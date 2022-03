U ponedjeljak ujutro preminula je Vesna Bosanac, legendarna ratna ravnateljica vukovarske bolnice, objavio je Hrvatski radio Vukovar.

Vesna Bosanac je preminula u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar nakon duge i teške bolesti, u 74. godini života.

"Doktorica Bosanac bila je ratna i poslijeratna ravnateljica vukovarske bolnice. Na čelo Medicinskog centra Vukovar i Ratne bolnice Vukovar postavljena je 24. srpnja 1991. godine. Ono što se dogodilo te jeseni nitko nije očekivao, a ravnateljica je tada bila žena na odgovornoj, ali i hrabroj funkciji. Tih mjeseci u granatiranoj bolnici bez hrane i lijekova liječeno je i operirano na tisuće ranjenika. Doktorica Bosanac s brojnim djelatnicima nije napuštala bolnicu do pada grada, a onda je završila u zatočeništvu. Tri tjedna provela je u zatvoru u Srijemskoj Mitrovici, još dva dana u Beogradu, prije nego je razmijenjena i prije nego je stigla u Zagreb u prosincu 1991. Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, primila je "Povelju Republike Hrvatske" u ime Opće županijske bolnice Vukovar od hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, a Udruga branitelja Podravke u suradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata dodijelila joj je Veliku zlatnu plaketu za sve što je učinila za dobrobit Hrvatske", napisali su na Facebook profilu.

Dana 4. studenoga 1991. godine poslala je pismo europskoj misiji i svjetskim državnicima u kojem moli da se zaustave napadi na vukovarsku bolnicu.

"Molimo da sve svoje međunarodne utjecaje upotrijebite za hitan prestanak topovskog i avionskog napada JNA na bolnicu u kojoj su novorođenčad, majke, ranjena djeca, žene i civili. Ukupno je u bolnici 270 ranjenika, a napad ne prestaje. Zbog kontinuiranog napada nema opskrbe ni vodom ni hranom, a kao što znate, zbog blokade nema ni lijekova", pisala je tada Bosanac.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske je potkraj lipnja 2013. bila smijenjena s mjesta ravnateljice Opće bolnice Vukovar. Iako se navodilo da su razlozi slabo poslovanje bolnice te nepodmirena dugovanja, javnost se žestoko pobunila.

Svojedobni ministar zdravstva prof. dr. Andrija Hebrang objasnio je tada da je riječ o dugu koji se ne može pripisati propustima doktorice Bosanac.

"Njenom smjenom Zoran Milanović počinio je najgori mirnodopski zločin nad Vukovarom, to je gora granata od svih koje su padale na Vukovar. Vesna Bosanac je simbol opstanka i borbe svih koji su krenuli u obranu Vukovara još goloruki. Zoran Milanović ne zna što je ratna opasnost, a ona je vodila zdravstvenu službu u gradu u okruženju, on ne zna što je to pod mitraljeskom vatrom trčati po lijekove", rekao je tada dr. Andrija Hebrang, ističući da je neshvatljivo smijeniti humanitarku koja je "liječila i JNA vojnike i srpske civile pod jednakim uvjetima kao i druge", prenosi Večernji.

Istaknuo je i kako je upravo zbog nje vukovarska bolnica opremljena i CT-om i MR-om, opremom na visokoj razini pa Vukovarci ne moraju u Osijek na preglede, a bolnicu je vodila bolje od svih ostalih ravnatelja općih bolnica u Hrvatskoj. "Dug nije stvorila ona, nego država", upozorio je Hebrang.