PREMIJERU JE TEŠKO, SIROTI SE POJADAO NOVINARIMA: ‘Ja recimo radim po 15, 16 sati na dan i nitko me ne žali…’

Plenković tvrdi da ga nitko ne žali jer radi 15, 16 sati na dan

“Ja recimo radim po 15, 16 sati na dan, ne pitam nikog, niti me itko žali, niti tražim da me itko žali. I radim to jer želim to raditi,” izjavio je danas novinarima premijer Andrej Plenković koji u Bruxellesu sudjeluje na sastanku na vrhu EU-a, piše N1.

“Zahtjev za koeficijent kojega su postavili sindikati osnovnih i srednjih škola košta 476 milijuna kuna na godišnjoj razini. Dodatni zahtjev koji je odmah stigao nakon toga je upravo iz Sindikata visokog obrazovanja, a cilj povećanja koeficijenta sindikata osnovnih i srednjih škola je bilo stići jedan stupanj u visokom obrazovanju.”

PLENKOVIĆ KAŽE DA ONI MOGU NA IZBORE BILO KAD: Ali, ipak je najavio povišice za sve javne i državne službenike, i to za 6,12 posto

Pokazuje ‘susretljivost’

Tvrdi da dizanje plaća u visokom obrazovanju neće dovesti do smanjenja razlika u plaćama. “Sad stiže zahtjev Sindikata visokog obrazovanja da se i njima diže. Dakle, ponovo se taj razmak radi. To je bilo, koliko sam čuo od ministara koji su radili kalkulaciju, minimalno 200 milijuna kuna.

I zato smo išli u kontekstu mogućnosti, konzistentnom politikom, povećanjem plaća, odustajanjem od opće stope PDV-a, da smanjimo za gospodarstvo. Dakle, odustajemo od onoga što sam obećao. Ja tu idem korak nazad, ali pokazujem susretljivost i otvorenost prema ljudima, da im omogućimo na jedan sustavan način veće plaće.”

Je li štrajk i dalje opravdan?

Postavio je pitanje i o smislenosti štrajka nakon što je najavio da će ponuditi povećanje plaća u idućoj godini od 6,12 posto svim državnim i javnim službenicima, u tri vala po dva posto, te povećanje osobnog odbitka sa 3800 na 4000 kuna.

“U supstanci, ako stvar ogolimo do kraja, zahtjev je bio želimo šest posto veću plaću i oni će je dobiti u idućoj godini. Moramo onda razmisliti je li štrajk opravdan. Znači ako tražite neki iznos, taj iznos ćete baš dobiti, je li onda svrhovito i smisleno činiti štrajk?”

ŠTO STRUČNJACI KAŽU O PLENKOVIĆEVOM PREDIZBORNOM MANEVRU? ‘Očekivano, ali ostaje jedan problem – vodit će se nova bitka’