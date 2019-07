PREMLAĆENI KONOBAR IZ SLATINE: ‘Doletjela mi je pepeljara u glavu, tukli su me bocama, čašama, neki i stolcima…’

Pretučeni konobar ne može vjerovati da ga nije zaštitio ni poslodavac

D. R., 22-godišnjeg konobara iz slatinskog narodnjačkog kluba “Royal”, premlatila je skupina mladića i to dok je bio na poslu. Mladić je tog jutra mogao umrijeti. Šestorica mladića krenula su na jednog pa je Danijel “zaradio” frakturu očne šupljine, potres mozga, sedam šavova na glavi te modrice po cijelom tijelu. Za RTL-ovu “Potragu” ovaj je konobar ispričao što se zbivalo tog kobnog jutra na kraju njegove smjene kada mu je doletjela pepeljara u glavu dok je vlasnik samo promatrao što se događa. Redara u klubu nije bilo.

“Ja sam te večeri radio svoj konobarski posao dok iz jedne grupe koja je slavila rođendan dotični dečko nije počeo fućkati za mnom. Ja sam mu odgovorio da sam konobar, a ne pas i da se ne odazivam na fućkanje, nakon čega mi je doletjela pepeljara s udaljenosti od dva-tri metra u glavu. Nakon toga sam krenuo u šank nazvati policiju, vidi se na snimci da me ekipa nije pustila unutra i počeli su me mlatiti čime su stigli. Bocama, pepeljarama, čašama, čak su neki krenuli i stolcima”, počeo je priču 22-godišnjak.

SEDMORICA BRUTALNO PRETUKLA KONOBARA U SLATINI: ‘Tukli su ga šakama, nogama i bocom Jacka Danielsa’

Poslodavac ga nije zaštitio

Pretučeni konobar ne može vjerovati da ga nije zaštitio ni poslodavac. Kada se napad dogodio u klubu nije bilo zaštitara, a gazda uopće nije reagirao onako kako je trebao. Njegova sestra ispričala je prošlotjednu situaciju od vikenda ranije kada su jednog dečka u klubu napali šakama da je vlasnik rekao žrtvi napada da ode kući, ne onima koji su ga premlatili.

Po zakonu, svaki noćni klub trebao bi imati redarsko-zaštitarsku službu, a u slatinskom “Royalu” nije je bilo. Novinar je pokušao doći do vlasnika i popričati o slučaju, ali uzaludno. Osim narodnjačkog kluba, vlasnik ima i pekarnicu, a mještani govore da će je sada izbjegavati u širokom luku. Nažalost, ne stanu slatinski obračuni uvijek na “letećim pepeljarama”, šakama i premlaćivanju općenito. Slatinčanin B. T. tvrdi da zna mladića na kojeg je potegnut nož.

“Jedan dečko, ja ga poznajem, on je dobio nožem. Bio je sav izrezan. Tata mu je bio na pecanju i umro od infarkta kada je doznao da su ga izrezali noževima i bocom. Ja sam vidio posjekline po prsima i vratu”, ispričao je. Nemili događaj zbio se prije dvije godine kada je tada još maloljetni D. A. u klubu nožem rasporio sedmoricu napadača. “Napali su me u disku, njih desetorica-petnaestorica… Ja sam sedmoricu njih izbo, dobio sam godinu i šest mjeseci zatvora. Oni kada su izbodeni, otišli su na policiju i kukali: jadni mi, napali su nas… A prije, kada sam ja dobio, nisam kukao”, ispričao je D. A.

Ista skupina mladića godinama terorizira Slatinu

Mještani okupljeni u parku preko puta Gradske uprave objašnjavaju da je riječ o skupini od desetak mladića koji već godinama vrše teror nad ovim slavonskim gradom. Građani tvrde da se teror uvijek provodi prema istome modelu: vikendom između dva i pet ujutro i uvijek u jednom od klubova koji rade noću. Mladi konobar je njihova posljednja žrtva. K. P. iz Slatine ispričao je da je prije dvije godine u noćnom klubu “Gambino” doživio sličnu situaciju kao pretučeni konobar. Prijatelja su mu opkolili, došao je vidjeti što se događa, a kada je pružio otpor dobio je dvije boce u glavu nakon čega se onesvijestio i tada je počelo cipelarenje. Sličnu priču ima i Slatinčanin M. K.

