenkovićevom zahtjevu za izuzeće odlučuje saborski Odbor, onda dobro. Ako ne želite Visoki upravni sud, isto dobro. Ali dajte više odlučite što želite pa da završimo s tim…”, stoji u objavi na Facebooku Peđe Grbina.

Hitna procedura

Peđa Grbin rekao je N1 televiziji da će već sljedeći tjedan poslati u hitnu proceduru izmjene Zakona o sukobu interesa i zatražio da o svemu odlučuje Visoki upravni sud.

“Već sljedeći tjedan ćemo uputiti u proceduru prijedlog hitnih izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa gdje ćemo predložiti da se utvrdi tijelo koje će biti nadležno za odlučivanju o izuzeću i kako bi izbjegli bilo kakve političke konotacije oko toga pa i udovoljili svemu onome što HDZ barem nominalno tvrdi da želi, predložit ćemo da odluku o izuzeću donosi Visoki upravni sud Republike Hrvatske”, rekao je Grbin.

To je na svome facebooku prokomentirao HDZ-ov Branko Bačić: “U tjedan dana dva potpuno suprotna stava! Brže Peđa i SDP mjenjaju stavove nego čarape! I opet promašili! Tko ne zna – ne zna! I gotovo!”, napisao je Bačić.

