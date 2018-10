PREMIJER STIŽE NA PROMOCIJU KNJIGE MARTINE DALIĆ O AGROKORU: ‘Uspjeli smo naporan dan izorganizirati. Zanima me’

Bivša ministrica Dalić napisala je knjigu o Agrokoru – aferi zbog koje je morala otići

Nakon sjednice Rektorskog zbora premijer Andrej Plenković kazao je kako će doći na promociju knjige Martine Dalić “Agrokor: Slom ortačkog kapitalizma”.

Na pitanje zašto ide na promociju, odgovorio je: “Zanima me. To je viđenje važnog procesa i zanima me njeno mišljenje”, javlja N1. “Uspjeli smo naporan dan izorganizirati da stignem i to”, rekao je premijer.

Božo Petrov ranije danas je izjavio kako se radio o hagiografiji, a premijer mu je uzvratio: “Ne zanima me što on kaže o bilo čemu pa ni o tome.”

Zašto je Martina Dalić morala otići? “Tu priču smo riješili prije pet mjeseci”, kaže premijer.

Financiranje sveučilišta

Uz premijera prvoj sjednici Rektorskog zbora u ovoj akademskoj godini nazočila je i ministrica Blaženka Divjak. Premijer je kazao ksko bi hrvatska sveučilišta trebala postati pokretači razvoja društva, a ministrica je zaključila i kako “moramo biti svjesni da se financiranje modernih sveučilišta temelji na rezultatima”. Kazala je kako “Hrvatska nije otok i nema razloga da to bude”.

Na pitanje je li premijer Milan Bandić ključan partner u Vladi, premijer je kazao: “Svi su partneri važni”. a pitanje o prijetnji Darinka Kosora da će se povući iz vladajuće koalicije uđe li u nju Milan Bandić, premijer je rekao tek: “Odgovorio sam”.

Ima li DORH posla oko prelazaka u Bandićev klub?

Nije želio komentirati ima li DORH posla što se tiče transfera u Klub Milana Bandića. “To pitajte DORH. Ja o tome nemam nikakvih saznanja.”

Zbog Petrokemije je održana i telefonska sjednica Vlade, a Plenković je kazao kako ta tvrtka neće postati novi Uljanik. “Ovo je proces koji traje nekoliko mjeseci. To je dio posla koji radimo od početka ove Vlade, jedna od naslijeđenih tema. Današnje odluke su preduvjet da se u narednim danima zaokruži proces dokapitalizacije i krene u novu fazu.”

Rekao je kako rafinerija u Sisku i dalje radi. “Tražimo cjelovito rješenje zajedno s INA-om i onima koji su većinski partneri u INA-i, na način da bude održivo”, rekao je premijer.