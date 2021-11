Hrvatski političar, bivši saborski zastupnik poznat i kao jedan od osnivača HDZ-a Slavko Degoricija umro je u subotu, 20. studenoga, u Zagrebu nakon kratke i teške bolesti u 91. godini, potvrđeno je Hini iz kruga obitelji.

Bogat životopis

Slavko Degoricija rođen je 18. travnja 1931. u Kompolju kod Otočca gdje je završio pučku školu. Nižu realnu gimnaziju pohađao je u Otočcu. Nakon završene učiteljske škole obavljao je učiteljski posao u više mjesta u Hrvatskoj, da bi se 1953. preselio u Kutinu u kojoj je ostao živjeti 23 godine. U Kotarskom komitetu u Kutini vršio je dužnost sekretara Komisije za povijest radničkog pokreta, a 1960. je imenovan direktorom Muzeja i arhiva narodne revolucije u Kutini koji je 1963. preimenovan je u Muzej Moslavine.

Studira uz rat, te godine 1970. završava studij povijesti u Zagrebu. Od prosinca 1970. do veljače 1972. bio je zamjenik gradonačelnika u Kutini. Zbog sudjelovanja u Hrvatskom proljeću 1971. godine politički je proganjan te je bez posla bio godinu dana. Zapošljava se 1973. u Auto-moto savezu Hrvatske, gdje radi do 1986., a potom u Saobraćajnom centru do 1990.

Osnovao HDZ pa otišao iz politike

Jedan je od osnivača HDZ-a, te je u dva mandata na parlamentarnim izborima izabran za zastupnika u Hrvatski sabor. Bio je predsjednik Vijeća općina te predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a za sva tri tadašnja vijeća. U drugoj Vladi RH imenovan je zamjenikom ministra unutarnjih poslova.

Bio je član i voditelj Izaslanstva RH za pregovore s lokalnim Srbima u vrijeme pred početak rata i tijekom rata. Od 1991. do 1994. je predsjednik Upravnog odbora Ine.

Zbog političkih neslaganja s Franjom Tuđmanom 1994. napušta HDZ i sudjeluje u osnivanju stranke Hrvatskih nezavisnih demokrata. Nezadovoljan daljnjim političkim djelovanjem stranke, napušta politiku.

Pisao o stvaranju hrvatske države

Autor je knjige "Nije bilo uzalud", tiskane 2008. godine, o počecima stvaranja hrvatske države i posebice pregovorima koje je vodio s pobunjenim Srbima. Datum posljednjeg ispraćaja Slavka Degoricije bit će objavljen naknadno.