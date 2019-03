Komentar Net.hr-a: Jelena Veljača dosad je sve napravila odlično. Sada je ključno pitanje koga u ime svoje inicijative predložiti u radnu skupinu za izmjenu zakona koji bi trebao postrožiti kazne za nasilje nad ženama

Svaki prosvjed protiv nasilja nad ženama zaslužuje apsolutnu i punu podršku. Ako prosvjed uspije, kao što je uspio ovaj koji je organizirala Jelena Veljača, tim više.

A da je prosvjed #SpasiMe uspio i ispunio sva, pa i najoptimističnija očekivanja, zaista nema sumnje. Prvo, tisuće okupljenih poslali su jasnu poruku. I drugo otvorena su vrata institucija te je krenula komunikacija s Vladom.

Prema ovom drugom dijelu, ipak, trebamo biti opravdano sumnjičavi. Premijer Plenković dosad je svima onima koji su pokušali javno djelovati, a ne pripadaju HDZ-u ili ga ne podržavaju, da se izrazimo pristojno, docirao s visoka.

Gigantski korak afirmacije teme

Na prosvjed Jelene Veljače ipak je došao te je odmah primio organizatorice. S obzirom na Plenkovićev dosadašnji modus operandi, djeluje neobično.

Je li premijer prepoznao svoj savršeni trenutak za fingiranje suradnje sa civilnim društvom oko teme o kojoj ima obveze i prema Europskoj uniji? Da li bi Plenković postupio isto i da su, primjerice, prosvjed organizirale istinske ikone borbe protiv nasilja nad ženama poput Rade Borić i Sanje Sarnavke?

Ili je u tom scenariju lakše zamisliti scenu u kojoj premijer novinarima uz blagi, jedva primjetan, ironičan osmijeh tumači kako nije stigao vidjeti poruke prosvjeda i kako nasilje nad ženama zapravo nije velik problem?

Tko će pisati Zakon?

Veljača zaslužuje sve pohvale za uspješnu organizaciju i afirmaciju ove teme. Nakon sastanka s njenom inicijativom vladajući su najavili kako će do kraja godine otvoriti dežurni telefon za žrtve nasilja (Zašto ne odmah, danas? Teško nam je vjerovati da u čitavoj hrvatskoj administraciji ne postoji jedan slobodan telefon, a još teže da ne postoji nekoliko slobodnih ljudi koji bi mogli obavljati ovaj posao) i u šest županija koje ih još nemaju, otvoriti sigurne kuće.

Uz to, najavljene su izmjene Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koje bi trebale dovesti do strožih kazni. Tu dolazimo do ključnog testa za Veljaču i njenu inicijativu – premijer im je obećao kako će njihovi predstavnici biti uključeni u radnu skupinu za izmjenu zakona.

Hoće li na zakonu raditi Jelena Veljača koja je u trenucima kada su Sarnavka i Borić rudarile kako bi spasile premlaćene žene, snimala sapunice? (koje, btw, iz naslova zvuče seksistički – Larin izbor: Izgubljeni princ. Doduše, teško nam je tvrditi da su zaista takve jer su davno emitirane, pa se ne sjećamo jesmo li ih gledali).

Ili će u ime svoje inicijative predložiti aktivistice koje se godinama bave ovom problematikom i poznaju situaciju na terenu?

Jelena Veljača dosad nije napravila krivi korak

Do sada organizatorica nije učinila niti jedan pogrešan korak. No, postoji mogućnost kako ju je Plenković primio kako bi si osigurao malo dobrog PR-a i privida suradnje s civilnim sektorom oko ove važne teme.

Ako je tako, na Veljači je hoće li prihvatiti tu premijerovu igru ili će inzistirati da u radnu skupinu uđu stručnjakinje i aktivistice koji se problemom nasilja nad ženama godinama i desetljećima ozbiljno bave.

Organizacija #SpasiMe ne bi trebala propustiti priliku da sada, kada ima podršku javnosti i inicijativu, nakon problema fizičkog nasilja, otvori i pitanja drugih vrsta nasilja nad ženama i ženskih prava.