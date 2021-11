Danas je održana sjednica Vlade nakon koje će se javnosti obratiti predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Stožer sutra ima press konferenciju oko uvođenja covid-potvrda u javnim i državnim službama. Nastojimo da se covid-potvrde iznose u sve većem broju. Cijepljenje je besplatno, testiranje je besplatno i izdavanje covid-potvrda je besplatno."

"Što se tiče produljenja mjere oko cijene naftnih derivata, vidjeli ste da oni ostaju na istim cijenama. No, onaj koji želi u svoje gorivo utočiti skuplje gorivo to će moći učiniti od sljedećeg tjedna, a ostali imaju limitiranu cijenu još mjesec dana na 11, odnosno 11.10 kuna, ovisno o tome koje koriste."

"Od ostalih tema, EK je rekla da bi mi trebali imati rast od 8.1 posto. Prva procjena je bila oko pet. Oni smatraju da će rast biti puno veći nego su mislili. I projekcija rasta iduće godine je 5.4 posto. To je čak više nego što mi sami za sebe mislimo da ćemo rasti", rekao je Plenković.

O uvođenju covid-potvrda je kazao:

"Krenuli smo od zdravstvenog sustava i sustava socijala. Tamo smo stavili dodatan filtar zaštite. Drugi korak radimo od idućega tjedna, i to se odnosi na državne i javne službe. Moramo voditi računa o cjelini. To znači da želimo da ljudi rade, da idu na posao, da funkcionira promet i da u najvećoj mjeri funkcioniraju obrazovne institucije. Prvo ćemo krenuti s ovime, a ako se nastavi dinamika kakva je onda će Stožer donijeti nove odluke."

O uhićenju Gabrijele Žalac kazao je:

"Pravosudna tijela u Hrvatskoj rade neovisno i samostalno i na njih nitko ne utječe, a pogotovo ne naša Vlada. To je prva poruka. Druga poruka je da mi, kao Vlada, se borimo protiv korupcije. To je naša zadaća i zadaća svih koji u tome sudjeluju. Taj negativan fenomen treba suzbiti na najmanju moguću mjeru. Treće: u Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti, odnosno dok vam se ne dokaže da ste krivi. I to jednako vrijedi za sve pa i za ministricu Žalac."

"Reći ću nekoliko riječi na osobnoj razini. Gabrijela Žalac je godinama bila stručnjak za EU fondove u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ja sam je osobno upoznao. U vremenu završetka pristupnih pregovora i u vremenu referenduma za članstvo EU kojeg je pripremila HDZ-ova Vlada, u tom kontekstu sam upoznao ministricu Žalac. Nigdje nisam vidio nekoga tko ima takvo znanje, entuzijazam i kvalitetu što se tiče EU fondova. I mislim da je bila sjajna."

Zatim je opleo po predsjedniku Zoranu Milanoviću:

"Vidim da je predsjednik danas napao Jandrokovića, ali u kontekstu covida. Imamo čovjeka koji je nazvao koronu karijesom. Sjećate se toga? Karijes. To je katastrofalna i sramotna poruka koja kaže 'pa nije ta korona toliko strašna'. On cijelu epidemiologiju naziva mumbo jumbo. To govori čovjek koji ne čestita Dan Državnosti. Predsjednik odšuti 30. svibnja. On ignorira to. Krši Zakon o sudovima. Ne može ga gore kršiti nego što ga krši."