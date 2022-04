Povodom obilježavanja Dana Požeško-slavonske županije premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine. Uoči svečane sjednice sastao se sa županicom Požeško-slavonske županije Antonijom Jozić i gradonačelnikom Grada Požege Željkom Glavićem. Uz Plenkovića je i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Vlada bi trebala do srijede odgovoriti sindikatima na prijedlog o povećanju plaća u javnim službama. Tom prigodom dao je izjave za medije.

"Omogućili smo projekte koje znače razvitak Slavonije. Nedavno je ovdje bio i ministar Butković i razgovaralo se o tome da se Požega spoji s autocestom, kako bi se i dalje ekonomski razvijao ovaj kraj. Prošle smo godine u smislu elementarnih nepogoda reagirali sa 700 milijuna kuna za sanaciju šteta, vjerujem da je to bilo dovoljno za obnovu i naknade poljoprivrednicima i svima koji su pretrpjeli štetu.

'Digli smo plaće za 25 do 40 posto'

Mi smo kroz agenciju za radničke tražbine isplatili tri plaće. Nastojimo tražiti strateškog partnera i rješenja o potraživanjima radnica. Mi imamo dobar dijalog s našim socijalnim partnerima i sindikatima. Od neformalnih susreta do susreta u GSV-u. Prošli tjedan smo imali kvartalni sastanak, gdje su i ministri sudjelovali, te smo utvrdili osnovne mjere. U pet i pol godina koliko smo na vlasti, povećali smo plaće za 25 do 40 posto, preko poreznih rasterećenja, granskih ugovora, olakšica. Sve što je Vlada napravila u politici plaća u javnim i državnim službama možemo biti ponosni. To je bez presedana. Sutra je jedan sastanak ministra Aladrovića i sindikata. Neće sutra biti sve riješeno.

Mi smo Vlada desnog centra koja ima tri točke: sloboda tržišta, ekonomski razvoj i odgovornost pojedinaca. Mi djelujemo intervencionistički od 2017. jer nam je najbitniji standard građana. Bilo bi dobro da se malo osvijesti koliko mi radimo. Napravite simulaciju da vidite kolike su plaće u odnosu na 2016.", rekao je Plenković.

"Vlada radi sve što može, ali nismo jedini akter u slobodnom tržištu. Nismo više u vremenu dogovorne ekonomije i oni sami moraju o tome odlučivati. Mnoge su stvari koje su uzrokovale poremećaje na tržištu. Zato smo i donijeli mjere potpore građanima od 5 milijuna kuna", rekao je Plenković.

'Paladina će sam objašnjavati svoje poslove'

"Pod čijim je pritiscima Paladina? Tko ga ucjenjuje, dajte ime i prezime. Ne znam odakle ta nebulozna teza o ucjeni. Nemojte ostavljati prazan prostor u eteru. On će objašnjavati svoje poslove. Njegov posao je obnova, a o privatnim stvarima će sve morati objasniti. On ima važniji posao, nije on tu zbog imovine, već zbog obnove. Koga god da stavim za ministra, opet će biti pod rendgenom i tražit će mu se nepravilnosti", rekao je premijer te se osvrnuo na ministra Aladrovića: "Nije ovo naš posljednji posjet. Vidite da je on primio povelju od županice. O tome ćemo raspravljati poslije, nećete vi smjenjivati ministre", zaključio je Plenković.