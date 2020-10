PREMIJER UZVRATIO MILANOVIĆU I TO BEZ MILOSTI: ‘Mogu i ja njega nazvati 54-godišnjim šmrkavcem, ali neću; Reći ću nešto drugo…’

‘Ako on ovako nastavi, dovest će u pitanje svrhovitost te institucije, rekao je Plenković o Predsjedniku, prozivajući ga za nepoštivanje himne, Danu državnosti, stožera…

Premijer Andrej Plenković odgovorio na prozivke predsjednika Zorana Milanovića.

MILANOVIĆ ŽESTOKO PO PREMIJERU: ‘Imamo seansu narikanja 50-godišnjaka; Ako nisi dorastao poslu, idi mami; Riga vatru kao plameni jazavac’

Ne igra ulogu koja mu je namjena Ustavom

“Ja ću ponoviti nešto drugo u ovom trenutku. Imamo predsjednika koji je na dužnosti zadnjih 9 mjeseci. U tih 9 mjeseci umjesto da igra ulogu koja mu je namijenjena sukladno Ustavu, on pokazuje nekoliko destabilizirajućih smjernica svoga rada. Prvo, pokazuje nepoštivanje prema himni, Danu državnosti, konstituirajućooj sjednici Sabora, glavni je propitkivač o zakonitosti i ustavnosti rada Stožera, on je jedan od onih koji su rekli da je korona nešto poput karijesa, rekao je Plenković, prenosi N1 i nastavio:

‘Dok smo mi gledali posljedice potresa, on jeo u Klubu’

“Druga stvar, imamo predsjednika Republike koji u zadnjih mjesec dana zbog jednog kaznenog postupa ne prestaje napadati Državno odvjetništvo, policiju, USKOK, a da ne govorimo sve ove druge aktere koji su ga podržavali i pomogli da ga se izabere. Imate nekoga tko je protiv borbe protiv korone, protiv borbe protiv korupcije, koji dva dana nakon potresa u Zagrebu odlazi u klub, dok mi ostali hodamo okolo i gledamo posljedice i štetu od potresa, čovjek ode u klub da se ne bi bacio višak hrane koji je donio Ante”, rekao je Plenković.

“Mogu sad ja, kao on, krenuti s uvredama. Da sam kao on, rekao bih da je on 54-godišnji šmrkavac. Ali, neću to reći”, rekao je Plenković, dodavši da predsjednik minimizira i relativizira situaciju u društvu.

Prijetnja? ‘Ako on nastavi ovako…’

Istaknuo je da je Milanovića dva puta pobijedio na izborima. “Možda je to njegov problem, možda ga to muči”, rekao je.

Ako on ovako nastavi, dovest će u pitanje svrhovitost te institucije, rekao je Plenković o predsjedniku.