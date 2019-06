PREMLATILI GA PAR DANA PRIJE NEGO JE UMRO: Policija istražuje okolnosti smrt Puljanina povezanog s narko miljeom

Naložena vještačenja trebala bi razjasniti je li do krvarenja u glavi došlo uslijed zadobivenih udaraca ili pada 57-godišnjaka na tlo

Tri dana nakon pronalaska tijela 57-godišnjeg E. K.-a iz Pule u stanu u Tršćanskoj 5 u ponedjeljak je na patologiji pulske bolnice obdukcijom utvrđen uzrok smrti – krvarenje unutar glave, priopćeno je iz Policijske uprave istarske. Izuzeti su biološki uzorci radi obavljanja daljnjih vještačenja koja bi trebala preciznije utvrditi što je točno uzrokovalo to krvarenje, piše Glas Istre.

Glas Istre neslužbeno doznaje da policija istražuje okolnosti smrti muškarca poznatog u narko-miljeu jer raspolaže informacijom da je par dana prije smrti dvaput bio premlaćen – u parku na Monte Zaru i na Punti.

Pretučen par dana prije smrti

Naložena vještačenja trebala bi razjasniti je li do krvarenja u glavi došlo uslijed zadobivenih udaraca ili pada 57-godišnjaka na tlo. U slučaju da se pokaže da je smrt E. K.-a nastupila zbog zadobivenih udaraca koje su mu nanijele osobe koja je sudjelovale u njegovom premlaćivanju, mogle bi kazneno odgovarati za nanošenje teških ozljeda sa smrtnom posljedicom, za što je zakon predviđa kaznu zatvora od tri do 15 godina, ili pak za sudjelovanje u tučnjavi koja je za posljedicu imala smrt, za što zakon propisuje do tri godine zatvora.

Sugovornici s Punte novinarima su rekli da se po kvartu priča da je 57-godišnjak bio teško pretučen i da je vjerojatno upravo to dovelo do smrti. Prisjetili su se i da je prije nekoliko godina u hodniku pred vratima njegovog stana u ranim jutarnjim satima preminuo jedan 30-godišnjak koji je živio kod djeda i bake u istoj zgradi.