RAJ NA ZEMLJI / Prepoznajete li ovu prekrasnu plažu na hrvatskom otoku? Nekada kamenolom, a danas prava oaza s pogledom na Pelješki kanal

Na sjevernoj strani otoka Korčule, kod mjesta Račišće i nekoliko stotina metara od uvale Vaja, skriva se jedna od najljepših šljunčanih plaža na otoku - uvala Samograd. Uvala Samograd udaljena je od gradske buke i gužve. U blizini nema kuća ni tragova civilizacije, samo kristalno čisto more, toplo sunce i netaknuta priroda. Ljubitelji prirode mogu uživati u netaknutoj prirodi, ali i izobilju mediteranskog raslinja koje nude prirodni hlad. Ljubitelji povijesti mogu posjetiti i špilju Samograd u kojoj se nalazi u blizini. a jedno je od najvažnijih prapovijesnih arheoloških nalazišta na otoku Korčuli. Zanimljiva je povijest i same plaže koja je nekada bila kamenolom. Plaža je idealna za obitelji s djecom zbog plitkog mora, a s plaže se proteže pogled na Pelješki kanal. Plaža je orijentirana prema sjeveru te je obasjana suncem od jutra do kasnog popodneva.