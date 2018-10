PLENKOVIĆ SE ISPRIČAO NOVINARKI: ‘Ponekad dinamika dijaloga bude živahna i relaksirajuća’

Nakon sastanka koalicijskih partnera premijer Andrej Plenković ispričao se RTL-ovoj Damiri Gregoret

Premijer Andrej Plenković javno se ispričao novinarki RTL-a Damiri Gregoret kojoj je jućer, umjesto odgovora na njezino pitanje kazao “slatki ste, Damira”. Ispriku joj je, kako javlja N1, uputio nakon sastanka koalicijskih partnera u Vladi, a komentirao je i aferu SMS i prosvjed u Vukovaru.

“Osobno se ispričavam Damiri Gregoret zbog neprimjerene formulacije. Nije bilo namjere da pokažem manjak poštovanja. Naprotiv, cijenim ju kao ozbiljnu novinarku i dobru poznanicu s kojom godinama razgovaram u izjavama i intervjuima. Nije ta izjava imala osobni kontekst, niti muško-ženski, bilo je o tome da mi je simpatično da na ono što sam smatrao da sam već izgovorio moram istu poruku reći još jednom. Isprika, neće se ponoviti … “, rekao je premijer.

‘Živahna dinamika dijaloga’

Kazao je kako uvažava pravo novinara da postavljaju sva pitanja, ali sebi daje na pravo da izabere način na koji će odgovoriti. “Želim jasno odgovoriti i artikulirati svoje stajalište na jasan način, a u pojedinim trenucima može se desiti da takva “dinamika dijaloga bude živahna”, “u sportskom duhu” i na kraju krajeva “relaksirajuća”.

Govorio je i aferi SMS. “Moj je stav kao predsjednika Vlade da se sve do kraja treba rasvijetliti. Kad tijela koja su za to zadužena, kad budu smatrali da imaju sva saznanja – informacije bi trebale biti dostupne javnosti. Na DORH-u je da kaže što misli o toj temi”.

Rekao je kako nema namjeru na to utjecati jer bi to “bilo jako loše za funkcioniranje institucija”. “Za mene, za Vladu i za nas kao stranku bitno je da se vidi što je točno, a što nije točno”, kazao je.

‘Politički skup u Vukovaru’

Odgovarajući na pitanje vezano za najavljeno okupljanje u Vukovaru rekao je kako je “izgledno da će se ono pretvoriti u politički prosvjed”. “To je izgledno obzirom na to tko to okupljanje podupire i to nije dobro… Ni meni ni Vladi nitko ne može prigovoriti za sve što smo radili vezano za branitelje i dignitet domovinskog rata”, kaže premijer i ponavlja kako bi se gradonačelnik i Vlada trebali fokusirati na porezne olakšice, gospodarski razvoj i povratak stanovništva.

Rekao je kako su na sastanku koalicijskih partnera rezmiriali početak sjednice Sabora i razgovarali o idućim koracima vezanim uz poreznu, mirovinsku i obrazovnu reformu te su razgovarali o Uljaniku i aktualnim aferama. Premijer kaže kako imaju snažnu podršku koalicijskih partnera. “Parlamentarna većina je stabilna. Nastojimo jednakim tempom prionuti s radom Vlade i Sabora kako bi dovršili sve ono što smo zacrtali u sliku Nacionalnog plana reformi za ovu godinu”.