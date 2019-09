PREMIJER TVRDI: ‘Većina u parlamentu nije upitna, mi ćemo mandat odraditi do kraja, ali ne znam što će Pupovac danas kazati’

Sve te priče da sam ja “briselac” ili “europejac”, to su sve laži. Jako sam sretan što počinje vruća politička jesen, jedva čekam idući tjedan Sabor da neke stvari kažemo, kazao je Plenković

U prvoj ovosezonskoj emisiji “A sada Vlada” na HRT-u gost je bio predsjednik Vlade Andrej Plenković. Prenosimo razgovor:

Na početku emisije premijer je komentirao izbor Dubravke Šuice za potpredsjednicu Europske komisije.

– To je prije svega uspjeh cijele Hrvatske. Jedan od dva velika uspjeha unazad 2 mjeseca. Dubravka Šuica je dobila tu čast da u ime Hrvatske bude među nekoliko potpredsjednika, to je priznanje vanjskopolitičkoj snazi i položaju RH u Europskoj Uniji nakon samo šest godina članstva.

Sindikati su nezadovoljni. Poglavito što se tiče zdravstva i školstva.

– Mi već tri godine upravljamo zemljom. Ova je Vlada dobila sve moguće kosture iz hrvatske tranzicije. Prosječna se plaća u tri godine digla za 800 kuna, a imate i prosječnu plaću u Zagrebu od 7.500 kuna. Narasla je plaća za 11 posto. Svi bi mi htjeli da ljudima damo što veće plaće. No istodobno ajmo se zapitati zašto su smanjene kamate, zašto je ministar Marić mogao izdati papire po negativnoj kamatnoj stopi. Pa zato što dobro upravljamo. Nismo mi niti rasipnici niti škrtice. Ne želimo ponavljati greške ranijih vlada. Najlakše se zadužiti. To neću napraviti. Hoću da inteligentno saslušam kome i kako pomoći, a da pritom ne srušim temelje ekonomske politike. To je bit. Sagledat ćemo sve.

Je li koalicija stabilna. Što će Pupovac reći na presici?

– Je. Gospodin Pupovac i ja smo u komunikaciji. Ne mogu tvrditi što će on točno kazati danas kada medijski postupi. Ponavljam da je netočna teza da je suvremena Hrvatska usporediva s NDH, da smo faktor nestabilnosti u regiji te teza da Vlada potiče klimu nesnošljivosti. Većina u parlamentu nije upitna, mi ćemo mandat odraditi do kraja. Unatoč svima koji su nas pokušali destabilizirati. Sve te priče da sam ja “briselac” ili “europejac”, to su sve laži. Jako sam sretan što počinje vruća politička jesen, jedva čekam idući tjedan Sabor da neke stvari kažemo.

Kandidatura Milana Bandića na predsjedničkim izborima?

– Nisam razgovarao s Milanom Bandićem. Što se toga tiče, ne skačem na prvu loptu.

Fortenova grupa. Kakva je situacija?

– Restrukturiranje Agrokora bit će jedan od najvećih političkih, ekonomskih i financijskih uspjeha naše Vlade. Gledam sve te trbuhozborce, komentatore i političare koji bi htjeli da je sve propalo. Prijetila je propast, ali mi nismo dopustili da nam takav ekonomski gigant propadne, a onda “domino efektom” da propadaju i svi ostali. Bio bi to kolaps hrvatske ekonomije i to svega pet mjeseci nakon što smo došli na vlast. Neki su zagovarali izbore. To su ekonomski i politički nepismeni ljudi, sve bi bilo propalo da smo išli na izbore. Meni je najvažniji opći interes. Tvrtka sada polako izlazi iz krize i kreće se prema tržišnim uvjetima. To se ne bi dogodilo bez naše političke odvažnosti. S vremenom će se to pokazati da je to dobro, očekujem ozbiljnost od novih vlasnika. Mi smo sačuvali hrvatski interes.

Premijer je govorio i o brodogradnji.

– Što se tiče 3. maja, mi smo procijenili da možemo vjerovati gospodinu Kučanu. Zato smo odlučili i izdati jamstvo, i sada vidim da to sve dobro ide. Kako dovršiti tri broda i što napraviti oko novog strateškog partnera. Kad smo to utvrdili, našli smo model kako ići naprijed. Stvari dobro idu naprijed. Nema diskriminacije Pule i Istarske županije. A priče da nas nije briga za Uljanik. Ma hajde. Imali smo sjednicu Vlade u Puli, nema što smo učinili za Istru. Četiri i pol milijarde kuna za neizgrađene brodove, naših i vaših kuna. Mi smo tu veliki akter pomoći.

Što je s PDV-om?

– U našem mandatu imali smo četiri vala porezne reforme. Rasteretit ćemo gospodarstvo za 10 milijardi kuna, a pritom imamo proračunski višak, smanjenje deficita. To nije baš bilo redovito kod nas. U javnom je savjetovanju 8,9 zakona. Reakcije poslodavaca na sve ovo su sjajne. Toliko smo toga omogućili da rasteretimo poslodavce. Naći ćemo cjelovito rješenje, da održimo sve kako je danas, a da svi ovi budu donekle namireni.