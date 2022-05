Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak nakon sastanka vladajuće koalicije sazvao je konferenciju za medije na kojoj se obratio javnosti.

Plenković je uvodno istaknuo dobru suradnju oporbe te čvrste zajedničke stavove. Rekao je da su razgovarali o rebalansu proračuna, usuglasili su stavove te očekuje da se nakon rasprave i amandmana usvoji rebalans proračuna s obzirom na okolnosti.

"Osobito smo zadovoljni kohezijom oko inicijativa oprobe – pravi fijasko je to bio u vezi raspuštanja Sabora. Mi se bavimo bitnim pitanjima", rekao je Plenković.

"Raspravili smo sve što je bitno i politički na dnevnom redu", kazao je.

"Mi smo u proteklih mjesec dana bili svjedoci huškanja od strane moskovskog čovjeka na Pantovčaku, protiv zastupnika u Hrvatskom saboru Hrvoja Zekanovića. Radio je nevjerojatni pritisak na policiju. Nakon toga je u istom tonu počeo huškati na ministra Banožića", rekao je.

Nedopustiv pritisak

"To je nedopustiv pritisak na tijela državnog progona koji niti na jedan slučaj nisu reagirali. Zato sam digao telefon i nazvao glavnu državnu odvjetnicu", rekao je Plenković na pitanje kako komentira današnje izjave predsjednika Zorana Milanovića.

"Poanta mog poziva je da vidim što se tu radi, kako ne reagiraju ako netko mjesec dana radi pritisak. A kad sam ja rekao nešto puno blaže, odmah su reagirali", rekao je premijer, dodajući da u potpunosti poštuje rad DORH-a, policije, institucija.

"Pa će onda nama netko predbacivati da imamo utjecaj na DORH. On radi nedopušteni pritisak, huška, provodi hajku. I to u koordinaciji s nekim "zviždačima" koji dobiju posao kod oporbe", kaže Plenković.

Rekao je da ne misli da je pristan. "Ja sam pustio to da vidim dokle će to trajat. On je danas došao u Šibenik i izvrijeđao zastupnika od tamo. Rekao mu je da ide jesti šargarepu. Je li to ima veze što sam ja poslao Šimpragu? Ne mislim da je DORH pristan, ali na ovo moramo reagirati, staviti točku", rekao je premijer.

Rekao je da je glavna državna odvjetnica tu informaciju primila na znanje te da novinari neka nju pitaju što je rekla. "On stalno laže, da je moj otac udbaš, da sam ja udbaš, stalno laže da se ta laž nataloži. Ajde neka to dokaže. A da ne govorimo o laži da sam ja rekao da su generali udbaši. To je konstantno laganje i iskrivljavanje informacija. Čujem da je danas lagao da sam ja gadio Tuđmana. Još jedna laž", rekao je, dodajući da Milanović nema ništa pametno reći pa samo laže.

"To postaje toliko često da moram danas reagirati na to. U načelu je najbolje nekog tako nebitnog ignorirati. On na međunarodnom planu radi uslugu Moskvi. Koliki su razmjeri štete za međunarodnu reputaciju na tu glupu inicijativu...", rekao je.

Novinara je u jednom je trenutku upitao je li normalan, nakon što mu je postavio pitanje.

