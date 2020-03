PREMIJEROV SAVJETNIK OBJASNIO ŠTO SE KRIJE IZA PRAĆENJA GRAĐANA MOBITELOM: ‘Moguće je i prisilno odvođenje u karantenu’

HDZ-ov Robert Kopal je kao premijerov savjetnik za nacionalnu sigurnost pojasnio što stoji iza prijedloga uvođenja praćenja građana putem mobitela za vrijeme izvanrednih situacija

Potencijalne izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama koje bi omogućile praćenje kretanja građana putem GPS-a posvađale su čak i ustavnopravne stručnjake, pa je posebni savjetnik premijera za nacionalnu sigurnost Robert Kopal, za N1 pojasnio što Vlada želi time postići tijekom pandemije koronavirusa.

Otkrio je da će Ustavni sud o tome odlučivati tek kada prijedlog tih dopuna stupi na snagu te dodao da sud ima mogućnosti privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje bi mogle uzrokovati tešku i nepopravljivu štetu.

Imperativna zaštita zdravlja

Vlada je u svome obrazloženju navela potrebu donošenja takvih dopuna, između ostalog i zbog zaštite zdravlja ljudi, što je temeljni ustavni zahtjev. No, javnost nije s odobravanjem dočekala najavu takvih mjera pa je Kopal pojsnio na koga će se one odnositi ako budu izglasane.

“U slučaju proglašene epidemije, kao što je sada slučaj, mjera bi se odnosila samo na one osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije. Te osobe nisu nužno oboljele, ali predstavljaju potencijalni rizik za širenje zaraze čime bi moglo biti ugroženo šire pučanstvo Hrvatske. To uključuje svakako i osobe na koje bi se odnosila obavezna karantena. U Hrvatskoj smo imali situaciju dolaska osobe s izrečenom zaštitnom mjerom u bolnicu, imali smo višekratne slučajeve dolaska osoba sa zaštitnom mjerom samoizolacije u ljekarne, i poznat je nažalost i podatak da je u Italiji u jednom trenutku 40 posto građana kršilo zaštitne mjere. Dakle sve države imaju slične izazove u smislu pridržavanja mjera samoizolacije od strane građana”, detaljno je obrazložio Kopal.

Tri mogućnosti provedbe

Govorio je i o tehničkoj provedbi te mjere te pojasnio kako bi se na temelju geolokacijskih podataka slao zahtjev prema teleoperaterima da dostave podatke o osobama koje su bile u rizičnim državama. Potom bi se tim osobama slale SMS-poruke upozorenja, a moguće je i slanje poruka s uputama. Dodao je i kako bi se osobe kojima je zbog narušenog zdravlja određena samoizolacija, nakon SMS-a upozorenja, mogle pratiti blinkanjem signala ako napuste određenu lokaciju na kojoj bi trebale biti izolirane.

“Postoji i sljedeća mogućnost. Potrebno bi bilo instalirati prvo aplikaciju i isto tako omogućiti odnosno prihvatiti lokaciju. Ako osoba to ne želi, niti instalirati aplikaciju niti omogućiti odnosno prihvatiti lokaciju ili jedno od tog dvoje, tada bi alternativa mogla bila karantena odnosno smještaj i boravak u nadziranim prostorima. Ako osoba nad kojom je izrečena mjera samoizolacije instalira aplikaciju i omogući odnosno prihvati lokaciju, apsolutno se ništa neće – kako se to neki u medijskom prostoru spominju – ‘trekati’, nego će onda i samo onda ako osoba napusti perimetar samoizolacije koji je putem aplikacije sama prijavila, samo će tada ‘blinkati’ signal”, pojasnio je krajnju mogućnost Kopal.

Istakuo je kako nadležne službe odliično rade svoj posao u nastojanjima da spriječe širenje zaraze te dodao da osobe koje nisu preuzele aplikaciju, niti su u karanteni, budu u nju prisilno odvedene “i to isključivo zbog zaštite života i zdravlja ljudi, uz sva vremenska i druga ograničenja primjene same mjere.” Dodao je da mjera ima preventivni karakter jer se u slučaju kršenja samoizolacije pokreće kazneni postupak po članku 180. Kaznenog zakona. Odbacio je kritike da se radi o uvođenju policijske države.

“Neki navode scenarije da osoba ostavi mobitel kod kuće i naprosto izađe iz kuće. Da, to je moguće. No, postoji mogućnost nazivanja osobe u nekim intervalima, postoje i neke druge mogućnosti. No, ovdje treba jasno reći da nije cilj, niti će ikada biti cilj raditi policijsku državu nego samo u iznimnim okolnostima, i samo dok one traju to će se primijeniti samo na one osobe koje krše zaštitne mjere i to samo s ciljem zaštite građana Republike Hrvatske. Ovdje se govori samo o lokaciji, i samo o lokaciji bez prometnih podataka. Niti s kim pričate, niti što pričate, niti bilo koji drugi podatak niti što SMS-ate apsolutno – ništa! I ovdje govorimo o iznimnim i jasno definiranim situacijama i samo za vrijeme trajanja tih situacija”, rezolutan je Kopal.

Podaci se kasnije brišu

Pojasnio je da bi mjera praćenja kretanja građana putem mobitela trajala samo onoliko koliko i izvanredna okolnost, u ovom slučaju proglašena epidemija koronavirusom. Nakon toga, svi će se podaci brisati, osim u slučaju prekršajnih ili kaznenih postupaka zbog kršenja samoizolacije.

Dodao je kako je u svijetu trenutno više od dvije milijarde ljudi u karanteni te da svjedočimo neodgovornom ponašanju manjeg broja ljudi koji krše mjere i kompromitiraju napore nadležnih institucija, zbog čega je i Europska komisija predložila mjere kojima će od teleoperatera pribavljati podatke o geolokaciji kako bi time mogli pratiti razvoj i širenje pandemije. Istaknuo je kako nije Hrvatska jedina zemlja koja razmatra uvođenje praćenje geolokacijom.

“Nemojmo zaboraviti da je nekidan u Hrvatskoj bilo preko 32 tisuće ljudi u samoizolaciji i velika većina građana poštuje te neugodne, ali nužne mjere, na tome im svi trebamo biti zahvalni. Nažalost, ima i onih koji se ne pridržavaju mjera i zbog kojih smo prisiljeni iznimno posegnuti za mogućnostima moderne tehnologije, u ovom slučaju geolokacije”, naglasio je Kopal.

Istaknuo je kako je namjera ovakvih zakonskih mjera “isključivo zaštita zdravlja zajednice. Pritom vodimo računa da ograničenja budu razmjerna i nastojimo uspostaviti ravnotežu između zaštite zdravlja i života ljudi i sloboda i prava naših građana.” Zaključio je da su slčne odredbe u nekim zemljama već davno uvedene u sklopu Zakona o zaraznim bolestima.

