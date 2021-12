Na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković je uvodno pričao o situaciji s koronavirusom.

"U nekim zemljama se mjere pooštravaju, tamo se širi dinamikom da se udvostručava svakih nekoliko dana, a delta se udvostručavala svakih 10-12 dana. To je zabrinjavajuće. Sadašnja cjepiva su takva da treba primiti booster dozu da se zaštite od omikrona, pozivao sve da to naprave. Postoje naznake da je možda omikron manje virulentan od drugih, ali to trebaju potvrditi istraživanja."

"Mi vidimo da se u Hrvatskoj u ovome trenutku zaraza nešto više i brže širi u Dalmaciji. Danas imamo malo veći broj nego prošloga tjedna i stoga pozivamo sve na odgovornost. Na kombinaciju svih raspoloživih zaštita. Sve ove mjere su takve da joj sama za sebe nije dovoljna", rekao je premijer Plenković uvodno.

Beroš: 'Više od 80 posto hospitaliziranih nije cijepljeno'

Zatim se obratio i ministar zdravstva, Vili Beroš.

"I dalje je značajan broj oboljelih od covida na intenzivnim jedinicama. Dosad je u bolnicama obrađeno više od 45 tisuća pacijenata od takozvanog post-covid stanja. Najbolji božićni poklon koji možemo pokloniti našim najmilijima je pridržavanje mjera."

"U ponedjeljak su zaprimljene prve doze lijeka protiv covida. Namijenjen je liječenju lakših oblika bolesti, primjenjivat će se u dnevnim bolnicama. EMA je donijela preporuku o odobrenju cjepiva Novavax, a vlada je naručila 198.000 doza, koje očekujemo u siječnju."

"Više od 80 posto hospitaliziranih nije cijepljeno, vidi se pomak prema mlađim dobnim skupinama. Kod nas je trenutno mirna epidemiološka situacija, ali to nije dozvola za nekontrolirana blagdanska okupljanja."

Božinović: 'Produžujemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata'

Zatim se obratio ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

"Iznimno, 24. i 31. prosinca ugostiteljski objekti moći će biti otvoreni do 2 sata ujutro, umjesto do ponoći. To što će te manifestacije trajati dulje ne znači da se ne treba pridržavati svih mjera."

Mjera za zaposlene u Europskoj uniji

Vlada RH će na današnjoj sjednici donijeti zaključak o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2022. iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Mjerom "Biram Hrvatsku" nadgradit će se aktualne mjere za samozapošljavanje i njome će se sadašnji prag od 130 tisuća kuna, za provedbu poslovnog plana koji odobri HZZ, podići do maksimalnih 150 tisuća kuna.

Uz to, one koji su u posljednje dvije godine barem jednu godinu bili zaposleni u nekoj od članica EU-a, motivirat će se na povratak s dodatnih 50 tisuća kuna, što je ukupno maksimalnih 200 tisuća kuna. Vlada će također donijeti nekoliko odluka kojima nastavlja pomagati građanima na potresom pogođenim područjima, među njima i odluku o otpisu potraživanja i naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju.