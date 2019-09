PREMIJEROV MONOLOG; U jednom trenutku čak je i citirao film ‘Ko to tamo peva’: ‘Malo sam duže govorio, ali morao sam…’

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade dotakao se imenovanja Dubravke Šuice potpredsjednicom Europske komisije.

“Šuica je dobila portfelj demokracije i demografije i potpredsjednice komisije. Činjenica da je Hrvatska dobila ulogu potpredsjednice je znak našeg položaja u Europskoj uniji, našeg položaja kao države i Vlade i našeg političkog utjecaja na zbivanja na europskoj razini”, dodavši kako je to ogroman uspjeh.

‘Imam dojam da neki ne mogu sakriti jal i ljubomoru. Šteta, šteta…’

“Samo dva mjeeca prije naporima ove Vlade izabrali Mariju Pejčinović Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe. Hrvatska dobija dvije uloge koje nikada prije ne da nismo mogli zamisliti, nego nismo mogli doći ni u šansu da razmijemo. Neki ne razumiju ta postignuća. Imam čak dojam da ne mogu sakriti jal i ljubomoru. Šteta, šteta, šteta za njih. Ovo su momenti kada bi trebali pokazati razine i visine zadovoljstva i općeg hrvatskog interesa. To je dobro za Hrvatsku, onaj tko radi za opće dobro to bi shvatio”, rekao je Plenković.

Ratificiranje Istanbulske: ‘Ništa od tih strahova i laži nije se dogodio’

Podsjetio je i na jučerašnji sastanak s udrugama koje se bore protiv nasilja nad ženama. Dotaknuo se pritom teme Istanbulske konvencije.

“Znate koliko smo, pa i ja osobno, pretrpili štete jer smo za razliku od SDP-ove Vlade imali političke hrabrosti ratificirati Istanbulsku konvenciju. Ogromna se rasprava razvila o ideološkoj temi, ali smo i to riješili interpretativnom izjavom kojom smo otklonili strahove i dileme onih koji su to javno artikulirali na ulicama Zagreba i Splita, nosili neke transparente o obmani o babarogama koje će nam se dogoditi. U naravno da se ništa od tih strahova i laži nije dogodilo, bačenih klipova u eter nije realiziralo ni ostvarilo. Ama baš ništa, ni milimetar. Ali smo za razliku od onih kojima je to bila glavna tema i kojima je prošao cijeli mandat da ga nisu ratificirali imali političke hrabrosti”, rekao je Plenović.

O novoj školskoj godini: Očekujem da se riješe svi problemi

Osvrnuo se i na početak školske godine.

“Želim ohrabriti sve naše učenike, njihove učitelje i sve one koji su se vratili u školu, neki po novom kurikulumu kojeg smo usvojili konsenzusom nalaženja pametnih rješenja o pitanjima o kojima ne misle svi isto. Bez demonstracija, treba i to reći. To je bila tema na koju su bile tisuće ljudi na cesti prije tri godine, sad ih nije bilo. To pokazuje da možemo, da možemo zaobliti uglove oko svjetonazorskih pitanja iako se ne slažemo”, rekao je premijer. Dodao je kako očekuje i da se riješe svi problemi koji su nastali na početku škole, pri čemu je naglasio problem pomoćnika u nastavi.

‘Ima novca za Hrvate u BiH i bit će novca za Hrvate u BiH’

Premijer je komentirao i prošlotjedni posjet Orašju, gdje su potpisani projekti potpore Hrvatima u BiH.

“Čujem neke komentare zašto to radimo, kako ima novca za Hrvate u BiH. Ima novca za Hrvate u BiH i bit će novca za Hrvate u BiH. Kao što ima za zdravstvene djelatnike, prosvjetne djelatnike, i mora biti novca za Hrvate u BiH i za Hrvate u Srbiji jer je to dio našeg političkog odabira, to je politika. Biramo da pomognemo našim sunarodnjacima u zemlji koja nam je susjedna, prijateljska, koju tretiramo s respektom, i želimo da njihov položaj, identitet, kultura, obrazovanje bude bolje. To su sve vrlo konkretni projekti i u tom smjeru ćemo nastaviti”, rekao je Plenković.

O pokušaja ulaska srpskih vojnika u Hrvatsku: ‘Propisi su propisi’

Tema njegovog podužeg obraćanja bila je i zabrana ulaska u Hrvatsku pripadnicima Vojske Srbije.

“Jedna susjedna zemlja nam želi inscenirati provokaciju na događaju koji ne bi smio to biti. Treba nazvati telefonom i reći ‘mi bi došli’ ili poslati diplomatsku notu. To je uobičajena praksa. Mi znamo što su propisi, Pavle Vuisić je u ‘Ko to tamo peva’ rekao ‘propisi su propisi’. Njih treba poštovati, jel tako? Evo Butković voli taj film. To je bit, bit su propisi. I zato smo rekli da Vulinovih 11 ne može ući ako nisu bili najavljeni po propisu. I točka. To znači da ne dopuštamo provokacije. To je bit”, poručio je Plenković, a onda nastavio: ‘Malo sam duže govorio, ali morao sam ove stvari razjasniti. To ne znači da u Hrvatskoj nećemo učiniti sve da se srpska manjina u našem društvu osjeća dobro i sigurno. I zato smo bili učinkoviti u ovim incidentima koji su se dogodili. Hrvatska policija je otkrila do jednog počinitelja incidenata i to vrlo brzo. To pokazuje da funkcioniramo kao država, da mi kao Vlada radimo za uključivo društvo. Ne radimo kao oni politički akteri i stranke koji rade za polarizirano i isključivo društvo. To nije my cup of tea, što bi rekli Englezi”, poručio je Plenković i dotakao se Milorada Pupovca: ‘Pupovac je jučer u svom stilu drugačije rekao nego prije dva tjedna. Na svoj način je rekao da Hrvatska nema veze s NDH, da Hrvatska nije faktor nestabilnosti’, poručio je Plenković.