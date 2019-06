PREMIJER PLENKOVIĆ OSUDIO NAPAD U SUPETRU: Što kažete, je li Ranko Ostojić jučer bio u pravu?

U ime Vlade osuđujem sva takva ponašanja i mislim da moramo učiniti još više i na preventivom i na represivnom djelovanju protiv takvih pojava, da se takvi neprihvatljivi, primitivni i divljački ispadi zaista oštro sankcioniraju, kazao je Plenković

Na 161. sjednici Vlade, premijer Andrej Plenković prokomentirao je uglavnom gospodarska pitanja. Raspravu je započeo s napretkom u ostvarivanju preduvjeta za uvođenje eura te je rekao kako dijalog između HNB-a i Europske središnje banke pokazuje kako Hrvatska ide zacrtanim ciljem. Kako bi dodatno potaknuo razvoj gospodarstva spomenuo je i donošenje novog zakona.

“Izdvojio bih otvorenost Komisije o tome kako pronaći način da donesemo poseban Zakon o Vukovaru, kojim bismo pomogli i gospodarske subjekte koji tamo rade na način da bi oni imali jedan povoljniji okvir. Mislim da smo tu zaista naišli na visoki stupanj razumijevanja, jer smo to već i ranije objašnjavali izvršnoj povjerenici, a ovaj puta i samom predsjedniku i mislim da na razgovore, koji će biti nastavak njegova posjeta, možemo gledati s optimizmom”, komentirao je Plenković te kasnije istaknuo razvoj Sisačko-moslavačke županije, koju su nedavno posjetili on i Dražen Bošnjaković.

Naglasio je kako se ondje provode infrastrukturni projekti vrijedni 250 milijuna kuna, ali i kako je ta županija jedna od vodećih u domaćoj gaming industriji. “Tu je jedna poduzetnička klima i duh mlađih i poduzetništvu orijentiranih, inovativnih ljudi, tako da te aktivnosti zasigurno treba podržati kroz europska i nacionalna sredstva”, naglasio je premijer.

Hrvatska je ‘povoljna roba’

Osvrnuo se i na nedavno dodjeljivanje investicijskog kreditnog rejtinga agencija Fitch i Standard & Poors, što je najbolji kreditni rejting u posljednjih 14 godina te naglasio kako je to rezultat smirenog okruženja u kojem je bilo moguće stvarati gospodarski napredak i smanjivanje prekomjernog proračunskog manjka i makroekonomskih neravnoteža. Stoga je zajedno s ministrom financija Zdravkom Marićem odlučio izdati novu obveznicu, kojom bi refinancirao postojeće dugove.

“Premda je riječ o refinanciranju obveznice iz 2009., koja je imala više od šest posto kamata, ovo je najjeftinije refinanciranje ikada u smislu obveza koje imamo na međunarodnom tržištu kapitala i možemo to stvarno smatrati uspjehom. Mi smo izdali 1,5 milijardi eura, a interes je bio 5,5 milijardi, dakle Hrvatska kotira jako dobro. To je izrazito važan signal investitora i kada se dođe na razinu investicijskog kreditnog rejtinga, jedna skupina investitora ulagača otkriva Hrvatsku kao ‘povoljnu robu’. Bitno je što ćemo zahvaljujući ovakvom refinanciranju na godišnjoj razini smanjiti plaćanje kamata za 500 milijuna kuna”, rekao je Plenković i dodao kako je to u skladu s Vladinom strategijom za smanjenje javnog duga.

Stranke moraju mijenjati klimu

Između ostalog, Plenković je spomenuo i podršku Europske komisije u nastojanjima da se osigura stabilnost i europski put susjednih zemalja te posjet predsjednice Europskog suda Silve de la Puerte, kako važne događaje kako bi se spoznala relevantnost te institucije.

Osvrnuo se i na nemile događaje s Brača te osudio huliganski ispad koji se tamo dogodio u nedjelju.

“U ime Vlade osuđujem sva takva ponašanja i mislim da moramo učiniti još više i na preventivom i na represivnom djelovanju protiv takvih pojava, da se jednostavno takvi neprihvatljivi, primitivni i divljački ispadi zaista oštro sankcioniraju. U ovakvoj, modernoj Hrvatskoj, koja je riješila sve svoje strateške zadaće, koja želi biti uključiva, koja želi biti društvo koje je tolerantno, koje poštuje svoje tradicionalne vrijednosti nema mjesta takvim ispadima i očekujem od svih tijela da se protiv toga bore zaista agilno i aktivno. Tu mislim na policiju i na pravosuđe, ali i općenito na sve društvene aktere, pa i na političke stranke, da pridonose klimi koja je susretljiva, a ne klimi koja dijeli i koja stvara preduvjete da se ovakva neprihvatljiva ponašanja događaju”, zaključio je svoju uvodnu riječ premijer.

