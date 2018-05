Pričali smo s novinarkom Srednje.hr Dorom Kršul koja je dobila nagradu u dvjema kategorijama, za istraživačko i internetsko novinarstvo

Novinarka portala Srednja.hr Dora Kršul dobila je danas veliko priznanje za svoj rad. Naime, HND joj je dodijelio nagrade u dvjema kategorijama: onu za istraživačko, te za internetsko novinarstvo. Kršul je nagrađena za tekst “Vican u Akcijskom planu izbacila 129 mjera iz Strategije, isključena djeca iz romske nacionalne manjine i djeca s poteškoćama u razvoju”, objavljen 1. srpnja 2017. na portalu Srednja.hr.

Mislila sam da će me stariji kolege ‘potući’

O svemu smo razgovarali s ovom mladom novinarkom, koja je za Net.hr rekla da joj se dojmovi nakon današnje dodjele nagrada ni blizu nisu posložili te da nije očekivala nagradu, a posebno ne u dvjema kategorijama.

“Mislila sam da će me stariji kolege potući i pokazati mi kako se to radi. Ne mogu vjerovati. Jako sam ponosna, dirnuta i u nevjerici. Najponosnija sam zbog svoje redakcije jer je to naša nagrada”, rekla nam je Dora Kršul.



‘Istraživanje je dugo trajalo i bilo je izazovno’

Na pitanje kako je tekao proces analize Akcijskog plana za provedbu Strategije obrazovanja u kojem je došla do važnog otkrića o ciljevima iz Strategije, Dora nam je ispričala da je izrada analize trajala oko dva tjedna, tijekom kojih je radila samo na tome.

“To je bio jedan veliki kaos od papira jer sam istodobno pratila strategiju,a s druge strane Akcijski plan. Trebala sam osmisliti kako ću to prikazati kroz taj dokument, osmisliti neku metodologiju tog dokumenta, kako ću sve uspoređivati, bojama označavati što je gdje maknuto, dodano itd.

To je dugo trajalo i bilo je dosta izazovno. U nekom trenutku mi je išlo na živce i vikala sam da više ne mogu jer je Akcijski plan zaista iskasapio tu Strategiju. Nakon dva tjedna je to sve bilo gotovo, moj glavni urednik je pogledao prije objave i rekao da je to to. Iduće jutro sam morala još samo napisati tekst, ali to je bio najmanji dio posla’, ispričala je za Net.hr.

Opsežno istraživanje

Dora Kršul prošle je godine dva tjedna istraživala i pratila temu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te izrazila usporednu analizu te Strategije i nacrta Akcijskog plana za njeno provođenje. Nakon pomnog je istraživanja ova mlada novinarka otkrila da je dio ciljeva iz Strategije izbačen, te da su u nju dodani neki novi ciljevi.

Ukupno 129 mjera je iz Akcijskog plana izbačeno, a Akcijski je plan sadržajno izostavio neke bitne dijelove Strategije. Nakon što je u svojim tekstovima otkrila da je Vladin novi akcijski plan za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije umnogome različit s onim koji je 2014. godine usvojio Sabor, Kršul se našla na udaru rektora Damira Borasa, koji ju je imenom i prezimenom prozvao na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu kazavši kako je riječ o “nezavršenoj studentici, u dobi od 27 godina, te osobi koja tobožnjim otkrivanjem afera, tzv. istraživačkim novinarstvom, želi doći u fokus javnosti”.

REKTOR BORAS NAPAO MLADU NOVINARKU, ONA MU UZVRATILA: ‘Znam da Vas nije sram, no mene jest – zbog Vas’

Napadi premijera i rektora

Ona je Borasu tada odgovorila, objasnivši kako je dvije godine studirala pravo, što je za nju bila pogreška, nakon koje se odlučila za studij novinarstva. Podsjetila je da joj je tijekom studija sam Boras dvaput uručio Posebnu Rektorovu nagradu. Nakon njezinog otkrića, i premijer Plenković je rekao da se radi o “istraživačkom pokušaju”.

“Premijer je uputio kritiku novinarima koji su svoj dio posla u interesu javnosti odradili. I danas stojim iza toga što sam tada rekla: premijer je, prema mom mišljenju, trebao brinuti o tome kako posao rade ljudi koje je on imenovao na te pozicije, a nije se nikako trebao brinuti za novinare jer novinari svoj posao rade”, rekla nam je Dora Kršul.