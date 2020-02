PREMIJER PLENKOVIĆ UVJEREN U STABILNOST VLADAJUĆE VEĆINE: ‘Mandat će biti odrađen u cijelosti do kraja, kako treba’

Premijer Andrej Plenković komentirao je glasine kako ne može skupiti većinu za izglasavanje novog Zakona o popisu stanovništva i propisa o radu nedjeljom, a osvrnuo se ina ostavku bivšeg glavnog državnog odvjetnika i imenovanje ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije

Premijer Andrej Plenković ustvrdio je u srijedu da je parlamentarna većina stabilna, bez obzira na prijepore oko Zakona o popisu stanovništva i pitanje rada nedjeljom, te je uvjeren je da će mandat odraditi do kraja.

“Nije to neko pitanje koje bi destabiliziralo većinu, mislim da je stvar bila dogovorena već prošlog tjedna. Sutra ću u nekom trenutku sazvati parlamentarnu većinu pa ćemo i to raspraviti”, izjavio je Plenković novinarima na pitanje je li komunicirao sa zastupnicima manjina vezano za Zakon o popisu birača nakon što su odbijeni njihovi amandmani kojima su tražili da se građanima u popisu omogući izjašnjavanje o više materinskih jezika.

BERNARDIĆ USTVRDIO DA SU SABOR I DORH U KRIZI PA PORUČIO: ‘Treba odmah raspisati parlamentarne izbore’

Ni rad nedjeljom ih ne može poljuljati

Premijer, koji je sudjelovao na Europskom obavještajnom kolegiju, tvrdi da parlamentarnu većinu ne može destabilizirati niti rasprava oko rada nedjeljom, čiju zabranu ne podržava HDZ-ov koalicijski partner HNS.

“Unatoč svemu, koliko god to netko pokušavao, to se neće dogoditi. Mandat će biti odrađen u cijelosti do kraja, kako treba. Ponavljam svima koji sanjaju da je dobro ići na izbore svakih pet minuta, kad se malo nešto zatrese – za Hrvatsku i njeno gospodarstvo, institucije, demokraciju, zapošljavanje, rast plaća u javnom i državnom sektoru, za veće mirovine – potreban je preduvjet političke stabilnosti. Oni koji to ne razumiju su politički nepismeni i neodgovorni”, rekao je Plenković.

JOŠ JEDAN PROBLEM ZA PLENKOVIĆA, NA POMOLU NOVE TRZAVICE: Čini se da HDZ nema većinu za zabranu rada nedjeljom

Primjerena ostavka Jelenića

Prokomentirao je i ostavku glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića nakon što se doznalo da je član masonske organizacije, rekavši kako misli da je Jelenić posao obavljao korektno i profesionalno. Eventualne stegovne postupke DORH-a oko Jelenića nije htio komentirati.

“Stegovni postupak? Ne znam detaljne DORH-ove propise, ne znam je li to u koliziji s pravilima i etičkim kodeksom koji postoji u državnom odvjetništvu, nisam se u to detaljno upućivao”, kazao je.

Ističe kako je njemu osobno bilo bitno da integritet Državnog odvjetništva bude neupitan, zato je izravno rekao Jeleniću da je s obzirom na okolnosti i mistifikaciju primjerenije dati ostavku. Sad je to pitanje DORH-a, naglasio je. Plenković smatra kako je pitanje objave pripadnosti nekoj udruzi zdravorazumsko pitanje, pogotovo kada netko preuzima jednu od najvažnijih dužnosti u hrvatskom pravosudnom sustavu.

“Mislim da Jelenić nije učinio ništa protuzakonito niti kompromitirao svoje djelovanje, radio je profesionalno i sukladno zakonima, no takva okolnost ga je dovela u teško održivu situaciju na toj dužnosti”, ustvrdio je.

JELENIĆ PODNIO OSTAVKU ZBOG MASONA: ‘Objede su do takve mjere opteretile obnašanje moje dužnosti… Odlazim mirne savjesti’

Nema dogovora o šefu SOA-e

Također je rekao kako predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem još nije razgovarao o produženju mandata ravnatelju SOA-e Danielu Markiću, koji istječe u svibnju.

“Razgovarat ćemo. Markić ima moje puno povjerenje, ako i dalje želi biti ravnatelj SOA-e, bit će”, poručio je Plenković.