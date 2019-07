PREMIJER POSJETIO GRAD KORČULU I NAJAVIO NOVE PROJEKTE: ‘Korčula je oduvijek bila privlačan, kvalitetan i otvoren grad’

Premijer je posjet otoku Korčuli nastavio u istoimenom gradu gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom blagdana sv. Todora i Dana grada

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak na svečanoj sjednici korčulanskoga Gradskog vijeća povodom blagdana sv. Todora i Dana grada kako je Korčula oduvijek bila privlačan, kvalitetan i otvoren grad te da su brojni Korčulani dali doprinos razvoju Hrvatske. Napomenuo je kako je za napredak grada ključna odlična suradnja s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Vladom RH.

Naglasio je kako Grad u suradnji s Vladom radi na unaprjeđenju kvalitete života, razvoju i boljoj prometnoj povezanosti, jačanju turizma i ulaganja, s naglaskom na kulturnu baštinu. Završene radove na operativnoj obali u trajektnoj luci Dominča Plenković je nazvao primjerom kako Vlada RH radi na boljoj prometnoj povezanosti i razvoju otoka, a posebno Korčule.

ČIM JE KROČIO NA KORČULU ODMAH INCIDENT: Plenkovića dočekao s natpisom ‘Ćaća’ pa ga odmah uhitili

Čuvanje života na otocima

“Danas potpisani ugovori za Puntin i Vela Luku sa 85 posto su sufinancirani EU sredstvima. Upravo su zaključci Vlade trasirali put brojnim takvim projektima u cestovnoj i lučkoj infrastrukturi. Naravno da će i izgradnja Pelješkog mosta i prometnica na Pelješcu omogućiti novu dimenziju života i rasta turizma na Korčuli”, rekao je Plenković.

Dodao je da će brojna mjesta na obali nakon mandata ove Vlade izgledati bitno drukčije nego prije. “Grade se luke, ceste, mostovi. U bliskoj budućnosti i ova će županija biti puno bolje prometno povezana”, rekao je Plenković.

Korčulanski gradonačelnik Andrija Fabris istaknuo je suradnju Grada i Vlade kao partnera. “Svi se naši problemi shvaćaju ozbiljno. Novi Zakon o otocima je put kako sačuvati život sa svim bogatstvom na hrvatskim otocima”, rekao je Fabris, dodavši kako se Korčula pripremila za projekte koji dolaze nakon izgradnje Pelješkog mosta.

MINISTAR FRUSTRIRAN ZBOG IZBORA IZVOĐAČA PRISTUPNIH CESTA PELJEŠKOG MOSTA: ‘Na to politika ne može utjecati’

Izlazak iz prometne izolacije

“Nama je najvažnija zaobilaznica Orebića i nova luka u Perni. Sve su to izazovi koje ćemo riješiti. prvi put u povijesti, pripremamo i društveno poticajnu stanogradnju, a u starom gradu ne znam je li ikad bilo više radova”, rekao je Fabris.

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić rekao je da je Korčula odlično vođen grada. “Odlično surađujemo, ali je još više važno da u svim tim projektima imamo i potporu Vlade. Posebno osam projekata povezivanja projekata, vrijednih više od 600 milijuna kuna. To će, uz Pelješki most, Pelješku zaobilaznicu do Perne i brzu cestu Zračna luka Dubrovnik – Osojnik te Osojnik – čvor Metković, značiti konačno izlazak županije iz prometne izolacije te razvoj Mljeta, Lastova i Pelješca”, istaknuo je Dobroslavić.

Na sjednici su također dodijeljene i godišnje nagrade zaslužnim građanima i udrugama, kao i najuspješnijim gradskim sportašicama i sportašima.

ŠKORU IŽIVCIRAO POSTUPAK POLICIJE NA KORČULI: ‘Čime je taj čovjek ugrozio sigurnost ili javni red i mir?’; Stigao odgovor Vlade