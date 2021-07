Nacija koja želi biti konkurentna, probitačna, ona se cijepi ne razmišljajući o tome dva puta, poručio je u srijedu premijer Andrej Plenković s Prstenova poslovnog foruma Zagreb, kojeg je organizirala Udruga Hrvata BiH Prsten.

Tema ovogodišnjeg, četvrtog Prstenova poslovnog foruma su prilike i prijetnje hrvatskom gospodarstvu u postcovid razdoblju, a u uvodnom je govoru premijer istaknuo da je je Vlada većinu kriza s kojima je bila suočena uspješno prebrodila te je Hrvatska danas bolja zemlja nego što je bila prije pet godina, gospodarstvo je snažnije, kriza s covidom također je dobro prebrođena.

Premijer tvrdi da su sve krize uspješno prebrođene

Ponovio je da je kriza s covidom Hrvatsku stajala 34 milijarde kuna, plus dva razorna potresa sa štetama 129 milijardi kuna. “Neovisno o tome plaće i mirovine se isplaćuju i Hrvatska danas ima više osiguranika nego 2019. godine”, istaknuo je te dodao kako su preduvjeti za turističku sezonu maksimalno osigurani.

Ono gdje imamo problem, kako je kazao, je taj percepcijski element koji se manifestira kroz “nevjerovatnu sporost u procesu cijepljenja”.

Naveo je pritom primjer Malte koja se procijepila 80 posto te naglasio kako treba ohrabriti sve one koji imaju neke rezerve prema cijepljenju da se cijepe.

'Mi bi za šest tjedana bili na postotku kolektivnog imuniteta'

Ponovio je kako Hrvatska danas ima u hladnjacima 1,3 milijuna doza cjepiva. “Da se odluče danas svi naši sugrađani koji do sada to nisu učinili cijepiti mi bi praktično nakon druge doze za mjesec dana ili šest tjedana bili bi na onom postotku koji se zove kolektivni imunitet i mogli bi automatski uklonili sve restriktivne mjere i nastavili funkcionirati bez problema”, rekao je.

Što se budemo sporije cijepili, kaže premijer, to ćemo duže kao narod biti izloženi virusu, duže ćemo imati restriktivne mjere, financijske, ekonomske i zdravstvene štete, povećavat će se broj preminulih, dovodit ćemo sebe u nepovoljniji položaj u odnosu na one koji su tu zaštitu, cijepljenje, imunitet “munjevito usvojili”.

“Ljudi, cijepite se, ne čekajte, ne oklijevajte. Svatko tko oklijeva usporava one odgovorne, munjevite, brze, koji su razumni i racionalni, a to je ovih 45 posto koji su to već napravili. Potaknimo i ove druge da budu jednako odgovorni prema svima kao što su to ovi koji su to već učinili”, poručio je Plenković.

U uvodnom govoru na skupu u organizaciji udruge Hrvata BiH Prsten premijer je istaknuo kako su Hrvatska i BiH prijateljske zemlje, politički, geografski i ekonomski neraskidivo vezane.

'Politička stabilnost je preduvjet'

Istaknuo je i važnost političke stabilnosti. “Politička stabilnost je načelo od kojeg neću odustati, jer to je preduvjet svega. Ako je u zemlji politička stabilnost, onda je to dobro, onda je to prvi indikator da se s tom zemljom može surađivati, da se u nju može investirati”, rekao je.

Hrvatska će biti iduće tri godine stabilna do idućih redovnih parlamentarnih izbora, imat će racionalnu, razumnu većinu koja se gradi na partnerstvu između najveće stranke s najvećom potporom u Hrvatskoj, a to je HDZ na desnom centru, naših partnera liberalnih zastupnika i nacionalnih manjina. U tom okviru ja vidim formulu uspjeha političke stabilnosti, kazao je Plenković.

Iduće tri godine bit će ključne i za reformu zdravstvenoga sustava, pravosuđa, državne uprave, socijalnog sustava, bolje bolje poslovno okruženje, istaknuo je uz ostalo premijer, poručujući kako treba biti iskorijenjena korupcija.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić je kazao kako prilike, odnosno izazovi koji stoje pred Hrvatskom u postcovid razdoblju su nešto o čemu se treba razgovarati.

Izazova je puno, a jedna od njih je i apsorpcija preko 200 milijardi kuna koje u različitim financijskim omotnicama stoje na raspolaganju u sljedećih desetak godina. Izazov je i dodatna afirmacija, odnosno jačanje konkurentnosti male otvorene ekonomije kakva Hrvatska je i kreiranje okruženja koje će u narednom razdoblju stimulirati dodatne investicije i u konačnici pretvaranje Hrvatske u niskougljično društvo sa visokorazvijenom industrijom, naveo je Ćorić.

“To je ono što nam treba, što Hrvatska želi i to je smjer u kojem ćemo ići”, poručio je.

Poslovna zajednica mora poduprijeti napore oko procijepljenosti

Predsjednik Kluba poduzetnika Udruge Prsten Ivica Nuić rekao je kako snažno podržavaju napore Vlade da mjerama u borbi protiv pandemije stvori uvjete za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti poslovnih subjekata kao i u realizaciji njihovih budućih planova i aktivnosti.

“Više od 230 gospodarskih subjekata Prstena kao i ukupna poslovna zajednica životno je zainteresirana da se ponovo osiguraju gospodarski uvjeti te nakon ove zdravstvene katastrofe iskoriste mogućnosti i nove prilike za oporavak i gospodarski rast”, kazao je.

Nužnim smatra i potpuno zaustavljanje pandemije jer bez stabilne epidemiološke situacije nema uvjeta za većinu industrijskih grana, posebice turizma i uslužnih djelatnosti.

“Poslovna zajednica mora snažno poduprijeti napore oko procijepljenosti stanovništva i dati punu pomoć i doprinos. U protivnom nas čeka dugotrajna bitka za očuvanje radnih mjesta i proizvodnih kapaciteta”, poručio je Nuić.

Kazao je i kako će se samo usmjeravanjem sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti prema privatnom gospodarstvu, osiguranjem dostatne likvidnosti, ulaganjem u digitalizaciju, razvijanjem industrije 4.0, povećavanjem konkurentnosti, racionalizacijom poslovanja i jeftinijom državnom upravom, uspjeti sačuvati radna mjesta i ostati legalan takmac na tržišno zahtijevnom tehnološkom gospodarstvu.

Predsjednik udruge Prsten Pavo Zubak je istaknuo kako bi htjeli odnose između Vlade i gospodarstvenika dići na jednu višu razinu.

“Na istoj smo strani i imamo zajedničku budućnost”, rekao je, dodajući kako gospodarstvenici vjeruju da znaju što treba i kako raditi, a pomoć Vlade im treba u smjeru da to “kako” bude što je moguće efikasnije.

“Ono što obećavamo je da nećemo koristiti covid kao opravdanje za nešto što nismo uspjeli”, naglasio je Zubak.