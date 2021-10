Premijer Andrej Plenković obraća se na konferenciji za medije, na kojoj će vjerojatno komentirati okršaj predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića.

"Ja nisam ništa od toga vidio. Ovo što sam kratko vidio rezime sam vidio jedno nedopustivo ponašanje predsjednika Republike. Ovo je puzavi državni udar. To je nešto što je bez presedana. Očito se to jugo preselilo i u Slavoniju. Takvo ponašanje predsjednika je nedopustivo. Imate predsjednika Republike koji je kršio zakon o sudovima predlaganjem kandidatkinje, znači ima nezakonito ponašanje. Danas po ovome krši zakon obrane. Treće, krši zakon o blagdanima, koji ne čestita Dan državnosti. To su tri primjera nezakonitog ponašanja predsjednika Republike", kazao je Plenković.

"Moram točno vidjeti što je bilo s Hranjom, ali pritisak koji Milanović radi na njega, koji je imenovan i uz moj supotpis… Ja kad dođem u Zagrebu ću vidjeti što se dogodilo. Zasad ne želim ići do kraja. Nema pritiska, ovo je nezakonito ponašanje."

"Nema prepirke. Nije ovo prepirka. Ovo je nezakonito ponašanje. Tu lažnu tezu o prepirkama mičite iz etera. Ja vam govorim ono što kao predsjednik Vlade želim poručiti svojim građanima."

"Što on više bude napadao Banožića, to će on biti jači ministar."

"Nema prepirki ni o izboru predsjednika Vrhovnog suda. Postoji procedura i zakoni, a ne nezakonito forsiranje kandidatkinje u nezakonitoj proceduri. Ne može netko postati čelnik Vrhovnog suda po nezakonitoj proceduri. To je potvrdio i Ustavni sud", rekao je.

Podsjetimo, predsjednik Republike Hrvatske zapovjedio je načelniku Glavnog stožera Robertu Hranju da zabrani ministru da održi govor u požeškoj vojarni. Banožić je potom zatražio Hranjevu ostavku.

"Ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio da govori samo vrhovni zapovjednik. Tako je bolje, kad riješimo neke stvari možemo po starom. Danas se upleo u zapovjedni lanac", kazao je Milanović.