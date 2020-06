‘PREPORUKE SU I MENI KONFUZNE’: Epidemiolog otkrio otkud porast zaraze i komentirao prognozu o 1500 umrlih: ‘Može biti i gore…’

Imamo novi porast, manje je važno kako ćemo to zvati. Napravili smo jako restriktivne mjere u tzv. prvom valu i gotovo smo eliminirali virus iz populacije, ali otvorili smo se i opet imamo importiranje virusa i prijenos, sad već lokalni, kazao je Branko Kolarić

U moru loših vijesti evo i jedne pozitivne. Sigurno se sjećate vijesti o austrijskom skijalištu Ischgl koje je bilo jedno od najvećih žarišta epidemije, odakle se koronavirus proširio na dobar dio Europe, osobito u Italiju. Ondje su se početkom ožujka zarazile tisuće ljudi jer je virus u brojnim barovima i noćnim klubovima našao plodno tlo za širenje.

E, pa znanstvena studija Sveučilišta u Insbrucku pokazala je da je čak 42 posto stanovnika tog mjestašca u austrijskim Alpama razvilo antitijela na virus SARS-Cov-19. Drugim riječima, postali su imuni.

Sveučilište je provelo serološke testove na 1470 stanovnika i došlo do toga da je 42,2 posto ispitanih razvilo antitijela na koronavirus. Voditeljica studije Dorothea von Laer, izjavila je kako se pri tom postotku još uvijek ne može govoriti o imunitetu krda, ali da bi stanovništvo Ischgla moglo u velikoj mjeri biti zaštićeno od virusa.

Tek dva posto testiranih razvilo antitijela

Podsjetimo, serološka studija koju već dva mjeseca provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i nikako da završi, zasad je pokazala da je u Hrvatskoj tek dva posto testiranih razvilo antitijela.

I to je odmah i prvo pitanje koje je svom gostu, poznatom epidemiologu sa zagrebačkog Zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar” Branku Kolariću, postavio Zoran Šprajc u RTL-ovom Direktu.

Je li rezultat iz Austrije o 40 posto imunih dobra vijest? Znači li to da je dobro imati što više zaraženih jer tako se lakše postane imun?

“Ljudi koji se zaraze i prebole bolest postanu imuni i imaju zaštitu od šest mjeseci do godinu dana. Mi to ne radimo nekontroliranjem epidemije jer to dovodi do smrti i kolapsa sustava, što smo mogli vidjeti u Švedskoj.”

Neki kažu da će naknadno “ubrati plodove” svojih poteza…

“Nikako ne bih pristao na to jer ono što mi svakako želimo jest zaštititi najranjivije članove pučanstva, kao u domovima za starije.”

Može biti i gore

Kako komentirate prognozu o gotovo 1500 umrlih u Hrvatskoj do 1. listopada?

“Dosta strašno… Matematički modeli koji se rade, jako ovise o podacima koji su aktualni. Da ste prije par dana pogledali taj model, bilo bi možda 200 mrtvih. Zavisi kako će se razvijati situacija u narednom periodu. Nije to najgori scenarij, može biti i gore.”

Otkud taj porast, govorilo se da je ovo zaostatak prvog vala? Kaže se i da je virus mutirao pa oslabio…

“Imamo novi porast, manje je važno kako ćemo to zvati. Napravili smo jako restriktivne mjere u tzv. prvom valu i gotovo smo eliminirali virus iz populacije, ali otvorili smo se i opet imamo importiranje virusa i prijenos, sad već lokalni.”

Je li po vama dobro da smo se otvorili? Imamo i nove upute, da život ide dalje. Je li to način na koji moramo živjeti?

“Svakako, život ide dalje, hvala Bogu. Odlučili smo se otvoriti i pokušat ćemo zaustaviti širenje kojem sad svjedočimo. Pozivam zdravstvene djelatnike da naprave sve kako bismo zaštitili najranjivije. Zato sam rekao da mi se švedski model ne sviđa.”

Po retorici Stožera, čini se da od kineskog idemo prema švedskom modelu.

“Idemo u popuštanje i ne radimo “lockdown” jer to nema smisla, sad znamo više. Organizirali smo se, imamo iskustvo i nećemo raditi što smo prije nego ćemo na drugi način pokušati suzbiti epidemiju.”

Je li naš cilj ipak “imunitet krda”?

“Naš cilj je ili cjepivo ili imunitet, ili će virus spontano nestati iz populacije.”

Idemo li prema “imunitetu krda”?

“Politika Stožera je zaštititi ugrožene, a nećemo zatvarati ekonomiju”

Konfuzne mjere

Jesu li epidemiološke preporuke trebale biti jasne zabrane? Dosta je to konfuzno.

“Istina, i meni se teško snaći. Međutim, osnovne upute su ostale cijelo vrijeme.”

Ne, maske nisu bile obavezne.

“Da, bilo je različitih stavova, ali ono što se dogodilo jest da smo se počeli ponašati kao da ništa nije bilo. A virus je tu, otvorili smo granice. Očekivali smo da će biti zaraženih, ali zovemo ljude da pomognu…”

Jako se puno zakompliciralo sve skupa, oporba tvrdi da je premijer trebao u samoizolaciju jer je dotaknuo Novaka Đokovića.

“Neću to komentirati. Ni sam više ne znam što sam rekao, kako su me prenijeli. Ne bih o tome.”

Izolacija premijera

Jasno da ne treba u samoizolaciju jer se virus ne prenosi takvim doticajima, ali u naputcima piše da je rizična osoba i ona koja je dotaknula zaraženu. Zašto to piše?

“Meni su danas rekli da bi Andrija dao takvu uputu… To možemo raspravljati, to su okvirne mjere, ali prema epidemiološkoj procjeni, određuje se ima li potrebe za izolacijom ili ne.”