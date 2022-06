HDZ-ov zastupnik u EP-u Tomislav Sokol jutros je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" podržao Dragana Čovića, koji se nije pojavio na sastanku u Bruxellesu o BiH, a saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk optužio je hrvatsku diplomaciju i Vladu za pasivnost po tom pitanju. Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić rekao je da je napadom Rusije na Ukrajinu odbačena mogućnost destabilizacije u smjeru sukoba u BiH.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel okupio je u Bruxellesu čelnike parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini na sastanku na kojem se nije pojavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Iako je doputovao u Bruxelles, Čović je rekao da nije htio promovirati dvojicu bošnjačkih članova Predsjedništva. Na sastanak su pozvani i članovi predsjedništva BiH Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović.

'Pitanje Doma naroda važnije od Komšića'

"Mislim da je njegov postupak logičan. Shvaćam zbog čega gospodin Čović nije htio dati legitimitet takvoj situaciji", rekao je Sokol o Čovićevu izostanku dodavši da se praktički od 2006. godine Komšić bira kao lažni predstavnik hrvatskog naroda.

Sokol je rekao da je još važnije pitanje od Komšića pitanje Doma naroda, ustvrdivši da su prije 20-ak godina aktivnostima i djelovanjima stranih predstavnika promijenjena pravila, što je omogućilo da se Hrvate može isključiti iz formiranja izvršne vlasti. Na konstataciju kako se u dokumentu spominje da treba promijeniti izborni zakon, Sokol je poručio da dogovora neće biti dok zapadne sile ne naprave dovoljan pritisak na bošnjačku stranu.

"Ono što je važno je da se doista zapadne sile tu angažiraju u punom smislu riječi, dakle, ne samo na riječima, nego konkretnim djelima, pritisnu one koji ne žele dogovor, koji blokiraju, a to su Bošnjaci", rekao je Sokol.

Bauk: Zašto je hrvatska diplomacija pasivna?

Bauk je rekao da je Sokol dao dobar povijesni prikaz i analizu, ali da on nije komentator niti analitičar.

"Kao predstavnik stranke koja je na vlasti mislim da pokušava bježati od glavne teme, a to je zbog čega je hrvatska diplomacija i hrvatska vlada ovako pasivna po tom pitanju u međunarodnim okvirima pa prepušta ili ostavlja na vjetrometini predsjednika Republike da se sam de facto angažira na način na koji se angažira. Sve ovo što je rekao kolega Sokol je točno, ali ne vidimo rezultat rada hrvatske diplomacije", rekao je Bauk.

Bauk je rekao i da je angažman zapadne diplomacije, odnosno međunarodne zajednice očito ključan.

"Ali nisam siguran da angažman ide u smjeru koji bi mi htjeli, barem jednog dijela saveznika na koje računamo", rekao je SDP-ov zastupnik.

Ključna je uloga SAD-a,a ne EU-a

Avdagić je rekao da je SAD ključan - bez njega ne bi bilo ni Daytona. Ustvrdio je i da je ono što se dogodilo u Ukrajini podrezalo krila onima koji su se mislili oslanjati na Kremlj u BiH.

"Tako da mogućnost destabilizacije u smjeru nečega što nitko ne želi vidjeti, a to je da doista dođe do nekakvog sukoba nižeg ili višeg intenziteta, to je zapravo odbačeno samim napadom Rusije na Ukrajinu", rekao je Avdagić, dodajući da je zbog toga istovremeno izostala mogućnost da situacija u BiH bude u primarnom fokusu SAD-a.

Avdagić je rekao da su skup u Bruxellesu svi iskoristili na svoj način za predizbornu kampanju - i Dodik, i Čović i svi ostali - ali da je bitno da su došli.

"I to opet smiruje tenzije i reže krila njima da se vraćaju i govore o tome da se treba de facto dizati na oružje", rekao je Avdagić.

Sokol: Mesić djeluje kao bošnjački lobist

Sokol je uzvratio Bauku rekavši da mu je jako drago da je SDP otkrio temu Hrvata u BiH, podsjetivši da svojedobno u Saboru nisu podržali Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH.

"Isto tako je činjenica da su najštetnije promjene na štetu Hrvata u BiH napravljene upravo u mandatu Račanove vlade, i Barryjevi i Petritschevi amandmani su bili tada", rekao je Sokol.

On je također optužio bivšeg predsjednika RH Stjepana Mesića da djeluje kao otvoreni bošnjački lobist. Poručio je i da ova vlada i garnitura HDZ-a radi kao nijedna prije od 2000. naovamo na borbi za interese Hrvata u BiH. Rekao je također da većinu prepreka rade lijeve političke grupacije u Europi.

Reagirajući na Sokolove tvrdnje, Bauk je uzvratio da su SDP-ovci dali amandman na Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH, ali da on nije prihvaćen, pa zbog toga nisu glasali za tu deklaraciju. Dodao je da je ona donesena i bez njihovih glasova, ali da nije imala učinak.