“Prije četiri mjeseca, dok sam stajao s kolegom i pio piće, do nas su došla šestorica-sedmorica. Iz kojeg razloga, ne znam. Bio sam udaljen od njih pet, deset metara. I oni su se sletjeli. Kada su me počeli udarati, jednog sam uspio udariti, branio sam se. Onda su me srušili na pod i svi me cipelarili, razbili su mi usnicu, par dana sam jeo i pio na slamku, glava mi je bila razbijena valjda kako sam pao na neko staklo”, ispričao je M. K.

A. P. koji živi u blizini kluba gdje su pretukli konobara kaže da se boji hodati gradom. K tome, kazao je da i njega godinama napadaju te prema njegovim riječima tri puta se morao tući kada je izlazio van, govori da mu lupaju po ogradi, gađaju psa bocama, mokre i povraćaju.

Mještanima Slatine je prekipjelo pa prstom upiru u policiju kao i u gradske vlasti. Govore da se slatinska policija boji dotičnih mladića i zato ne reagira. B. T. je komentirao da “kada nema pojas kazne ga s 500 kuna, a kada oni prebiju dečka namrtvo nikome ništa”. Kaže da je tako već 20 godina.

“Definitivni krivci za ove slučajeve koji se redovito događaju u ovom gradu su po mom mišljenju oni koji su zaduženi za red, mir i sigurnost u ovom gradu, institucije koje su zadužene da to provode. No njih je, očito, briga ili samo zažmire”, jasno će K. K. za RTL. Sa svojim sugrađanima slaže se i pretučeni konobar koji se trenutačno nalazi u bolničkoj postelji u Kliničkom centru Dubrava. No, on navodi još nešto – da sudstvo zataškava ono što se događa u Slatini.

“Žao mi je, no kao što su vam rekli i drugi dečki pred kamerama, već godinama ganjaju sudove s njima. Sve se odugovlači, naše sudstvo to zataškava. Čak bih rekao i policija, premda su se sada tek trgnuli kada je došlo do većih problema. Sada nešto rade, no do tada se sve zataškavalo. I dandanas počinitelji su na slobodi iako se ovo događalo već x puta”, kazao je pretučeni 22-godišnjak.

Slobodni počinitelji prijete onima koji javno progovaraju o njihovu teroru

Počinitelji osim što su slobodni, oni ni ne miruju nego, kako kažu mještani, prijete onima koji su javno odlučili govoriti o njihovu teroru u Slatini. Novinar je poslao upit i policiji pa dobio pisani odgovor u vezi slučaja.

“Policijski službenici PU virovitičko–podravske izvršenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je dana 30. lipnja u Slatini u ugostiteljskom objektu ‘Royal’ došlo do nanošenja teških tjelesnih ozljeda 23-godišnjaku. Teške tjelesne ozljede nanijelo mu je šestero osoba starosti 19, 20, 21, 30, 29 i 28 godina. Protiv njih slijedi kaznena prijava nadležnom Odvjetništvu zbog više počinjenih kaznenih djela”, poručili su iz policije.

Za ono za što se mladiće tereti predviđena je kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci pa do pet godina. Međutim, i dalje je nejasno zašto se počinitelji nalaze na slobodi s obzirom na to da su neki od njih otprije poznati policiji zbog istih kaznenih djela.

Strah od osvete vlada Slatinom

D. A. kaže da od incidenta s nožem u klubu prije dvije godine gradom hoda s nožem u džepu. Ne osjeća se sigurnim u svom gradu. Kaže da ne zna hoće li ga netko sutra napasti da mu izbije oko te dodaje da nije navikao ići na policiju. Slatinjani se stalno pitaju tko je kriv, a pravi krivac krije se u institucijama. Gradom su očito zavladali anarhija i teror.

Zbog loših životnih uvjeta, nezaposlenosti, malih plaća, Slatina se našla u samom vrhu po iseljavanju građana u inozemstvo. Uz ovakvu atmosferu u gradu i svakodnevni teror, vjerojatno će samo još više građana otići.